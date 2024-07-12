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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 13:11 • Новости дня

    Песков: Путин не передавал посланий Трампу с Орбаном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин не передавал через венгерского премьера Виктора Орбана никаких посланий для 45-го президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Орбан не информировал Путина о своих планах по встрече с Трампом, и никаких писем или посланий, как письменных, так и устных, не передавалось, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, Орбан совершил мировое турне с «мирной миссией», в ходе которого посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. В США премьер Венгрии также встретился с Трампом. После встречи с ним Орбан заявил, что Трамп сможет «решить вопрос» с украинским кризисом.

    12 июля 2024, 05:00 • Новости дня
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал, что страны блока решительно настроены на конфронтацию и подготовку к войне, заявил в посол России в США Анатолий Антонов.

    «Вашингтонский саммит показал, что страны НАТО решительно настроены на конфронтацию и активную подготовку к войне. США и их союзники мобилизуют все свои ресурсы, чтобы сохранить свою теряющую позиции гегемонию», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада, объявляются врагами. Россия вновь названа главной угрозой. Подтверждена политика НАТО, которая заключается в отказе от серьезных переговоров. США не готовы идти на компромиссы и требуют от России безоговорочно согласиться с продвижением военной инфраструктуры альянса на восток.

    Напомним, по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    11 июля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Странам – участницам БРИКС ожесточенно сопротивляются элиты государств так называемого золотого миллиарда, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС.

    «Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Сложность этого процесса, по мнению российского лидера, заключается в том, что «усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого золотого миллиарда».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны.

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    11 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    Разработчик электрокара «Атом» получил российское гражданство

    Путин дал гражданство России разработчику электрокара «Атом»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработчик электромобиля «Атом» и исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель получил гражданство Российской Федерации, указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    В документе сообщается о принятии в гражданство России Грюбеля Харальда Гюнтера, родившегося 16 октября 1967 года в Германии, передает ТАСС.

    Грюбель является исполнительным директором АО «Кама», предприятие разрабатывает электромобиль «Атом».

    Напомним, «Атом» планируется подготовить в предсерийном варианте в конце 2024 года.

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    11 июля 2024, 15:54 • Новости дня
    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране

    Политик Вагенкнехт назвала безумием размещение дальнобойного оружия США в ФРГ

    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в Германии безумием, сообщает Der Spiegel.

    Как заявила Вагенкнехт, это безумие должно быть остановлено, передает RT.

    Она добавила, что размещение дополнительных ударных ракет в Германии не улучшит безопасность страны, а лишь «увеличивает опасность, что Германия сама станет театром военных действий с пугающими последствиями».

    Ранее Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии.

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    11 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России

    Путин дал гражданство России защищавшему Донбасс сербу Йокичу

    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Сербии Александр Йокич, участвующий в защите Донбасса с 2021 года, получил российское гражданство по указу президента России Владимира Путина.

    Александр Йокич, родившийся 26 января 2003 года в Сербии, получил российское гражданство, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Ранее молодой человек заявлял, что приехал защищать Донбасс после школы, он участвовал в боевых действиях с 2021 года. Из-за юридических проблем его могли выдворить на родину, в Сербию, где ему грозило 25 лет тюрьмы по статье о наемничестве.

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    12 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной инициативы по Украине провел пятую встречу с бывшим американским президентом Дональдом Трампом и заверил, что тот сможет «решить вопрос» с украинским кризисом.

    «Переговоры с президентом Трампом о мире. Хорошая новость дня: он решит вопрос», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также венгерский премьер опубликовал кадры со встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго после саммита НАТО в Вашингтоне, подписав их «Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго».

    В ответ на его публикацию Трамп в соцсети Truth Social написал, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться.

    «Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», – подчеркнул он.

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

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    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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    11 июля 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин назвал приоритетную задачу БРИКС

    Путин: Главной задачей БРИКС является достижение справедливых перемен в мировой экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение справедливых перемен в мировой экономике является одной из основных задач БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме объединения.

