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    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 13:45 • Новости дня

    Путин обсудил с Совбезом меры для ритмичной работы ОПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России дополнительные меры, которые помогут обеспечивать ритмичную работу оборонных предприятий.

    «Обсудим с вами сегодня дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса», – передает ТАСС слова Путина, открывшего оперативное совещание.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, помощник президента Алексей Дюмин и зампред СБ РФ Дмитрий Медведев будут курировать оборонно-промышленный комплекс каждый по своему направлению.

    11 июля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Странам – участницам БРИКС ожесточенно сопротивляются элиты государств так называемого золотого миллиарда, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС.

    «Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Сложность этого процесса, по мнению российского лидера, заключается в том, что «усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого золотого миллиарда».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны.

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    11 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    Разработчик электрокара «Атом» получил российское гражданство

    Путин дал гражданство России разработчику электрокара «Атом»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработчик электромобиля «Атом» и исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель получил гражданство Российской Федерации, указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    В документе сообщается о принятии в гражданство России Грюбеля Харальда Гюнтера, родившегося 16 октября 1967 года в Германии, передает ТАСС.

    Грюбель является исполнительным директором АО «Кама», предприятие разрабатывает электромобиль «Атом».

    Напомним, «Атом» планируется подготовить в предсерийном варианте в конце 2024 года.

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    11 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России

    Путин дал гражданство России защищавшему Донбасс сербу Йокичу

    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Сербии Александр Йокич, участвующий в защите Донбасса с 2021 года, получил российское гражданство по указу президента России Владимира Путина.

    Александр Йокич, родившийся 26 января 2003 года в Сербии, получил российское гражданство, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Ранее молодой человек заявлял, что приехал защищать Донбасс после школы, он участвовал в боевых действиях с 2021 года. Из-за юридических проблем его могли выдворить на родину, в Сербию, где ему грозило 25 лет тюрьмы по статье о наемничестве.

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    11 июля 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин назвал приоритетную задачу БРИКС

    Путин: Главной задачей БРИКС является достижение справедливых перемен в мировой экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение справедливых перемен в мировой экономике является одной из основных задач БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме объединения.

    Глава государства добавил, что объединение уделяет отдельное внимание увеличению доли национальных валют в торговле и созданию безопасных финансовых инструментов, передает ТАСС.

    «Большое внимание уделяем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке надежных и безопасных финансовых инструментов, механизмов взаимных расчетов», – сказал он.

    Ранее Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.

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    11 июля 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин: Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участие Ирана в Парламентском форуме БРИКС будет полезным и своевременным, заявил президент России Владимир Путин.

    «Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной, и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана [в БРИКС]», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    На полях форума Путин провел встречу с председателем Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова принять спикера иранского парламента (меджлиса) Мохаммада Багера Галибафа с официальным визитом.

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    11 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БРИКС может в будущем получить институциализированную парламентскую структуру, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Парламентского форума БРИКС.

    «БРИКС пока не имеет собственной, институционально оформленной парламентской структуры. Но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», – передает ТАСС слова Путина.

    «И ваш форум, уверен, будет этому способствовать», – добавил президент России.

    Ранее в четверг председатель Милли меджлиса (парламента) страны Сахиба Гафарова на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС заявила, что Азербайджан намерен стать полноправным членом БРИКС.

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    11 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин назвал индексацию пенсий справедливым и долгожданным решением

    Tекст: Максим Попов

    Индексация пенсий для работающих пенсионеров – справедливое и долгожданное решение, о котором давно говорили люди, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

    «Это решение, которого мы долго ждали, и теперь нужно все оформить должным образом. Это справедливое решение, о котором люди давно просили», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, 8 июля Владимир Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам.


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    11 июля 2024, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного миропорядка

    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка

    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного миропорядка
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БРИКС является одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех государств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Х Парламентском форуме БРИКС.

    «БРИКС – один из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, который во все возрастающей степени отражает интересы и чаяния государств и Глобального Юга, и Востока, и наших сторонников во всем мире», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Мы открыты к укреплению взаимодействия со всеми странами, выражающими интерес к деятельности БРИКС, ведем активный диалог в формате «БРИКС плюс/аутрич», работаем над учреждением категории государств-партнеров», – добавил Путин.

    Он также обратил внимание на то, что главная цель текущего председательства России в объединении – это создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников. «Убежден, что, действуя вместе, сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов наших стран, укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным», – подчеркнул президент.

    Путин напомнил, что с 2024 года число участников объединения увеличилось до десяти. При этом каждое государство, которое входит в БРИКС, самобытно несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития, заметил Путин, заверив, что Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы.

    Ранее в четверг Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.

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    11 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» близ Петергофа
    Путин приехал в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» близ Петергофа
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум» возле Петергофа.

    Комплекс расположен на территории города Ломоносова. Частью ансамбля является павильон Катальной горки, который в июне 2022 года открылся после реставрации. Это единственный сохранившийся в России памятник подобных увеселительных сооружений XVIII века, сообщает РИА «Новости».

    Сооружение было возведено во второй половине XVIII века по проекту зодчего Антонио Ринальди для Екатерины II. Летняя катальная гора и крытые галереи-колоннады постепенно разрушились и к середине XIX века от всего комплекса остался только павильон.

    Частью «Ораниенбаума» стал и Китайский дворец, также возведенный архитектором Ринальди во второй половине XVIII века. Он являлся частью дворцово-паркового комплекса императрицы Екатерины Il. Недавно он открылся после долгой реставрации.

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    11 июля 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин: Запад действует в традициях классического колониализма

    Путин обвинил Запад в действиях в традициях классического колониализма

    Путин: Запад действует в традициях классического колониализма
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на Парламентском форуме БРИКС, сравнил использование Западом так называемых правил вместо норм международного права с классическим колониализмом.

    «Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать некий порядок на своих так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что «такие правила пишутся и корректируются каждый раз заново под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим».

    «Прямо в лучших традициях классического колониализма», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что БРИКС является одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех государств.

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    11 июля 2024, 23:13 • Новости дня
    Путин назвал хорошей ситуацию с детскими садами и школами в Петербурге

    Tекст: Максим Попов

    Ситуация с детскими садами и школами в Санкт-Петербурге лучше, чем во многих других регионах страны. Однако властям есть над чем работать, заявил президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

    Губернатор доложил президенту, что в 2024 году в городе планируют построить 57 детских садов и 37 школ, что поможет решить проблему с нехваткой социальных учреждений.

    «В целом, по сравнению с другими субъектами федерации у Петербурга хорошее положение, но, конечно, нужно еще поработать», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

    Напомним, до этого Путин назвал индексацию выплат работающим пенсионерам справедливым и долгожданным решением.


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    11 июля 2024, 14:46 • Новости дня
    Эрдоган заявил о возможности вести переговоры с Путиным при наличии разногласий

    Tекст: Валерия Городецкая

    С президентом России Владимиром Путиным можно вести переговоры по разным вопросам даже при расхождении во мнениях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Эрдоган отметил, что он и Путин имеют разные точки зрения по некоторым вопросам, но это не мешает им вести диалог, передает ТАСС.

    «Конечно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения», – сказал турецкий лидер в комментарии американскому журналу Newsweek.

    Ранее Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию.

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    11 июля 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперты: Россия стала драйвером многополярного мира и экспортером суверенитета
    Эксперты: Россия стала драйвером многополярного мира и экспортером суверенитета
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад цепляется за старое мироустройство, но его гегемония осталась в прошлом. Россия в рамках ШОС и БРИКС стала одним из драйверов создания нового миропорядка. Усилия Москвы в этом направлении встречают дружескую поддержку в Африке, Латинской Америке, в Азии и других регионах планеты. К таким выводам пришли политологи и ученые в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Будущее многополярного мира и роль России».

    «На Западе много говорят о том, что Россия будто бы стала страной-изгоем. Но реальность выглядит иначе. В Москву к Владимиру Путину приезжают мировые лидеры: Наренда Моди, Виктор Орбан, Си Цзиньпин. Продолжается конструктивная работа в рамках ШОС и БРИКС. Поэтому подтверждать вывод об изоляции, который нам навязывают западные эксперты и спикеры, сложно», – сказал политолог Александр Асафов.

    По его словам, «мир гегемона остался в прошлом, хотя за него инерционно цепляется так называемый коллективный Запад». «Мы видим конструктивную, дружескую для России повестку в Африке, в Латинской Америке, в Азии и других регионах», – добавил эксперт.

    В свою очередь политолог Владимир Шаповалов напомнил о словах президента Владимира Путина, что мир становится многополярным, а ключевую роль в этом играет Азия. По мнению эксперта, особого внимания здесь заслуживает Китай, который в партнерстве с Россией способствует становлению более справедливого миропорядка.

