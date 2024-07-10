  • Новость часаНАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса
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    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    12 комментариев
    10 июля 2024, 23:46 • Новости дня

    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО

    Алаудинов заявил о возможном завершении СВО осенью 2024 года

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине может завершиться осенью 2024 года, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что – что бы ни говорили в НАТО, в Америке – в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По его мнению, выборы в Европе и США показывают, что народы стран Запада «устали» от необходимости тратить «большой объем денег» из-за Украины, они устали от того, что «с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить».

    Кроме того, как заявил Алаудинов, «ресурс Украины уже истощается», а НАТО не в состоянии дальше оснащать украинские формирования вооружением. Алаудинов заявил о «недовольстве руководящего состава» вооруженных сил Украины, украинского народа. Также Алаудинов подчеркнул, что все аналитики понимают – «Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали». Поэтому можно сделать вывод, что «в этом году СВО завершится», сказал Алаудинов.

    Напомним, Алаудинов сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции.

    10 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Названо оружие, которое применили для удара по порту Одессы

    Источник: По целям в порту Одессы ударили комплексом «Утес»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По военным целям в одесском порту нанесли удар с помощью ракетного комплекса «Утес», сообщил источник в силовых структурах России.

    Российская армия применила береговой ракетный комплекс «Утес» для поражения целей в порту Одессы, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее в среду координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России поразили склад с боеприпасами ВСУ в порту города Черноморска в Одесской области.

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    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    10 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила попытку теракта Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    ФСБ предотвратила попытку теракта Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    @ Андрей Лузик/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Как отметили в ЦОС, в марте 2024 года на проходящего военную службу на авианосце мужчину через мессенджеры вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся «Олегом», передает ТАСС. В ходе разговоров он с применением психологического воздействия склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.

    «После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Как отметили в ЦОС, при этом «Олег» заявлял, что вся «операция» курируется лично главой ГУР Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кириллом Будановым.

    Ранее директор ФСБ и председатель российского Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что киевский режим, поддерживаемый НАТО, пытается нарастить свои возможности по совершению терактов и диверсий в России, чтобы создать панику у россиян.

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    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

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    10 июля 2024, 10:34 • Новости дня
    ФСБ сорвала покушение спецслужб Украины на трех высокопоставленных военных в Москве
    ФСБ сорвала покушение спецслужб Украины на трех высокопоставленных военных в Москве
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    ФСБ пресекла попытки украинских агентов по совершению терактов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны в Москве, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО.

    Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Мужчина заявил, что его завербовали в мае 2024 года, он согласился провести теракты за деньги кураторов. В отношении него завели уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

    Ранее ФСБ сорвала попытку теракта на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самарской области.

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    10 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области

    Российские силы поразили склад в Одесской области с секретно завезенными ракетами

    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда ВСУ секретно завезли ракеты, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Он рассказал, что это уже второй удар по складу, но в этот раз он был с большей детонацией, чувствовался в Одессе, передает РИА «Новости».

    Также он сообщил со ссылкой на одесских коллег, что при ударе по порту погибли британские наемники. «Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», – сообщил Лебедев.

    Ранее глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что расположенная в Одесской области портовая инфраструктура повреждена из-за взрывов.


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    10 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    В результате удара в Николаевской области уничтожено «более сотни бандеровцев»
    В результате удара в Николаевской области уничтожено «более сотни бандеровцев»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Более сотни бандеровцев» уничтожены в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь на 10 июля в Николаевской области в населенном пункте Снигиревка, куда в последние время ВСУ стягивают личный состав и технику, прозвучали взрывы, еще один удар был нанесен по стоящему рядом селу Павловка, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 8.00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестности», – заявил Лебедев. Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, «там стараются стабилизировать офицерский состав».

    Ранее мэр Геннадий Труханов сообщил, что в Одесской области Украины сработала воздушная тревога, в Одессе прозвучали взрывы.

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    10 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16
    Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало, Киеву требуются еще более сотни таких машин, заявил на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский.

    «Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10-20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – передает РИА «Новости» его слова.

    Зеленский потребовал 128 истребителей, что, как он выразился, равно тому общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.

    Ранее на Украине допустили отказ от поставок F-16 из-за ударов по аэродромам ВСУ.

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    10 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Белгорода от атак ВСУ

    Кремль: Обеспечение безопасности Белгорода от атак ВСУ требует времени

    В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Белгорода от атак ВСУ
    @ Павел Колядин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для обеспечения безопасности Белгородской области от ударов ВСУ делается все необходимое, но на решение задачи требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, все, что сейчас происходит на Харьковском направлении подчинено задаче обеспечения безопасности Белгородской области, передает ТАСС.

    «Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», – признал Песков.

    Напомним, во вторник при атаке ВСУ на Белгород погиб человек.

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    10 июля 2024, 11:08 • Новости дня
    WSJ: Россия станет еще лучше перехватывать ракеты с помощью сил РЭБ
    WSJ: Россия станет еще лучше перехватывать ракеты с помощью сил РЭБ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона.

    Как пишет WSJ, российские войска научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS. При этом сейчас для ударов по силам России Украина применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow, но источники газеты подчеркивают, что российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата и этих целей, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, западная военная доктрина была эффективна в региональных конфликтах на Ближнем Востоке, но может не сработать в борьбе с крупным противником.

    «Мы, должно быть, допустили просчеты, поскольку в течение последних 20 лет мы запускали высокоточные боеприпасы по людям, которые не могли ничего с этим поделать. Теперь мы делаем это против равного противника, и у России и Китая есть такие возможности», – приводит газета слова бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса.

    Ранее командующий войсками ПВО Андрей Семенов заявил, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине, не справились со своей задачей во время специальной военной операции.

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    10 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада

    Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу

    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. В пользу этого говорит то, что Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.

    При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

    «Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.  

    Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».

    В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

    Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

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    10 июля 2024, 05:29 • Новости дня
    National Interest признал неспособность ВСУ нанести поражение армии России

    National Interest указал на неспособность Украины нанести поражение России на поле боя в обозримом будущем

    National Interest признал неспособность ВСУ нанести поражение армии России
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Какими бы ресурсами ни располагала Украина, в обозримом будущем она не сможет нанести России безоговорочное военное поражение, пишет National Interest.

    В статье подполковника США в отставке и аналитика Дэниела Дэвиса указывается, что Россия «слишком велика, слишком хорошо обеспечена ресурсами и слишком хорошо укомплектована», это «колосс». Дэвис подчеркивает, что Россия обладает крепкой военно-промышленной базой. Кроме того, как отметил Дэвис, у нее имеется ряд «жизненно важных союзников», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

    Он призвал Украину как можно скорее предложить Москве переговоры. Дэвис считает, что Украина должна попытаться «заморозить» конфликт на нынешней стадии, а «вопрос суверенитета четырех регионов» урегулировать при международном посредничестве через пять лет после прекращения боев. При этом даже такой результат Дэвис считает непосильной задачей ля Киева.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вопрос попытки нового украинского наступления зависит от вооружения бригад. По мнению экспертов, Украине нужны успехи на поле боя с целью улучшить свои переговорные позиции.

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    10 июля 2024, 01:25 • Новости дня
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

    «Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».

    Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».

    Коментарии (13)
    10 июля 2024, 18:56 • Новости дня
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Москвой и Киевом до конца этого года могут состояться новые мирные переговоры, считают президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, пишет испанская газета El Pais.

    Издание ссылается на письма, направленные премьером Венгрии Виктором Орбаном европейским лидерам по итогам визитов в Россию и Китай, передает ТАСС.  По данным El Pais, в письмах Орбан также отметил, что обсуждал с Си Цзиньпином возможные сценарии развития конфликта после выборов президента в США.

    По его словам, от нового американского лидера будут ждать «быстрый политический результат еще до вступления в должность». Новая администрация США будет заинтересована в прекращении огня и быстрых мирных переговорах, считает венгерский премьер.

    Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».

    Коментарии (13)
    10 июля 2024, 08:52 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине танков Abrams

    Зеленский: Число поставленных танков Abrams не смогло изменить ситуацию на поле боя

    Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине танков Abrams
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, Зеленский заявил, что он не уверен в том, что количество поставленных танков могло поменять ситуацию на поле боя, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на украинских военных сообщил, что тяжелые танки Abrams имеют критическую уязвимость, поэтому их нецелесообразно использовать в конфликте на Украине.

    Напомним, в мае бригада ВСУ отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой.

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    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

    ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика Ту-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководством Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные. Подробности

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    Макрон мстит Ле Пен за нервные выборы

    Поразительное совпадение: сразу после окончания крайне нервных и противоречивых для Франции выборов в национальный парламент прокуратура завела дело против одного из главных участников этих выборов – Марин Ле Пен. В чем обвиняют главу партии «Национальное объединение» и почему французские избиратели не сомневаются, что речь идет о чисто политическом преследовании со стороны действующих властей? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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