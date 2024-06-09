  • Новость часаОрбан раскрыл «гениальный план» Запада относительно России
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    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    2 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    34 комментария
    9 июня 2024, 07:57 • Новости дня

    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье

    Додон заявил, что принадлежность к Молдавии спасла Приднестровье от Украины

    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если продолжится продвижение российских войск, Украина может открыть второй фронт в Приднестровье, но произойдет это только с согласия властей Молдавии, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

    «Мы призывали и призываем президента: если на нее кто-то давит, западники, лучше Майя Санду пусть уйдет с должности, чем развязывать войну», – заявил Додон на полях ПМЭФ

    Он выразил уверенность, что «у Приднестровья будущее может быть только в составе» Молдавии, это должен быть регион «с особым статусом». Будь Приднестровье независимым, сказал Додон, «Украина бы давно их «накрыла» в условиях происходящего в этой стране», передает ТАСС.

    По мнению Додона, от нападения Украины Приднестровье спасло «только то, что они являются частью Молдовы де-юре». Как полагает Додон, даже Санду не собирается пока решать вопрос «военным путем». При этом существуют риски «дестабилизации» со стороны Киева при «молчаливом согласии Кишинева».

    Напомним, Додон считает, что Санду и ее кураторы готовят страну к войне. Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира».

    8 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины

    Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени

    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

    Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.

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    8 июня 2024, 18:22 • Новости дня
    Опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Схватка и «безумная дуэль» российского БТР-82А и с десантниками и украинский БМП Bradley произошла в районе Очеретино в ДНР, сообщили авторы канала «Военная хроника».

    Видео публикует канал «Военная хроника», дуэль произошла в поселке Сокол возле Очеретино за Авдеевкой, пишет «Российская газета».

    На кадрах показано, что боевые машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по проселочной дороге и ведут огонь.

    Позже стало известно, что экипаж российского БТР выполнил поставленную задачу и высадил десант.

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    8 июня 2024, 21:21 • Новости дня
    Опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Опубликованы кадры «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью, сообщает «Военный Осведомитель».

    В Сети распространяются кадры, снятые оператором российского разведывательного беспилотника, на которых летчик ВСУ на самолете Як-52 охотится за российским дроном.

    Сам борт не несет вооружения, а роль стрелка играет сидящий на месте летчика-инструктора, отмечает «Военный Осведомитель».

    Ранее было опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР.

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    8 июня 2024, 18:54 • Новости дня
    В России объявили премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16 на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, если их предоставят Украине, сообщил гендиректор компании Сергей Шмонтьев.

    По его словам, «Форэс» уже ранее премировала российских бойцов за подбитые танки, поставленные странами Запада Украине. Шмонтьев уточнил, что за первый танк было выплачена премия 5 млн рублей, за все последующие – по 500 тыс. рублей. Теперь компания готова выплатить вознаграждение за первый сбитый F-16, если только эти самолеты поставят Киеву, пишет «Коммерсант».

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Также стало известно, что Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России.

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    8 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен двухдневный траур из-за гибели в Садовом 22 человек

    В Херсонской области объявлен траур из-за гибели в Садовом 22 человек
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области из-за гибели 22 человек в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Садовое объявляется траур на 9 и 10 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо написал в своем Telegram-канале, что в эти дни в Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия, будут приспущены флаги на государственных учреждениях.

    Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок.

    СК России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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    8 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Tекст: Вера Басилая

    Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел голосовать на костылах на выборах в Европарламент. Он осудил согласие Запада на удары по России, и пообещал не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада, следует из его сообщения в соцсети.

    Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.

    Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.

    Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.

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    9 июня 2024, 03:54 • Новости дня
    Додон заявил о подготовке Молдавии к войне

    Додон счел действия Санду подготовкой Молдавии к войне

    Додон заявил о подготовке Молдавии к войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Молдавии Майя Санду и ее кураторы готовят страну к войне, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

    На полях ПМЭФ Додон указал, что при Санду нейтральная Молдавия постоянно проводит учения с НАТО, в аэропортах страны приземляются самолеты из США, происходит «транзит непонятных закрытых грузов из Румынии, из НАТО на Украину». Также, по его словам, в четыре раза вырос бюджет министерства обороны, приобретается оружие, «активно созывают в военкоматы резервистов», передает ТАСС.

    Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира». «Майя Санду – это путь к войне», – сказал он, выразив беспокойство в связи с тем, что Санду может довести Молдавию до ситуации, в которой сейчас находится Украина.

    При этом Додон выразил уверенность, что Санду не сможет честно выиграть выборы президента: «По всем опросам, включая западные, нынешний президент имеет самый большой антирейтинг». По его словам, «другого президента хотят» 55–60% граждан Молдавии. При этом Санду «может выиграть только за счет махинаций за рубежом».

    Напомним, лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Запад может реализовать в Молдавии «украинский сценарий», включающий поставки оружия и попытку силового захвата Приднестровья.

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    8 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    На Украине впервые назначено максимальное наказание за уклонение от армии

    Суд в Киеве впервые назначил максимальное наказание за уклонение от армии

    Tекст: Вера Басилая

    Оболонский районный суд Киева впервые приговорил мужчину, который обвинялся в уклонении от мобилизации, к максимальному сроку в колонии по соответствующей статье, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на данные реестра судебных решений.

    Уточняется, что он получил максимальное наказание – пять лет колонии по соответствующей статье. Издание пишет, что судья отклонил ходатайство прокурора об условном сроке. Он посчитал действия уклониста «особо опасными» для общества, передает RT.

