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    Итоги саммита НАТО срывают «контрнаступ» ВСУ
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

    Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

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    13 июля 2024, 13:24 • Новости дня

    Экс-главком НАТО рассказал о шутках про атаки России через Арктику

    Экс-главком НАТО: Шутки про Россию в Арктике утратили актуальность

    Экс-главком НАТО рассказал о шутках про атаки России через Арктику
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис рассказал для Bloomberg, что в альянсе десять лет назад не воспринимали всерьез предупреждения об активности России в Арктике.

    В статье отмечается, что «высокопоставленные канадцы» скептически относились к таким предупреждениям, ссылаясь на принцип «крайний север» и «низкую напряженность», подразумевающий сотрудничество всех восьми арктических держав (США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия), передает РБК.

    «Кто-то пошутил, что если бы русские напали на Канаду через Арктику, «мы бы в конечном итоге начали поисково-спасательные работы. Возможности России в Арктике больше не шутка», – заметил Ставридис.

    Также экс-главком НАТО призвал страны альянса серьезно отнестись к угрозе со стороны России в Арктике и усилить свою оборону в регионе.

    10 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    @ U.S. Army/Spc. David M. Sharp

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США привели в повышенную готовность ряд своих баз в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО.

    Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить приведение в повышенную готовность ряда американских баз в Европе якобы в связи с угрозой диверсий, генсек НАТО заявил, что США повысили уровень готовности ряда своих европейских баз, передает ТАСС.

    Столтенберг также попросил обратиться за подробностями и комментариями к США.

    Напомним, военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности. Пентагон на прошлой неделе заявил, что нужно убедиться, что американские военные соблюдают «меры предосторожности».

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    11 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс ведет враждебную по отношению к России политику и полностью вовлечен в конфликт на Украине, давно пора «назвать вещи своими именами», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В данном случае мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику по отношению к РФ и не скрывает этого», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что пришло время констатировать тот факт, что страны НАТО де-факто полностью вовлечены в конфликт вокруг Украины.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что планы НАТО передать киевскому режиму истребители F-16 говорят о том, что США возглавляют «банду войны».

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    12 июля 2024, 12:45 • Новости дня
    Грузия пожелала избежать простуды на «сквозняке у дверей НАТО»
    Грузия пожелала избежать простуды на «сквозняке у дверей НАТО»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил разочарование отсутствием конкретных решений у Североатлантического альянса по его стране и Украине, которым членство в НАТО было обещано еще в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В свое время (экс-президент Грузии) Эдуард Шеварднадзе сказал, что когда долго стоишь у открытых дверей, то можно на сквозняке простудиться. Эти слова актуальны и сейчас», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

    По его словам, эти двери открыты 16 лет, но по сей день нет решения о членстве. Шалва Папуашвили заявил, что «Грузии нужны не условия, а решения».

    «Вот о чем должны думать члены НАТО – безопасность обеспечивается не обещаниями, а решениями», – сказал он.

    По его словам, по сути «в отношение Украины тоже не приняты новые решения, повторили сказанное 16 лет назад».

    «Неясно, когда Украина и как вступит в НАТО, и это при том, что Украина уже два года воюет, защищая Европу и сдерживая Россию», – отметил он.

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    12 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Москва назвала саммит НАТО позором

    Замглавы МИД Рябков: Мероприятие НАТО в Вашингтоне стало саммитом позора

    Москва назвала саммит НАТО позором
    @ Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Саммит Североатлантического альянса в США стал позором, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в пятницу.

    «Отсмотрев видеоряд и прослушав звуковой ряд с саммита [НАТО] в Вашингтоне, мы приходим к выводу, что, конечно, это «саммит позора», это провальное мероприятие», – сказал Рябков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    По его словам, саммит не привнес в международную повестку «ни капли здравого смысла», а лишь повысил напряженность и риски развития негативных сценариев в будущем, заключил Рябков.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что прозвучавшие на натовском саммите оговорки президента США Джо Байдена, назвавшего президентом Украины Владимира Путина, заметили во всем мире, но это является внутренним делом Америки.

