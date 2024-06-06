В Кремле не стали раскрывать имя модератора пленарки ПМЭФ с Путиным

Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.2 комментария
Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.18 комментариев
Путин: Конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут поставлять оружие
«Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине? Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал [президенту США] господину [Джо] Байдену, – отметил российский лидер, обращаясь к представителю американских СМИ. – Он мне когда-то прислал письмо, и я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.
Мединский показал Путину карту начала XIX века с историческими территориями современной Украины в составе Российской империи
«Киев наш, вся правобережная Украина наша… А дальше вот эта огромная территория... на правом берегу – Кировоградская область со всеми окрестностями, она была российской еще со времен Елизаветы императрицы», – сказал Мединский, демонстрируя карту Путину.
Встреча Путина и Мединского произошла во время осмотра президентом экспозиции воссозданного Царскосельского лицея, где учился Александр Пушкин.
В помещениях лицея восстановлена историческая обстановка – на столах разложены предметы времени учебы писателя, а на стене расположена большая карта Российской империи.
«Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».
«Об этом, как правило, вообще никто не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», – добавил Путин.
Соотношение безвозвратных потерь военных сил на СВО России и Украины составляет примерно один к пяти, заявил глава государства. «Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», – сказал он.
«По нашим подсчетам в месяц украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», – уточнил президент РФ.
Ранее Путин заявил, что русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.
«Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», – сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».
Форум проходит с 5 по 8 июня. В этом году в нем принимают участие представители более чем 100 стран мира, в том числе стран, которые Россия относит к недружественным.
На древе указаны 13 поколений предков российского лидера до 1600-х годов, передает RT.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представители 136 государств приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в общей сложности 45 стран мира будут представлены на высшем уровне.
«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли?! Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал?! Это чушь, понимаете? Бред собачий!» – возмутился российский лидер, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что у России нет имперских амбиций, и призвал Запад не формировать образ врага из России, поскольку это вредит прежде всего им самим.
«Не надо ничего придумывать… Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим», – добавил Путин.
«Украина-то в Соединенных Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что США стремятся помешать успехам России, так как опасаются, что их лидерству будет нанесен ущерб. «В этом весь смысл того, что делают США», – резюмировал он.
Ранее Путин заявил об уничтожении политической системы в США.
Российский лидер, отвечая на вопрос, кого бы больше предпочла Москва в качестве президента США, назвал Байдена «политиком старой школы», а также предсказуемым, передает ТАСС.
Глава государства уточнил, что в целом России все равно, победит ли Байден или Трамп, поскольку американский курс не изменится.
Ранее Путин заявил, что в ходе предвыборной гонки США сжигают свою политическую систему.
Напомним, в среду Путин начал встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Путин: В плену в России находятся 6465 украинских военных
«Я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, – проще говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне 1348 человек», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что работа по пленным ведется ежедневно. «Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день, и совсем недавно, вы знаете, был обмен – 75 человек на 75 человек. Украинских солдат у нас – 6465», – сообщил Путин.
В конце мая Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «75 на 75».
Путин заявил, что США теряют мировое лидерство, считая себя единственной сверхдержавой
«Советский Союз прекратил существование, и осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, теперь на ее плече «боженька заснул» и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы», – приводит слова Путина РИА «Новости».
По его словам, поддержание статуса империи требует от США огромных усилий и не идет на пользу их гражданам.
«Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают», – заметил российский лидер.
Kyodo: Беседа Путина с главами мировых агентств прояснила его мнение по важным вопросам
Саваи отметил, что это касается в том числе вопроса двусторонних отношений с Японией. Он выразил благодарность за организацию этой встречи, передает ТАСС.
Путин заявил накануне, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Россия, подчеркнул он, не отказывается от диалога по мирному договору, однако сейчас условий для него нет. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».
Власти Японии со своей стороны сочли слова Путина «несправедливыми и неприемлемыми».
Путин: Пролившаяся в Донбассе кровь – это «не водичка», чтобы закрывать на это глаза
Российский лидер указал, что происходящее на Украине является следствием антиконституционного госпереворота, и в этом нет вины России, передает ТАСС.
«Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто – я хочу это подчеркнуть – никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине – антиконституционного государственного переворота», – сказал Путин.
Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.
«Эти непризнанные тогда республики – Донецкая и Луганская – имели право это сделать – они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали. <…> Затем в соответствии со статьей 51 Устава ООН оказывали им помощь. <…> Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном, и тем более не угрожает главе другой страны.
«Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.
То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.
«Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.
«Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.
Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.
Песков: Западные СМИ приглашены на встречу с Путиным на ПМЭФ, так как они определяют мировую повестку
Встреча с президентом России – уникальный шанс для западных СМИ, так как для них «очень важно из первых рук узнать и понять Путина и понять Россию», сказал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.
Он также отметил, что западные агентства испытывают давление из-за «специфических несвободных методов работы со СМИ» на Западе. Организации, которые «пытаются сохранять качество мировых агентств», постараются «попробовать услышать» президента России, добавил Песков.
Ранее Песков анонсировал встречу Путина с журналистами из недружественных стран на ПМЭФ.
«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас – а это и есть их прямое участие в войне против РФ, – то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Если кто-то считает возможным поставку Украине оружия, которое позволяет наносить удары по России, то почему Россия не может поставлять подобное оружие на территории, позволяющие наносить удары по тем странам?» – заявил глава государства.
Ранее Путин заявил, что потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины.
В среду депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.