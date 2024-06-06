Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Песков назвал дату и время выступления Путина на ПМЭФ
Песков: Путин выступит на ПМЭФ в середине дня 7 июня
Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня после 14.00, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что выступление будет в районе 14.00-15.00, передает ТАСС.
Пленарное заседание ПМЭФ пройдет 7 июня. Глава государства принимает участие в форуме каждый год. В этом году темой форума заявлена «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».
Накануне Путин на полях ПМЭФ провел встречу с руководителями международных информационных агентств.