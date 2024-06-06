Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
В Рособрнадзоре заявили о готовности рассмотреть альтернативы ЕГЭ
В Рособрнадзоре заявили о готовности рассмотреть альтернативы ЕГЭ при наличии «рабочей схемы»
Рособрнадзор готов обсудить отказ от ЕГЭ, если будет предложена объективная и понятная альтернатива, заявил на полях ПМЭФ глава ведомства Анзор Музаев.
По его словам, ЕГЭ на сегодняшний день остается рабочей моделью, ни в одной стране мира нет другого подхода к оценке знаний, передает ТАСС.
При этом Музаев подчеркнул, что ведомство открыто к конструктивным предложениям, если будут придуманы альтернативы ЕГЭ – объективный и понятный экзамен.
Также глава Рособрнадзора отметил, что окончательное решение о формате итоговой аттестации будет принято после обсуждения с экспертами и всеми заинтересованными сторонами.
Ранее депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП решили внести на рассмотрение законопроект об отмене Единого государственного экзамена. Документ предлагает заменить ЕГЭ на традиционные государственные экзамены.