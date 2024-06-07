Львова-Белова призвала не устраивать «истерию» вокруг ЕГЭ

Львова-Белова: Вопрос отмены ЕГЭ не стоит обсуждать во время сдачи экзамена

Tекст: Вера Басилая

Львова-Белова в интервью РИА «Новости» отметила, что сейчас, во время процесса сдачи ЕГЭ, каких-то кардинальных решений, изменений добиться невозможно, а к вопросу о едином госэкзамене лучше вернуться через месяц.

Она отметила, что не приветствует «истерию» на фоне обсуждения темы отмены единого государственного экзамена. По ее словам, после сдачи ЕГЭ в России с министром просвещения, с руководителем Рособрнадзора будут разобраны те нарушения, которые произошли в этом году, нужно определиться с результатами, которые дает ЕГЭ, и попытаться найти более мягкие форматы сдачи.

Львова-Белова считает, что решение президента России о повторной сдаче выпускниками экзамена во многом помогает детям, успокаивает их. Она выступила за прекращение негативных разговоров и принятие каких-то решений после экзаменационной поры.

Детский омбудсмен подчеркнула, что все должно решаться в интересах детей, ведь многим выпускникам из отдаленных уголков ЕГЭ дает возможность поступать в ведущие вузы страны, есть позитивные моменты, которые нужно сохранить, но снизить градус «накала, сумасшествия при подготовке».

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ведомстве готовы обсудить отказ от ЕГЭ, если будет предложена объективная и понятная альтернатива.

Напомним, депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП решили внести на рассмотрение законопроект об отмене единого государственного экзамена. Документ предлагает заменить ЕГЭ на традиционные государственные экзамены.