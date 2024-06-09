Додон заявил, что принадлежность к Молдавии спасла Приднестровье от Украины

Tекст: Антон Антонов

«Мы призывали и призываем президента: если на нее кто-то давит, западники, лучше Майя Санду пусть уйдет с должности, чем развязывать войну», – заявил Додон на полях ПМЭФ

Он выразил уверенность, что «у Приднестровья будущее может быть только в составе» Молдавии, это должен быть регион «с особым статусом». Будь Приднестровье независимым, сказал Додон, «Украина бы давно их «накрыла» в условиях происходящего в этой стране», передает ТАСС.

По мнению Додона, от нападения Украины Приднестровье спасло «только то, что они являются частью Молдовы де-юре». Как полагает Додон, даже Санду не собирается пока решать вопрос «военным путем». При этом существуют риски «дестабилизации» со стороны Киева при «молчаливом согласии Кишинева».

Напомним, Додон считает, что Санду и ее кураторы готовят страну к войне. Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира».