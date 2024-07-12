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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    12 июля 2024, 13:03 • Новости дня

    Гладков сообщил о гибели начальника УОР Шебекина Александра Маслиенко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При исполнении служебного долга погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в Telegram-канале, подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Маслиенко в момент атаки помогал жителям села.

    «Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким… Погиб, спасая других, ценой собственной жизни», – написал Гладков.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на детскую площадку Шебекино было ранено пятеро детей. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

    9 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост Аллы Пугачевой «Бог терпелив, но всему есть предел» в соцсетях.

    Захарова заявила в Telegram, что Бог, по ее мнению, «без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко».

    Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    Позднее Журавлев направил главе Минюста Константину Чуйченко запрос с просьбой признать певицу иноагентом. Он подчеркнул, что Пугачева регулярно публикует в соцсетях необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также информацию, дискредитирующую работу правоохранительной системы и органов власти, передает РИА «Новости».

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    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    10 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила попытку теракта Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    ФСБ предотвратила попытку теракта Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    @ Андрей Лузик/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Как отметили в ЦОС, в марте 2024 года на проходящего военную службу на авианосце мужчину через мессенджеры вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся «Олегом», передает ТАСС. В ходе разговоров он с применением психологического воздействия склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.

    «После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Как отметили в ЦОС, при этом «Олег» заявлял, что вся «операция» курируется лично главой ГУР Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кириллом Будановым.

    Ранее директор ФСБ и председатель российского Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что киевский режим, поддерживаемый НАТО, пытается нарастить свои возможности по совершению терактов и диверсий в России, чтобы создать панику у россиян.

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    9 июля 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    @ Armed Forces of Ukraine/Cover Images/ZUMA Press/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кадры поражения двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS опубликовало Минобороны.

    На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен удар ВС России с помощью комплекса «Искандер» по позиции HIMARS в районе Новопетровки в Херсонской области.

    «В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», – говорится в пояснении к ролику. Еще две установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов.

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    10 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области

    Российские силы поразили склад в Одесской области с секретно завезенными ракетами

    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда ВСУ секретно завезли ракеты, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Он рассказал, что это уже второй удар по складу, но в этот раз он был с большей детонацией, чувствовался в Одессе, передает РИА «Новости».

    Также он сообщил со ссылкой на одесских коллег, что при ударе по порту погибли британские наемники. «Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», – сообщил Лебедев.

    Ранее глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что расположенная в Одесской области портовая инфраструктура повреждена из-за взрывов.


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    10 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    В результате удара в Николаевской области уничтожено «более сотни бандеровцев»
    В результате удара в Николаевской области уничтожено «более сотни бандеровцев»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Более сотни бандеровцев» уничтожены в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь на 10 июля в Николаевской области в населенном пункте Снигиревка, куда в последние время ВСУ стягивают личный состав и технику, прозвучали взрывы, еще один удар был нанесен по стоящему рядом селу Павловка, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 8.00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестности», – заявил Лебедев. Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, «там стараются стабилизировать офицерский состав».

    Ранее мэр Геннадий Труханов сообщил, что в Одесской области Украины сработала воздушная тревога, в Одессе прозвучали взрывы.

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    10 июля 2024, 23:46 • Новости дня
    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО

    Алаудинов заявил о возможном завершении СВО осенью 2024 года

    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине может завершиться осенью 2024 года, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что – что бы ни говорили в НАТО, в Америке – в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По его мнению, выборы в Европе и США показывают, что народы стран Запада «устали» от необходимости тратить «большой объем денег» из-за Украины, они устали от того, что «с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить».

    Кроме того, как заявил Алаудинов, «ресурс Украины уже истощается», а НАТО не в состоянии дальше оснащать украинские формирования вооружением. Алаудинов заявил о «недовольстве руководящего состава» вооруженных сил Украины, украинского народа. Также Алаудинов подчеркнул, что все аналитики понимают – «Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали». Поэтому можно сделать вывод, что «в этом году СВО завершится», сказал Алаудинов.

    Напомним, Алаудинов сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции.

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    9 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

    Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

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    10 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Белгорода от атак ВСУ

    Кремль: Обеспечение безопасности Белгорода от атак ВСУ требует времени

    В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Белгорода от атак ВСУ
    @ Павел Колядин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для обеспечения безопасности Белгородской области от ударов ВСУ делается все необходимое, но на решение задачи требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, все, что сейчас происходит на Харьковском направлении подчинено задаче обеспечения безопасности Белгородской области, передает ТАСС.

    «Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», – признал Песков.

    Напомним, во вторник при атаке ВСУ на Белгород погиб человек.

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    12 июля 2024, 09:15 • Новости дня
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы украинских военнослужащих, которых ВСУ пытались перебросить в качестве резерва в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР, уничтожены ударами артиллерии и с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, под Нью-Йорком ВСУ пытались перебросить резервы, но ВС России накрыли их артиллерией и дронами, уничтожив две группы. Он отметил, что ситуация для ВСУ в поселке сложилась непростая, группировка находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что четверо украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен.

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    11 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Журналистка Bloomberg Джейкобс узнала о желании Киева провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, конференция должна пройти с участием России, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Джейкобс со ссылкой на источники заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина намерена созвать конференцию для «справедливого урегулирования» конфликта, причем «на этот раз» конференция должна пройти «с участием России». Журналистка связывает такое стремление Киева с возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, передает РИА «Новости».

    Напомним, первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в Швейцарии, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    10 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада

    Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу

    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. В пользу этого говорит то, что Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.

    При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

    «Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.  

    Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».

    В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

    Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

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    10 июля 2024, 11:08 • Новости дня
    WSJ: Россия станет еще лучше перехватывать ракеты с помощью сил РЭБ
    WSJ: Россия станет еще лучше перехватывать ракеты с помощью сил РЭБ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона.

    Как пишет WSJ, российские войска научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS. При этом сейчас для ударов по силам России Украина применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow, но источники газеты подчеркивают, что российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата и этих целей, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, западная военная доктрина была эффективна в региональных конфликтах на Ближнем Востоке, но может не сработать в борьбе с крупным противником.

    «Мы, должно быть, допустили просчеты, поскольку в течение последних 20 лет мы запускали высокоточные боеприпасы по людям, которые не могли ничего с этим поделать. Теперь мы делаем это против равного противника, и у России и Китая есть такие возможности», – приводит газета слова бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса.

    Ранее командующий войсками ПВО Андрей Семенов заявил, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине, не справились со своей задачей во время специальной военной операции.

    Коментарии (40)
    11 июля 2024, 05:29 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку беспилотника, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Беспилотник был сбит в Ступинском городском округе. По имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Белгородскую и Брянскую области.

    Коментарии (12)
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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

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    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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