    «В нашей истории отношений были разные периоды, включая период конфронтации. Новый же период начинается с 2001 года: наши отношения поступательно развиваются, улучшается сотрудничество по всем сферам. Это партнерство больше, чем военный или иной союз. Председатель Си четко обозначил первый принцип взаимоотношений наших стран – твердо поддерживать друг друга. Мы друг другу добавляем силы, мощи, потенциала», – пояснил он.

    На этом фоне примечательным выглядит визит Моди в Москву. «На Индию оказывалось серьезное давление, особенно из-за сотрудничества с Россией по поставкам нефти. И тот уровень партнерства, который есть между нашими странами – это достижение и России, и Индии», – указал Петр Топычканов, руководитель сектора новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН.

    Он также напомнил о растущих инвестициях и совместных проектах Москвы и Нью-Дели, которые реализовываются в третьих странах. Среди них – строительство АЭС в Бангладеш, что указывает на высокий уровень доверия между Москвой и Нью-Дели. Также важной была встреча премьера Индии с диаспорой, где тот обозначил свое видение будущего миропорядка.

    «Он сказал, что интересы и отношения с Россией полностью соответствует ценностям многополярного мира. Кроме того, в подписанных во время его визита документах уделено внимание понятию неделимой, глобальной безопасности – это наша общая цель», – добавил эксперт.

    Растущее значение приобретает и Африка. Европа и США рассматривают ее как ресурсную базу, поэтому для самой Африки важен выход из подобной зависимости с опорой на собственные силы и поддержкой России. Об этом сказал Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ.

    «Сейчас формируется единое африканское пространство, в котором крепнет идея суверенитета. Мы предпринимаем достаточные усилия для помощи Африке. Несмотря на попытки Запада помешать связям и торговле, наш вклад в безопасность стран континента и их суверенитет только растет», – пояснил он. В этой связи Россия может рассматриваться не только как драйвер многополярного мира, но и экспортер суверенитета, отметили другие эксперты.

    Любопытно, что Латинская Америка выпадет из приоритетов США в случае, если на выборах президента победит Дональд Трамп. «Приоритет для США – это Китай, а также вовлечение в пул своих военных союзников Индии, Индонезии и Вьетнама. Второй приоритет – Ближний Восток, третий – Европа, Россия, Украина. Джо Байден тоже не отдает приоритет Латинской Америке, она упоминается только в контексте Мексики и миграционного кризиса», – заметил политолог Евгений Минченко

    «У Бразилии и Аргентины отношения с США тоже непростые. Бразилия проводит независимую внешнюю политику и показывает, что готова к многополярности. Однако в Аргентине Милей в образе шута и с неочевидной идеологией либертарианства активно продвигает взаимоотношения с США, но через призму ближневосточной проблематики», – указал он.

    В заключение эксперты добавили, что ШОС и БРИКС становятся ключевыми площадками для формирования многополярного мира. Их преимущество заключается во внеблоковости. «Обе организации ни разу не позиционировались как аналоги или площадки противостояния блоку НАТО», – напоминает политолог Алексей Малинин.

    Таким образом, БРИКС и ШОС могут стать фундаментом, на котором появятся различные международные институты. «Сама по себе идея альтернативы уже делает эти платформы привлекательными. Мы много говорим о переходе к многополярной системе, но конкретику в этом вопросе создают как раз ШОС и БРИКС», – резюмировал Малинин.

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    11 июля 2024, 15:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил приоритетность тем паводков и рынка труда на совещании Путина с кабмином
    Эксперт объяснил приоритетность тем паводков и рынка труда на совещании Путина с кабмином
    @ kremlin.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Владимир Путин держит на контроле как оперативные вопросы помощи пострадавшим при пожарах и паводке, так и долгосрочные цели: стабильность рынка труда, развитие культуры в малых населенных пунктах и расширение международных транспортных коридоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства.

    «Пожары и паводки действительно стоят на повестке дня. Поэтому президент держит на контроле вопросы профилактики ЧП и быстрого реагирования на них. Это происходит ежегодно, к этому надо быть готовым. У нас выстроена эффективная система оперативной помощи пострадавшим от стихии, объединяющая федеральные ведомства и местные власти», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Также в ходе совещания затрагивались темы рынка труда. «Если говорить о рекордно низкой безработице и стабильности рынка труда, то это результат планомерной и масштабной работы президента и правительства. Вопрос уровня занятости складывается из множества факторов, связанных с экономическими тенденциями, демографией и даже технологическим развитием», – сказал политолог.