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    13 июля 2024, 11:17 • Новости дня
    Опубликован оперативный план Германии на случай войны с Россией

    В Германии раскрыли оперативный план войны на случай войны с Россией

    Опубликован оперативный план Германии на случай войны с Россией
    @ Sgt. Randis Monroe/Us Navy/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бундесвер подготовил «Оперативный план Германия» OPLAN DEU на случай обострения ситуации на восточном фланге НАТО, пишут издания Bild и Spiegel.

    Согласно плану, в течение 3-6 месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии на восток будет переброшено 800 тыс. солдат и 200 тыс. единиц техники, передает РБК.

    Отмечается, что ключевую роль в логистике сыграет автомагистраль А2 (от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина), однако мост Хоэнварте через Эльбу может стать уязвимым местом.

    Как заявил генерал-инспектор бундесвера Карстен Бройер, главной задачей Германии станет обеспечение топливом, продовольствием и медикаментами группировки НАТО. Для этого будут задействованы автомобильные и железные дороги, портовая инфраструктура, которые станут недоступны для гражданского транспорта.

    Ранее Пентагон заявил о размещении в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, включая ракеты Tomahawk.

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    11 июля 2024, 00:42 • Новости дня
    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности стран альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В итоговой декларации саммита НАТО утверждается, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО.

    В документе сказано, что «НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России» и готово «сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации». При этом указывается, что «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников», передает ТАСС.

    К следующему саммиту планируется сформулировать «рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России». НАТО заявило о намерении противодействовать «агрессивным» шагам России, которая «восстанавливает и расширяет военный потенциал», являясь, по мнению альянса, «угрозой» в долгосрочной перспективе. В документе утверждается, что Россия якобы «усилила агрессивные гибридные действия» (саботаж, провокации на границах союзников, кибердеятельность) по всему Евро-Атлантическому региону.

    НАТО заявило, что российская специальная военная операция на Украине «нарушила мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвала глобальную безопасность». Альянс призвал другие страны «не оказывать никакой помощи» России. Подчеркивается, что НАТО «осуждает всех тех, кто способствует и таким образом продлевает» конфликт на Украине.

    В частности, «способствовать» проведению СВО продолжает Белоруссия, в связи с чем в «углублении» ее «политической и военной интеграции» с Россией НАТО видит «негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса».

    В декларации отмечается, что НАТО никогда не признают воссоединение новых регионов и Крыма с Россией, которое в нем названо аннексией. Лидеры альянса также заявляют, что Россия «должна немедленно» вывести свои войска с Украины, а также из Молдавии и Грузии.

    НАТО планирует укреплять передовую оборону на своем восточном фланге и использовать возможности, которые предоставляет для этого вступление в альянс Финляндии и Швеции. Страны НАТО намерены развивать интегрированную систему ПВО и ПРО с акцентом на восточный фланг альянса.

    Напомним, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО. По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине. Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны России. Также Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.

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    10 июля 2024, 18:00 • Новости дня
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киеву передадут несколько систем ПВО, которые развернуты в странах Европы, а средства в размере более 1 млрд долларов, выделение которых анонсировал Североатлантический альянс, будут направлены на покрытие сопутствующих расходов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и их союзники на саммите НАТО обязались выделить Украине средства для укрепления ПВО, а Владимир Зеленский выдвинул Западу новые требования.

    «Помощь Украине от западных партнеров идет по принципу «с миру по нитке». Именно поэтому США, Германия и Румыния передадут Киеву систему ПВО Patriot, а Нидерланды и другие страны – компоненты к ним. Кроме того, украинские союзники намерены предоставить им NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и IRIS T-SLS», – указал военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что один полный комплект ЗРК Patriot стоит в районе 1 млрд долларов. Собеседник полагает, что Киеву передадут системы, которые уже развернуты в странах Европы, а выделенные средства направят на покрытие сопутствующих расходов.

