В Кремле не стали раскрывать имя модератора пленарки ПМЭФ с Путиным

Мединский показал Путину карту Российской империи начала XIX века без Украины

Мединский показал Путину карту начала XIX века с историческими территориями современной Украины в составе Российской империи

Tекст: Денис Тельманов

«Киев наш, вся правобережная Украина наша… А дальше вот эта огромная территория... на правом берегу – Кировоградская область со всеми окрестностями, она была российской еще со времен Елизаветы императрицы», – сказал Мединский, демонстрируя карту Путину.



Встреча Путина и Мединского произошла во время осмотра президентом экспозиции воссозданного Царскосельского лицея, где учился Александр Пушкин.

В помещениях лицея восстановлена историческая обстановка – на столах разложены предметы времени учебы писателя, а на стене расположена большая карта Российской империи.