    По его словам, специфика нынешней ситуации такова, что «благодаря специальной военной операции у нас выросла занятость на военных предприятиях». «Вместе с тем заметная часть рабочей силы занята на фронте, есть некоторый кадровый дефицит. И эти вопросы сейчас решаются властью», – сказал эксперт.

    Следующий этап в развитии рынка труда, который прописан в профильных нацпроектах, – это «повышение уровня производительности труда и квалификации, обучение специалистов, профессиональная переподготовка, развитие инженерных школ». «Безработицу мы победили, теперь надо повышать вопросы качества рабочих мест и уровня оплаты», – пояснил он.

    «Что касается культуры, то президент в послании Федеральному собранию озвучил амбициозную цель: малые населенные пункты должны иметь сопоставимый с крупными городами уровень культурной жизни. На это выделены достаточно серьезные деньги, и мы видим результаты, отраженные в докладе министра культуры Ольги Любимовой. Культурная жизнь малых населенных пунктов по всей стране выходит на новый уровень», – пояснил Минченко.

    Также президент и правительство уделили особое внимание транспортной инфраструктуре. «Говоря о логистических возможностях страны, нужно отметить несколько ключевых направлений. Это развитие КПП, расширение полигона «Восточный», развитие Северного морского пути, формирование глубоководных портов, логистических узлов, строительство высокоскоростных магистралей. Я думаю, тут у нашей страны работы на 15 лет вперед», – заключил Минченко.

    Ранее Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства. Глава МЧС Александр Куренков информировал президента о ситуации с лесными пожарами в регионах и о ликвидации последствий весенних паводков. По его словам, силы и средства МЧС обеспечивают защиту населенных пунктов от подхода огня, сообщает Кремль.

    Отработано 98% всех заявлений для назначения людям компенсаций. «Единовременную материальную помощь получили свыше 350 тыс. человек, финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 тыс. пострадавшим. Всего помощь получили 420 тыс. человек. Общий объем выплат составил почти 11 млрд рублей», – сказал он.

    Министр культуры Ольга Любимова рассказала о проекте «Большие гастроли». «В нем участвуют 268 театров (почти половина всех театров страны), в том числе из новых регионов, и еще 61 национальный коллектив по программе «Мы – Россия». География выступлений – от Калининграда до Южно-Сахалинска, более 260 городов и населенных пунктов всех 89 субъектов», – сообщила докладчик.

    «Российские творческие коллективы также выступят в 22 странах. Кроме того, в Россию приедут 24 театра из Казахстана, Киргизии, Беларуси, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии», – добавила она.

    Министр труда Антон Котяков доложил о ситуации с занятостью и итогах Всероссийской ярмарки трудоустройства. Сегодня в России рекордно низкая безработица – 2,6%, количество занятых в этом году увеличилось до 74,1 млн человек.

    Замглавы правительства Виталий Савельев, в свою очередь, напомнил, что пункты пропуска через государственную границу являются одним из ключевых элементов во внешнеторговой логистике грузов и международных транспортных коридоров.

    «На сегодняшний день в России функционируют 317 пунктов пропуска. В качестве приоритетных определены 87 пунктов пропуска, через которые проходит более половины всего грузопотока страны. Начиная с 2021 года проводим масштабную работу по модернизации пунктов пропуска в целях развития международных транспортных коридоров и внешней торговли», – указал он.

    «К 2030 году планируем завершить модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска и довести показатели нормативного состояния до 85% на всех пунктах пропуска. На особом контроле ваше поручение по сокращению времени осмотра грузового транспорта до 10 минут на автомобильных пунктах пропуска. В настоящее время осмотр транспортного средства усредненно занимает примерно 38 минут», – сказал Савельев.

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    12 июля 2024, 13:11 • Новости дня
    Песков: Путин не передавал посланий Трампу с Орбаном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин не передавал через венгерского премьера Виктора Орбана никаких посланий для 45-го президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Орбан не информировал Путина о своих планах по встрече с Трампом, и никаких писем или посланий, как письменных, так и устных, не передавалось, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, Орбан совершил мировое турне с «мирной миссией», в ходе которого посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. В США премьер Венгрии также встретился с Трампом. После встречи с ним Орбан заявил, что Трамп сможет «решить вопрос» с украинским кризисом.

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    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину

    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

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    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно

    Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

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    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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