    «Причем, на мой взгляд, на Западе попытаются удешевить стоимость тех же ЗРК Patriot. Батарея состоит из пусковых установок, командной будки, антенны. Не исключаю, что союзники Украины в целях экономии заменят отдельные компоненты», – считает Леонков. По его оценкам, обещанные НАТО системы ПВО нескоро окажутся на Украине.

    «Наши ВКС и ракетные комплексы создали ряд проблем для противника. Мы отслеживаем, где могут концентрироваться поставки вооружений и военной техники ВСУ. На этом фоне украинские партнеры отправляют помощь очень маленькими партиями и используют сложную логистику. В том числе поэтому в Киеве жалуются на задержки», – пояснил эксперт.

    Кроме того, продолжил он, у противника есть проблемы с распределением военной помощи, что вызывает «диссонанс» на поле боя: на некоторых направлениях у ВСУ много вооружений, но некем воевать, на других же – есть военнослужащие, но нет вооружения.

    На этом фоне Леонков напомнил о недавнем заявлении Зеленского о том, что в ВСУ есть 14 неукомплектованных бригад. «На саммите НАТО он также продолжал жаловаться и критиковать альянс за то, что «союзники» передают не то и не в том объеме. Такое нытье стало уже традиционным. При этом Зеленский фактически ставит странам Европы в вину поражение Украины. По его мнению, если бы у ВСУ было оружие, они бы наступали. Это в очередной раз показывает, что Зеленский заинтересован в продолжении боевых действий», – указал собеседник.

    И все это происходит в условиях, когда Европа и США не успевают производить вооружение, чтобы удовлетворить все потребности Украины. «Парадокс еще в том, что на Западе говорят о якобы намерениях России напасть на европейские страны, но при этом они же снимают комплексы противовоздушной обороны с боевого дежурства и отдают их ВСУ», – иронично заключил Леонков.

    Ранее США и их союзники заявили о намерении выделить Украине свыше 1 млрд долларов на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

    «Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более 50 стран, которая оказывает помощь в области безопасности, а также в Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнеры пообещали более 1 млрд долларов для поддержки противовоздушной обороны Украины», – указано в релизе.

    При этом Владимир Зеленский на саммите критиковал альянс и выражал недовольство оказываемой помощью. Так, он заявил, что полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий. Кроме того, по его мнению, западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало. «Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10–20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – сказал Зеленский. Он потребовал 128 машин, что равно общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.

    Высокопоставленные официальные лица США и Европы во время открытия саммита НАТО отметили трудности при производстве вооружений для Украины. По информации газеты The Wall Street Journal, Пентагон и многие оборонные компании признали, что ранние оценки насчет того, как быстро они смогут увеличить производство достаточного для Киева количества оружия, были слишком оптимистичными.

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    11 июля 2024, 02:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что Украине грозит уничтожение

    Глава МИД Венгрии Сийярто предрек уничтожение Украины в случае продолжения конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Если конфликт на Украине не остановить, Украина будет уничтожена, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто указал, что стратегия ЕС и НАТО «не принесла никаких результатов». ситуация лишь ухудшается, а риск эскалации растет. Он подчеркнул, что Украина «не смогла добиться успеха на поле боя». Как рассказал Сийярто, «никто не смог дать ответ» на вопрос Венгрии о том, сколько оружия необходимо направить Киеву, «чтобы переломить ситуацию».

    Глава МИД Венгрии заявил, что оружие, которое Запад поставляет Украине, не улучшило ситуацию. Он призвал начать переговоры, чтобы положить конец конфликту, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, участвующий в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, призвал НАТО «вернуться к своим истокам», стремиться к миру, а не к победам в каких-либо конфликтах. Он считает, что роль НАТО в конфликте на Украине усиливается, это опасно и безответственно.

