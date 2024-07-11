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Женщину в Латвии приговорили к трем годам лишения свободы за поддержку России
Рижский суд приговорил активистку Крейле к трем годам лишения свободы за поддержку России
Рижский городской суд приговорил активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы за то, что она регулярно выражала поддержку действиям России на Украине, сообщили СМИ.
«Рижский городской суд приговорил к трем годам реального лишения свободы... Елену Крейле», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Delfi.
Крейле обвиняли в «публичном оправдании военных преступлений», поначалу ее приговорили к году лишения свободы условно, но прокуратура обжаловала это решение суда. Крейле не раз участвовала в публичных мероприятиях, поддерживая Россию «с помощью предметов одежды или аксессуаров», также она повесила флаг России и надпись «Путин – мой друг» на окнах своего дома, передает ТАСС.
В июле в Латвии повредили три плаката с изображением украинских солдат, висевшие возле так называемого Музея оккупации. Несколько месяцев назад в музей бросили бутылку с «коктейлем Молотова». В январе в Латвии облили красной краской мемориальный камень, установленный в честь латышских легионеров «Ваффен СС».