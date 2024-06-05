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Премьер Грузии назвал «обычным предательством» слушания в Конгрессе США по ситуации в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обычным предательством» выступление в Конгрессе США на слушаниях по ситуации в Тбилиси представителей грузинской оппозиции и НПО с предложениями ввести санкции против их родины и правящей «Грузинской мечты» за закон «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это было обычное предательство, по-большевистски», – заявил глава грузинского кабмина, комментируя выступления менеджера программы евроинтеграции фонда «Открытое общество» Иванэ Чхиквадзе и экс-постпреда Грузии при Евросоюзе Натальи Сабанадзе, ныне находящейся в оппозиции.
«Вано и Нато (Чхиквадзе и Сабанадзе) – это современные Серго Орджоникидзе», - сказал он.
«Все это вызывает очень большое сожаление», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.
Политический аналитик Гиа Абашидзе отметил, что «в реальности в Конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».
«На этих слушаниях некоторые конгрессмены позволили себе анонсировать в Грузии «Майдан». Но классическому предательству и возмутительной наглости иностранцев не пройти в Грузии», – отметил эксперт.
Накануне премьер-министр Грузии заявил, что его страна не будет строить повестку дня на основании директив извне.