    Напомним, эксперты считают, что Орбан рассчитывает на победу Дональда Трампа на выборах в США и хочет к тому моменту сформировать сильную коалицию против настроенных на военную поддержку Украины политиков Европы. Орбан поочередно побывал в Киеве, Москве, Пекине, а затем решил воспользоваться саммитом НАТО в США для воплощения своего плана по разрешению конфликта на Украине.

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    11 июля 2024, 01:23 • Новости дня
    НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс

    НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым

    НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс считает, что чем больше оружия получит Киев, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    НАТО выразило поддержку «праву Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее». Альянс заявил, что будущее Киева должно быть «свободно от внешнего вмешательства». «Будущее Украины – в НАТО», – приводит ТАСС текст декларации.

    Альянс приветствовал достигнутый Украиной прогресс и обещал поддерживать ее «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО». При этом указывается, что НАТО «будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия».

    Как пояснили в альянсе, принятые на саммите в Вильнюсе «решения НАТО и Совета Украина – НАТО в совокупности с продолжающейся работой союзников» можно рассматривать как «мост к членству в НАТО для Украины». Главы МИД стран НАТО намерены каждый год проводить оценку прогресса реформ на Украине.

    Столтенберг заявил, что «формулировка о необратимости – это очень много». Он заверил, что «слова имеют огромное значение, они рождают ожидания, а ожидания рождают амбиции».

    В декларации также сообщается, что НАТО создает миссию по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Альянс утвердил решения о назначении старшего гражданского представителя для Украины и о создании центра анализа украинского конфликта для изучения и применения полученного опыта. Кроме того, на саммите достигнута договоренность предоставить 40 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году.

    НАТО заявило, что поддержит Украину в создании сил, якобы способных победить Россию и сдерживать ее в будущем. Также государства НАТО собираются оказывать Киеву «политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку».

    Столтенберг отметил, что НАТО взяло на себя координацию основной части военных поставок Киеву. При этом он считает, что это не сделает альянс стороной конфликта на Украине.

    Напомним, НАТО утверждает, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. В итоговой декларации саммита Россия упомянута 43 раза, а Украина – 64.

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    11 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    Пекин обвинил НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе»

    Посольство Китая в США выразило возмущение в связи с попытками НАТО очернить Пекин

    Пекин обвинил НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе»
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО в декларации на саммите в США направило Китаю «самое серьезное из возможных посланий», потребовав прекратить сотрудничество с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Посольство Китая в Вашингтоне в ответ обвинило НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе».

    Столтенберг заявил, что послание НАТО стало «самым сильным» из «когда-либо направлявшихся Китаю». В декларации сказано, что Китай стал играть «определяющую роль» в специальной военной операции России на Украине из-за «безграничного партнерства» Пекина и Москвы, передает РИА «Новости».

    НАТО обвинило Китай в «широкой поддержке» российского ВПК. По мнению альянса, это «увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности». НАТО заявило, что Китай должен «прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России», не передавать ей продукцию двойного назначения. При этом НАТО добавило, что «остается открытым для конструктивного взаимодействия» с Пекином.

    Посольство в ответ назвало бесполезным «раздувание» НАТО «тезиса о так называемой «китайской угрозе». По мнению китайской стороны, НАТО использует «проблемы региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны». Китай считает, что НАТО пора отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой. Действия НАТО «ввергают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос», считает Китай.

    Посольство подчеркнуло, что Китай не является «соучастником украинского кризиса», он «не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», а торговлю с Россией ведет, соблюдая правила рынка и принципы ВТО. Подчеркивается, что такое сотрудничество не может подлежать какой-либо критике.

    «Что касается украинского конфликта, международному сообществу совершенно ясно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто разжигает борьбу и конфронтацию», – сказано в сообщении.

