Путин назвал развитие Восточного полигона железных дорог одной из главных задач

Ковальчук: Путин напомнил колониальному Западу, что мир материален

Tекст: Ольга Никитина

«Западный мир богател и надувался на эксплуатации чужих ресурсов. Они из мира сделали колонию, вооружившись до зубов, будучи бандитами в чистом виде по отношению к остальным – и нас за людей не считали. Они колониально грабили весь мир, жили сами, «обувая» всех «пузырями» интернета, «пузырями» ипотечными и «липой» – получали из воздуха деньги, меняя стеклянные бусы на бриллианты и получая ресурсы за копейки», – сказал Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Путин им напомнил, что мир материален. Что каждый день, грубо говоря, нужно включить плиту и приготовить еду, что надо затопить печку или затопить кондиционер. Просто чтобы выжить животно, нужны ресурсы. А мы (Россия – прим. ВЗГЛЯД) – существенная, если не сказать главная, часть материального мира. И он им об этом напомнил», – подчеркнул Ковальчук.

По его словам, Россия и Китай практически на 100% самодостаточны по любому виду ресурсов. «А Европа с Америкой вам только на шею сядут. <…> Мы никогда ничего из Америки не брали. Они живут за счет нашего донорства. Мы от них не зависим, это они зависят от нас», – приводит его слова ТАСС.

Ученый также указал на то, что Россия обладает не только ресурсами, но и уникальными технологиями. «Россия – единственная страна в мире, которая имеет уже много лет подводные лодки с корпусами из титана. Потому что никто в мире до сегодняшнего дня не может сварить два куска титана так, чтобы шов по прочности не уступал материалу. А мы смогли», – добавил он.

Кроме того, Ковальчук заявил, что Россия обладает ядерным оружием, способным превратить в радиоактивный пепел такое государство, как США. «Они Китай не боятся, потому что в ядерный радиоактивный пепел Америку превратить можем только мы», – сказал ученый.

Глава Курчатовского института напомнил, что в 1945 году именно США применили ядерное оружие против людей, сбросив бомбы на японские Хиросиму и Нагасаки. «Уничтожили сотни тысяч людей. <…> Они сделали это абсолютно бессмысленно – только чтобы напугать Сталина. Дальше было много планов, по которым в начале 1950-х годов они должны были нанести удары по основным городам СССР и полностью ликвидировать его. И они бы это сделали, не задумываясь», – сказал Ковальчук, отметив, что реализация в Советском Союзе атомного проекта позволила предотвратить этот сценарий и установить паритет.

Кроме того, Ковальчук рассказал, как Запад использовал Чернобыльскую катастрофу для создания устрашающего образа СССР и последующего разрушения.