    Обвиняемый раскаялся, и заявил, что уклонился от службы из-за родственников и жены, проживающих в России.

    Ранее появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались пересечь границу, попав на заминированные берега реки Тисы.

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    8 июня 2024, 21:09 • Новости дня
    На бывшего мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Старом Осколе Белгородской области совершено нападение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, он находится в критическом состоянии в Москве, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

    Ответственность за покушение на пророссийского бывшего мэра взяла на себя разведка Украины, Мацегору после ранения госпитализировали в Москву, его состояние оценивается как критическое, пишет РБК.

    Telegram-канал Mash пишет, что в политика стреляли.

    До недавнего времени Геннадий Мацегора работал директором ФОК «Георгиевский».

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    8 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
    ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные Силы России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Также за сутки группировка «Север» отразила шесть контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    За сутки подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва в ЛНР.

    Также ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

    В то же время подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Калинина, Часов Яр и Красное в ДНР. Потери ВСУ составили более 400 солдат, также украинские войска потеряли боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

    Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское в ДНР. Отражено пять атак штурмовых групп 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

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    8 июня 2024, 23:27 • Новости дня
    Украина захотела собрать коалицию для информационных атак на Россию

    Глава нацсовета Украины по телевидению Герасимьюк заявила о необходимости создать коалицию для информационных атак на Россию

    Украина захотела собрать коалицию для информационных атак на Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украина считает, что нужно создать коалицию стран для информационных атак на Россию, заявила глава украинского нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

    Герасимьюк утверждает, что Россия устраивается взломы телевещания как на Украине, так и в европейских государствах. В связи с этим Киев предлагает «создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись» атакам. «Мы теперь вместе будем атаковать россиян», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Герасимьюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

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    9 июня 2024, 00:16 • Новости дня
    Медведев призвал Шольца «встать на колени и покаяться перед украинцами»

    Медведев в ответ на слова Шольца о силе Украины призвал его «встать на колени и покаяться»

    Tекст: Антон Антонов

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна признать силу Украины.

    Медведев заявил в Telegram, что Украина стала чем-то вроде «доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО», они содержат Украину и предоставляют ей «самые смертоносные виды вооружений». При этом протесты украинского населения игнорируются.

    Медведев указал на «безумную фонтанирующую коррупцию», «тотальное расхищение кликой Зеленского западной помощи», на «умирающий» украинский народ, «половина которого живет в России и в Европе».

    Он считает, что Шольцу нужно «просто встать на колени и покаяться перед украинцами» за ложь о «неизбежной «перемоге», за «возрождение нацизма в форме бандеровщины», «неописуемую бездарность управления». Кроме того, Медведев подчеркнул, что украинцев бросили «на истребление».

    При этом в Германиии принесли в жертву «благополучие немцев», а СДПГ столкнулась с «исторической утратой доверия». «Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», – заявил Медведев. При этом он несколько раз резко высказался о самом Шольце.

    Напомним, Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

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    8 июня 2024, 21:35 • Новости дня
    ВСУ обстреляли из артиллерии центр Энергодара

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии центр Энергодара в районе городской администрации, данных о пострадавших нет, сообщили в мэрии города.

    В сообщении в Telegram-канале мэрии Энергодара, говорится, что удар был нанесен по центру города, в районе городской администрации. Информации о разрушениях и пострадавших уточняется.

    Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое в Херсонской области погибли 22 человека, в том числе ребенок.

    В Херсонской области объявлен двухдневный траур.

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    8 июня 2024, 11:56 • Новости дня
    СМИ узнали о беспокойстве украинских чиновников из-за влияния Ермака на Зеленского

    Times: Украинских чиновников беспокоит, что Зеленский полагается на Ермака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные украинские чиновники обеспокоены тем, что президент Украины Владимир Зеленский слишком сильно полагается на главу своего офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов, сообщило британское издание Times.

    Источники газеты утверждают, что Ермак сейчас полностью контролирует доступ к Зеленскому. Отмечается, что даже послы стран G7, рассчитывающим на встречу с Зеленским, пришлось встречаться с Ермаком, передает ТАСС.

    Ряд источников в беседе с Times назвал Ермака «фактически главой государства» или «вице-президентом Украины». Власть главы офиса Зеленского превысила полномочия всех избранных должностных лиц Украины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский стал узурпатором.

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    8 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Эксперт допустил, что БПЛА в Северную Осетию запустили из Одессы

    Военный эксперт Алехин допустил, что БПЛА в Северную Осетию запустили из Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ могли использовать для атаки на Северную Осетию беспилотник самолетного типа «Стриж», способный преодолевать расстояние до тысячи километров, заявил полковник запаса Геннадий Алехин.

    По его словам, беспилотники самолетного типа запускаются исключительно из Украины. Такие самолеты среднего и дальнего радиуса действия. «Стриж» могут не только пролетать расстояние до тысячи километров, но и могут и вооружение, сбрасывать какие-то боеприпасы, взрывчатку, передает «Говорит Москва».

    Алехин предположил, что при атаке на Северную Осетию могли использовать несколько БПЛА самолетного тира, например, один  «Стриж» и два поменьше «Лелека» или «Фурия», а запустить их из Одессы.

    Военный эксперт отметил, что выбор аэродрома Моздок целью атаки не случаен, поскольку оттуда взлетает российская тактическая авиация.

    Ранее глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что три беспилотника пытались атаковать военный аэродром в Моздоке.

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