    Напомним, НАТО заявило, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс считает, что чем больше оружия получит Киев, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

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    12 июля 2024, 11:58 • Новости дня
    МИД Китая призвал НАТО прекратить очернение Китая
    МИД Китая призвал НАТО прекратить очернение Китая
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Китая Линь Цзянь призвал НАТО отказаться от попыток «оставить после себя наследие» путем безответственных высказываний, направленных на очернение Китая.

    «Китай советует некоторым западным политикам, карьера которых находится на грани краха, не делать попытки оставить после себя хотя бы какое-то наследие, провоцируя своими выступлениями проблемы и обвиняя других», – передает ТАСС его слова.

    Линь Цзянь отметил, что НАТО является пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации.

    Ранее Пекин обвинил НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе».

    Напомним, НАТО заявило, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс считает, что чем больше оружия получит Киев, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

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    11 июля 2024, 22:43 • Новости дня
    Участники саммита НАТО в Вашингтоне приняли пакет инициатив «Украинский договор»

    Tекст: Максим Попов

    Лидеры Великобритании, Германии, США, Франции, Японии, а также еще 17 государств приняли пакет инициатив, направленных на поддержку Украины, сообщается в документе, опубликованном на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

    В «Украинском договоре» участники заявили о  намерении обеспечить Украине возможность успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня, а также сдерживать акты агрессии в будущем, передает ТАСС.

    Напомним, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, НАТО не прекращает продвижение своей инфраструктуры к российским границам, что требует ответных действий.


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    11 июля 2024, 12:47 • Новости дня
    МИД: Запад упорствует в своих заблуждениях и понесет наказание

    Рябков: Запад упорствует в своих заблуждениях и понесет наказание

    МИД: Запад упорствует в своих заблуждениях и понесет наказание
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Запада упорствуют в своих заблуждениях и понесут наказание, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги саммита НАТО в Вашингтоне.

    Отвечая на вопрос о намерении Соединенных Штатов усилить свое присутствие в различных регионах мира, включая Ближний Восток и Африку, Рябков сказал, что Запад упорствует в своих заблуждениях и грехе своем собственном, и будет соответственно наказан, передает ТАСС.

    Комментируя планы альянса работать с регионом Черного моря и Западными Балканами, Рябков заявил также, что НАТО не имеет иной повестки, кроме стремления доминировать.

    «Вызывает сожаление то, что альянс не имеет никакой повестки дня, кроме проблематики, завязанной на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире», – заявил замглавы МИД России.

    Ранее Рябков заявил, что Россия выработает военный ответ на угрозу в связи с планами Пентагона разместить дальнобойные ракеты в ФРГ.

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    10 июля 2024, 18:08 • Новости дня
    В Белом доме рассказали, когда украинцы научатся летать на F-16

    Белый дом: Украина получит «целые эскадрильи» F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Летчики смогут сесть за штурвалы американских истребителей F-16 уже этим летом, говорится в совместном заявлении лидеров США, Дании и Нидерландов, сообщили в пресс-службе Белого дома в среду.

    Ведется процесс передачи киевскому режиму F-16, украинцы начнут летать на них уже этим летом, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Киев получит «целые эскадрильи» этих самолетов. «Мы привержены дальнейшему наращиванию военно-воздушного потенциала Украины, который будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», – отмечается в документе.

    Ранее норвежский премьер Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия безвозмездно передаст киевскому режиму шесть F-16.

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    11 июля 2024, 21:59 • Новости дня
    Песков заявил об участии западных стран в конфликте вокруг Украины

    Песков заявил об участии Германии, США, Франции и Великобритании в конфликте вокруг Украины

    Tекст: Максим Попов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непосредственном участии Германии, США, Франции и Великобритании в конфликте вокруг Украины.

    «Та же Германия, США, Франция, Великобритания непосредственно участвуют в конфликте вокруг Украины», – сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о планах США разместить дальнобойные ракеты в Германии, передает РИА «Новости».

    До этого США объявили о планах разместить в Германии дальнобойные ударные системы в 2026 году. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «очень хорошим решением» размещение ракет США в Германии.


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