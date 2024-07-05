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    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    3 комментария
    5 июля 2024, 20:02 • Новости дня

    Алаудинов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях

    Алаудинов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    В интервью ЧГТРК «Грозный» Алаудинов сообщил, что ВС России «потихоньку наступают», выдавливая и уничтожая противника, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском.

    5 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

    Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

    Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.

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    5 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске

    Подполье: Под Одессой поражен курируемый британцами центр подготовки диверсантов

    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области, поражен портовый склад боеприпасов, а также центр подготовки, в котором обучали диверсантов-подводников, там же могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Одесской области.

    По его словам, ночью жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва, прогремевшего в направлении «крытого склада», передает РИА «Новости». В 2.45 был второй прилет в направлении центра подготовки моряков «Авант».

    По данным подполья, там британские специалисты занимались подготовкой диверсантов-подводников. Кроме того, есть данные о том, что с той стороны запускаются безэкипажные катера.

    Также, по словам Лебедева, в 4.50 был еще один мощный взрыв с детонацией по направлению к железнодорожной станции.

    «Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождение и дожидаются водители грузовиков», – пояснил он.

    Ранее стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе.

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    5 июля 2024, 01:39 • Новости дня
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ударные истребители F-16, которые Запад пообещал Украине, будут быстро уничтожены российской авиацией. Такое мнение высказал американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс для британской Daily Telegraph.

    По его словам, западные истребители будут так же уязвимы на своих базах, как и Су-27 и МиГ-29, которые были потеряны ВСУ в результате ударов российских  комплексов «Искандер-М» по Миргороду и Долгинцево, передает ТАСС.

    По оценке эксперта, имеющиеся у Киева комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы. Он считает, что ситуация может измениться в обозримой перспективе благодаря передаваемым Украине ЗРК Patriot, однако их будет недостаточно.

    Напомним, ранее на Украине признали, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


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    5 июля 2024, 16:40 • Новости дня
    Киев возмутился визитом Орбана в Россию

    МИД Украины выразил недовольство, что Орбан не согласовал с Киевом поездку в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, поскольку политик предварительно не получил одобрения визита со стороны Киева.

    В ведомстве заявили, что Будапешт принял решение о поездке «без согласования или координации с Украиной», передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что для Киева «остается незыблемым принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины».

    Визитом Орбана остались недовольны и в Еврокомиссии. Там заявили, что целью поездки венгерского премьера является снижение напряженности, чего не хочет Брюссель.

    Напомним, Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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    5 июля 2024, 04:46 • Новости дня
    Командующий отметил превосходство российских ПВО над комплексами Patriot
    Командующий отметил превосходство российских ПВО над комплексами Patriot
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Американские зенитные ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине, не справились со своей задачей во время специальной военной операции, заявил командующий войсками ПВО Андрей Семенов.

    По словам Семенова, российские средства ПВО доказали свою эффективность в отражении ударов любых средств нападения противника. Он отметил, что разрекламированные ЗРК Patriot, поставленные Украине странами НАТО, не смогли защитить назначенные объекты и противостоять современным российским средствам поражения, передает ТАСС.

    До этого Семенов сообщил, что Украина применяет американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре России.


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    5 июля 2024, 05:16 • Новости дня
    ВСУ переключились на разрушение гражданских объектов в Запорожской области

    Рогов: украинские войска начали активно бомбить дома мирных граждан в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска перешли к «англосаксонской стратегии» в Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в последнее время украинские войска своими ударами стремятся уничтожить гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце июня Рогов сообщил, что российские войска заняли центр Урожайного в ДНР.


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    5 июля 2024, 10:21 • Новости дня
    Российские специалисты изучили устройство кассетного боеприпаса ATACMS
    Российские специалисты изучили устройство кассетного боеприпаса ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Александра Юдина

    Эксперты выяснили принцип работы и особенности кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, сообщил специалист по работе с вооружением.

    По информации экспертов, боеприпас представляет собой шарообразный элемент зеленого цвета, размером с теннисный мяч, с выступами по одной оси, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вскрытие кассеты происходит на высоте около 200 метров над землей. За счет вращения, вызванного набегающим потоком воздуха, происходит поворот двигателя внутри суббоеприпаса, позиционируя капсюль-детонатор перед ударником. При соприкосновении с землей происходит взрыв.

    Выяснилось, что суббоеприпас состоит из штампованной облицовки, корпуса из вольфрамового сплава с насечками, а также внутренней и внешней оболочки, соединенных точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и взрыватель.

    «Вольфрамовые осколки при взрыве развивают высокую скорость. Радиус их разлета составляет 20 метров, но некоторые осколки могут пробить металлическую дверь даже на расстоянии 50 метров. Площадь поражения составляет 400 на 400 метров, а суббоеприпасы падают с интервалом около пяти метров друг от друга», – сообщил он.

    Эксперт отметил, что в случае штатного раскрытия кассеты, но несрабатывания боеприпаса, он остается на взводе и представляет опасность. При обнаружении такого элемента необходимо соблюдать осторожность.

    Ранее в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS.

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    5 июля 2024, 06:32 • Новости дня
    Пожары вспыхнули в Ростовской области после атаки ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    После атаки беспилотников в Ростове-на-Дону и Азовском районе Ростовской области были зафиксированы возгорания, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в городе Ростове и в Азовском районе», – отметил Голубев в Telegram-канале.

    По его словам, к местам возгораний выехали пожарные расчеты.

    Напомним, система ПВО сбила десять беспилотников в Ростовской области.


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    5 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    В Кремле назвали инициатора визита Орбана в Россию

    Песков: Будапешт стал инициатором визита Орбана в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву поступило от Будапешта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что поездку инициировала венгерская сторона, предложение поступило «буквально позавчера», передает ТАСС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Россию с визитом. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

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    5 июля 2024, 08:42 • Новости дня
    Шестилетняя девочка погибла после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

    Tекст: Александра Юдина

    В больнице скончалась шестилетняя девочка, получившая ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на жилой дом в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что от полученных ранений в больнице скончалась шестилетняя девочка.

    «В результате атаки пострадали еще несколько человек, включая детей», – указал Кондратьев.

    Губернатор выразил соболезнования семье погибшей и пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

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    5 июля 2024, 17:46 • Новости дня
    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева по конфликту на Украине далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти и власти Украины занимают кардинально разные позиции в вопросе урегулирования конфликта, для достижения мира придется приложить много усилий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта, заявил Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит желание Орбана учесть позиции сторон конфликта.

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    5 июля 2024, 03:10 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадали двое детей

    В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае пострадали двое детей

    Tекст: Максим Попов

    Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки беспилотников на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев, по последним данным, в Приморско-Ахтарске пострадали шесть мирных жителей, включая двух детей, которые были госпитализированы, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу система ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске.


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    5 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В МИД рассказали о росте числа жертв среди мирного населения в зоне СВО

    Мирошник: Увеличение поставок Западом оружия ВСУ привело к росту жертв среди гражданских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала года наблюдается рост числа жертв среди мирного населения в зоне проведения спецоперации, это связано с наращиванием поставок западного оружия, заявил посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, с начала года наблюдается тенденция к увеличению числа жертв среди гражданского населения, гибнущего в результате ударов ВСУ по гражданским сооружениям с применением все более мощного и взрывоопасного вооружения, передает ТАСС.

    Мирошник добавил, что рост числа жертв напрямую связан с увеличением поставок ВСУ западного вооружения и его преднамеренного использования для нанесения ударов по гражданским объектам.

    Посол отметил с 1 января по 30 июня 2024 года от действий украинских карателей пострадали как минимум 2547 мирных жителей, как минимум 465 человек погибли.

    Ранее в пятницу в СЦКК сообщили, что за последние сутки ВСУ 30 раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате которых погиб один мирный житель.

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    5 июля 2024, 18:28 • Новости дня
    Небензя: Обстановка в зоне СВО вынудит Запад изменить позицию по Украине
    Небензя: Обстановка в зоне СВО вынудит Запад изменить позицию по Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не пытается начать переговоры по мирному урегулированию на Украине, но его позиция может измениться по мере развития событий в зоне спецоперации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Москва не видит серьезных попыток начать переговоры, но ситуация может и будет меняться в зависимости от изменения ситуации на линии боевого соприкосновения, заявил Небензя в интервью телеканалу «Россия 24», передают «Известия».

    Чем хуже будет для западных государств, тем чаще будут звучать призывы к переговорам, прекращению или замораживанию конфликта, пояснил он.

    Небензя также напомнил о мирном предложении президента России Владимира Путина и заявил, что выдвинутые российским лидером условия могут становиться только хуже для Киева и его союзников.

    Ранее Небензя призвал Украину признать реалии «на земле».

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    4 июля 2024, 23:17 • Новости дня
    Развожаев рассказал о ложных ракетах ВСУ в небе над Севастополем

    Tекст: Максим Попов

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в эфире местного телеканала, что в сторону города были запущены ложные цели, имитирующие ракеты.

    По его словам, ВСУ использовали ложные ракеты, известные как «обманки», поэтому системы противовоздушной обороны не были задействованы, сообщает ТАСС.

    Известно, что в четверг воздушную тревогу в городе объявляли дважды. Первый раз сигнал об опасности звучал в течение двух минут, а второй – через 12 минут. При этом в городе не было слышно звуков работы систем противовоздушной обороны.

    Напомним, в понедельник Развожаев раскрыл последствия предыдущей попытки атаки ВСУ на Севастополь.


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