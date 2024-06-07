Москвичи не захотели видеть электросамокаты на улицах города

Две трети москвичей негативно отнеслись к электросамокатам из-за отсутствия четких правил и контроля

Tекст: Максим Попов

Всего в опросе приняло участие более 800 человек. По словам директор Центра СИТИ Евгений Михайленко, исследование показало, что нынешняя ситуация не устраивает никого. Отсутствие четких правил и контроля за их соблюдением порождает конфликты, от которых страдают и пешеходы, и водители, и добросовестные самокатчики. Невозможно совместить идущего по тротуару пешехода и несущийся самокат, даже если это 15 км/ч.

«Как горожанин я обеспокоен этой ситуацией, а как исследователь считаю, что всё идет очень медленно, и если что-то принимается – то только полумеры. Я понимаю, что самокаты не запретить полностью, но нужно сделать их безопасными. Нужны действительно эффективные регуляторные меры, которые сохранят здоровье и спасут многие жизни», – приводятся егол слова на сайте Центра.

Известно, что в 2023 году количество ДТП с участием электросамокатов выросло на 229% по сравнению с 2022 годом. Всего произошло более 3 тыс. ДТП, 43 человека погибли, 3 177 получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщалось ранее, комитет Госдумы поддержал штрафы за нарушения при езде на электросамокатах.