    Глава государства добавил, что объединение уделяет отдельное внимание увеличению доли национальных валют в торговле и созданию безопасных финансовых инструментов, передает ТАСС.

    «Большое внимание уделяем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке надежных и безопасных финансовых инструментов, механизмов взаимных расчетов», – сказал он.

    Ранее Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.

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    11 июля 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин: Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участие Ирана в Парламентском форуме БРИКС будет полезным и своевременным, заявил президент России Владимир Путин.

    «Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной, и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана [в БРИКС]», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    На полях форума Путин провел встречу с председателем Собрания исламского совета (парламента) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова принять спикера иранского парламента (меджлиса) Мохаммада Багера Галибафа с официальным визитом.

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    11 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БРИКС может в будущем получить институциализированную парламентскую структуру, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Парламентского форума БРИКС.

    «БРИКС пока не имеет собственной, институционально оформленной парламентской структуры. Но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», – передает ТАСС слова Путина.

    «И ваш форум, уверен, будет этому способствовать», – добавил президент России.

    Ранее в четверг председатель Милли меджлиса (парламента) страны Сахиба Гафарова на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС заявила, что Азербайджан намерен стать полноправным членом БРИКС.

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    12 июля 2024, 04:22 • Новости дня
    Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего американского лидера Джо Байдена психическое расстройство, и он зациклен на своем предшественнике.

    «У Джо психическое расстройство, и он помешан на Трампе», – приводит ТАСС слова экс-президента США. Так он прокомментировал оговорку Байдена, который назвал его своим вице-президентом.

    Также во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден, представляя украинского президента Владимира Зеленского, назвал его «президентом Путиным». Позднее об этой ошибке рассказали главные телеканалы США.

    Напомним, Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    11 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин назвал индексацию пенсий справедливым и долгожданным решением

    Tекст: Максим Попов

    Индексация пенсий для работающих пенсионеров – справедливое и долгожданное решение, о котором давно говорили люди, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

    «Это решение, которого мы долго ждали, и теперь нужно все оформить должным образом. Это справедливое решение, о котором люди давно просили», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, 8 июля Владимир Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам.


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    11 июля 2024, 15:39 • Новости дня
    Матвиенко пообещала «жесткий» ответ России на размещение «Томагавков» в Германии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона создаст «жесткий и адекватный» ответ на размещение американских ракет на немецкой территории, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину выразила надежду, что США не станут размещать в Германии дальнобойные ракеты, в ином же случае ответ России будет «жесткий и адекватный», передает ТАСС.

    По ее словам, размещение таких ракет «просто недопустимо». «Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», – заключила спикер СФ.

    Напомним, США анонсировали размещение в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, включая ракеты «Томагавк» (Tomahawk). Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что ракеты разместят в стране временно, за этот период Берлин должен успеть создать собственные аналоги этому оружию.

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    11 июля 2024, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного миропорядка

    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка

    Путин назвал БРИКС одним из ключевых элементов многополярного миропорядка
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БРИКС является одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, учитывающего интересы всех государств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Х Парламентском форуме БРИКС.

    «БРИКС – один из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, который во все возрастающей степени отражает интересы и чаяния государств и Глобального Юга, и Востока, и наших сторонников во всем мире», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Мы открыты к укреплению взаимодействия со всеми странами, выражающими интерес к деятельности БРИКС, ведем активный диалог в формате «БРИКС плюс/аутрич», работаем над учреждением категории государств-партнеров», – добавил Путин.

    Он также обратил внимание на то, что главная цель текущего председательства России в объединении – это создание максимально благоприятных условий для поступательного развития всех его участников. «Убежден, что, действуя вместе, сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов наших стран, укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным», – подчеркнул президент.

    Путин напомнил, что с 2024 года число участников объединения увеличилось до десяти. При этом каждое государство, которое входит в БРИКС, самобытно несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития, заметил Путин, заверив, что Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы.

    Ранее в четверг Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

      4 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

      3 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

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    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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