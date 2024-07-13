Авиаэксперт рассказал о тонкостях расследования катастрофы Superjet в Подмосковье

Авиаэксперт Пантелеев спрогнозировал ход и сроки расследования катастрофы SSJ 100 в Подмосковье

Tекст: Андрей Резчиков

«Обнаружение следов попадания птиц в двигатель не вызывает никаких проблем. Это визуально заметно при осмотре обломков, поэтому расследователи смогут очень быстро или опровергнуть, или подтвердить эту версию», – считает Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

«Однако расследование причин катастрофы может быть весьма длительным и непростым, если не удается вскрыть причины происшествия из-за недостатка информации. Как показывает практика, в течение года при наличии рабочей и подтверждаемой гипотезы можно подготовить окончательный отчет о расследовании», – продолжил специалист.

Он напомнил, что расследование катастрофы Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года пока так и не закончилось публикацией официального отчета о причинах аварийной посадки. Были инциденты, когда расследования прекращаются без выяснения причин трагедии.

Эксперт уверен, что появление в субботу сообщений о технических неполадках с генератором на борту еще одного Sukhoi Superjet, который направлялся из Нижнекамска в Минводы, не должно вызывать опасений по поводу надежности самолета.

«У СМИ, авторов Telegram-каналов и других источников информации есть очень простое редакторское правило – подтягивать по теме аналогичные события. Поэтому, как только происходит происшествие с воздушным судном, которое в силу тех или иных причин на слуху, так сразу же появляется шлейф замечаний в стилистике «а вот еще на эту тему», – отметил собеседник.

Пантелеев подчеркнул, что сигнализация об отказе того или иного агрегата на борту происходит «ежедневно со всеми типами самолетов и вертолетов». «Это общемировая практика. В подавляющем числе случаев все эти события не приводят ни к каким негативным последствиям. И в данном случае самолет, направлявшийся в Минводы, совершил штатную посадку в аэропорту», – добавил спикер.

В субботу на месте авиакатастрофы в Подмосковье, где накануне разбился самолет Superjet 100, были обнаружены тела членов экипажа. Для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

Cамолет Sukhoi Superjet 100, принадлежавший «Газпрому», упал в Коломенском районе Московской области. На борту находился экипаж из трех человек – пилоты компании «Гражданские самолеты Сухого». Они совершали тестовый полет, самолет испытывался после планового ремонта. Это третья катастрофа Superjet за историю проекта.

В авиационных службах сообщили ТАСС, что причиной отказа систем самолета могло стать попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации. Другой собеседник агентства из авиационных служб не исключает версии о критическом отказе систем в результате сбоя в электронике. Ранее также высказывалась версия об отказе одного двигателей.