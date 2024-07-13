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Авиаэксперт рассказал о тонкостях расследования катастрофы Superjet в Подмосковье
Авиаэксперт Пантелеев спрогнозировал ход и сроки расследования катастрофы SSJ 100 в Подмосковье
Следы попадания птиц в двигатель легко визуально заметить при осмотре обломков самолета, поэтому расследователи смогут очень быстро либо опровергнуть, либо подтвердить эту версию, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Сейчас существует несколько версий причин авиакатастрофы в Подмосковье, где накануне разбился самолет Sukhoi Superjet 100.
«Обнаружение следов попадания птиц в двигатель не вызывает никаких проблем. Это визуально заметно при осмотре обломков, поэтому расследователи смогут очень быстро или опровергнуть, или подтвердить эту версию», – считает Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».
«Однако расследование причин катастрофы может быть весьма длительным и непростым, если не удается вскрыть причины происшествия из-за недостатка информации. Как показывает практика, в течение года при наличии рабочей и подтверждаемой гипотезы можно подготовить окончательный отчет о расследовании», – продолжил специалист.
Он напомнил, что расследование катастрофы Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года пока так и не закончилось публикацией официального отчета о причинах аварийной посадки. Были инциденты, когда расследования прекращаются без выяснения причин трагедии.
Эксперт уверен, что появление в субботу сообщений о технических неполадках с генератором на борту еще одного Sukhoi Superjet, который направлялся из Нижнекамска в Минводы, не должно вызывать опасений по поводу надежности самолета.
«У СМИ, авторов Telegram-каналов и других источников информации есть очень простое редакторское правило – подтягивать по теме аналогичные события. Поэтому, как только происходит происшествие с воздушным судном, которое в силу тех или иных причин на слуху, так сразу же появляется шлейф замечаний в стилистике «а вот еще на эту тему», – отметил собеседник.
Пантелеев подчеркнул, что сигнализация об отказе того или иного агрегата на борту происходит «ежедневно со всеми типами самолетов и вертолетов». «Это общемировая практика. В подавляющем числе случаев все эти события не приводят ни к каким негативным последствиям. И в данном случае самолет, направлявшийся в Минводы, совершил штатную посадку в аэропорту», – добавил спикер.
В субботу на месте авиакатастрофы в Подмосковье, где накануне разбился самолет Superjet 100, были обнаружены тела членов экипажа. Для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.
Cамолет Sukhoi Superjet 100, принадлежавший «Газпрому», упал в Коломенском районе Московской области. На борту находился экипаж из трех человек – пилоты компании «Гражданские самолеты Сухого». Они совершали тестовый полет, самолет испытывался после планового ремонта. Это третья катастрофа Superjet за историю проекта.
В авиационных службах сообщили ТАСС, что причиной отказа систем самолета могло стать попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации. Другой собеседник агентства из авиационных служб не исключает версии о критическом отказе систем в результате сбоя в электронике. Ранее также высказывалась версия об отказе одного двигателей.