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    Дипломатия Зеленского потерпела крах в Азии
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

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    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Мягкая сила проявляется в жестких условиях

    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

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    4 июня 2024, 09:48 • Новости дня

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию

    МИД: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, все отказались

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский и его западные друзья принялись лично обзванивать лидеров стран – членов СНГ, призывая их принять участие в конференции по украинскому кризису в Швейцарии, однако приехать на «сходку» все отказались, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию в Швейцарии по урегулированию на Украине, заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.

    3 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot

    МИД: Россия нейтрализует угрозы, вызванные поставками ЗРК Patriot Киеву

    Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с возможным применением Украиной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.

    Грушко подчеркнул, что западные страны идут по пути эскалации, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны Германии допустили, что украинские войска будут использовать переданные Берлином зенитно-ракетные комплексы Patriot над российской территорией.

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    3 июня 2024, 20:54 • Новости дня
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    Президент Болгарии заявил о нарушении красных линий Западом на Украине
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что западные страны нарушили красные линии на Украине, допустив эскалацию конфликта.

    По его словам, существовали две красные линии, которые не давали конфликту разрастаться. Они были нарушены, когда Запад разрешил применять свое оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на линию фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Радева, красными линиями должно было стать недопущение «прямого столкновения между войсками НАТО и России».

    Ранее гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни.

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    3 июня 2024, 11:17 • Новости дня
    Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

    Китай заявил, что не участвует в конференции по Украине, так как не обеспечены ключевые факторы

    Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайская делегация не отправится в Швейцарию для участия в конференции по Украине, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Она напомнила, что, как неоднократно подчеркивала китайская сторона, конференцию по урегулированию конфликта должны признавать и российская, и украинская стороны. Все мирные проекты, по ее словам, должны обсуждаться справедливо, а все стороны должны принимать участие на равноправной основе, передает ТАСС заявление представителя китайского внешнеполитического ведомства.

    Мао Нин подчеркнула, что без соблюдения этих трех важных факторов Китаю будет сложно принимать участие в этой конференции.

    Форум в Швейцарии, однако, не станет «площадкой, способствующей усилению конфронтации», полагает официальный представитель МИД КНР.

    Москва ранее призывала страны мирового большинства отказаться от участия в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.

    Целью мероприятия, как неоднократно подчеркивала российская сторона, является не рассмотрение вариантов урегулирования украинского конфликта, а выработка и предъявление России ультиматума.

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    3 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу

    Экономист Лизан: Украина не сможет компенсировать потерю Днепрогэс для своей энергосистемы

    Экономист объяснил цели повторных ударов ВС России по Днепрогэсу
    @ Anatoliy Volkov/Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    После потери Днепрогэса Украина теряет возможность корректировать напряжение в электросети. Более того, противник вряд ли сможет компенсировать дефицит электроэнергии с помощью ТЭС, АЭС и ветрогенераторов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее руководство «Укрэнерго» пожаловалось на то, что Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении».

    «Днепрогэс состоит из двух станций. Их совокупная мощность свыше 1,5 тыс. МВт. В начале весны удар пришелся по второй ГЭС, мощность которой составляет чуть более 900 МВт. Она для энергосистемы Украины была менее ценной, нежели Днепрогэс-1, по которой, судя по всему, сейчас и был прилет», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «На Днепрогэс-1 располагалось оборудование для вторичной регулировки частоты в энергосистеме. То есть для украинских диспетчеров она была значительно ценнее с точки зрения удержания критически необходимой частоты в сети», – объясняет спикер.

    Если ранее противник для покрытия потребностей в электричестве мог использовать гидроэнергетику, то теперь, после утраты Каховской и Днепровской ГЭС, эта возможность отсутствует. При этом восстановить объекты в ближайший год не получится, отмечает аналитик.

    «Еще одна проблема в том, что запасти электричество впрок практически невозможно. Соответственно, его надо производить ровно столько, сколько требуется, ориентируясь в том числе на часы-пик потребления. В противном случае в сети начнутся скачки напряжения, а это «караул» для всего энергооборудования», – поясняет специалист.

    «Также на Украине осталось мало маневровых возможностей. Так, АЭС вырабатывают стабильный объем энергии, а ТЭС, с помощью которых можно было бы маневрировать, производят только 5% всего электричества в стране. В такой ситуации единственным рабочим способом регулирования мощности оставался водосброс на ГЭС. Но и эта возможность, как я уже сказал, практически утрачена», – пояснил собеседник.

    «Теоретически для компенсации потери выработки электричества Украина может начать использовать «зеленые» источники энергии, например, ставить ветрогенераторы. Однако это очень дорого, поэтому данный способ будет доступен лишь крупным предприятиям», – резюмировал Лизан.

    Ранее глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении». По его словам, «есть серьезные препятствия» для нормальной работы объекта из-за очень сильных повреждений сооружений и оборудования.

    На прошедшей неделе глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров заявил, что после взрывов, произошедших в ночь на субботу региональном центре, Днепрогэс находится в критическом состоянии.

    Также, по словам Федорова, из-за понесенного станцией ущерба было полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый. Чиновник отметил, что для возобновления сообщения потребуются консультации со специалистами.

    Напомним, в прошедшую субботу Российская армия нанесла массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. В Telegram-канале ведомства указано, что атака являлась ответом на попытки ВСУ нанести ущерб инфраструктуре на территории России.

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    3 июня 2024, 21:45 • Новости дня
    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление

    В Foreign Policy перечислили три сценария завершения конфликта на Украине

    Foreign Policy: ВСУ срочно необходимо контрнаступление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ сейчас срочно необходимо контрнаступление, чтобы пойти на переговоры на более сильных позициях, пишет Foreign Policy.

    Конфликт может развиваться по трем сценариям, считает автор статьи. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    В публикации издания отмечается, что Киеву придется идти на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями, но даже локальные успехи смогут усилить переговорную позицию, а поэтому Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные на поле боя .

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине.

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    3 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Нескучного, Гранов и Константиновки в этом регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила пять контратак украинских штурмовиков у Липцов и Волчанска. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 215 человек, танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    У Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР) отражены три контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли за сутки до 435 человек, два БТР. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-30, САУ 2С1 «Гвоздика», американское орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы.

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    3 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России

    Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России

    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.

    Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    3 июня 2024, 11:52 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам

    МИД: Москва может асимметрично ответить на атаки ВСУ по военным объектам России

    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может ответить асимметрично на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным объектам, включая систему предупреждения о ракетном нападении. Рябков осудил позицию США, которую он назвал «максимально безответственной», за попустительство действиям Киева.

    «Ответы могут быть асимметричными», – приводит его слова ТАСС

    Дипломат отметил, что США выписали Киеву индульгенцию на любые преступления и не пытаются пресечь «опасные провокационные шаги своих подопечных», однако для США, по его словам, это «тоже не бесплатно», последствия они непременно почувствуют.

    Кроме того, Рябков предостерег США от «просчетов», которые могут иметь «фатальные» последствия, в связи с разрешением Киеву наносить удары по РФ американским оружием. «Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.

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    3 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить Азию на поддержку Украины
    WP: Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить Азию на поддержку Украины
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог настроить азиатские страны на такой же уровень поддержки, какой он получает от Запада, пишет газета Washington Post (WP).

    Эту попытку Зеленский предпринял во время своей поездки в Сингапур и на Филиппины, передает РИА «Новости».

    Намерение Украины вызвать такое же эмоциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось, говорится в материале газеты.

    По словам профессора Национального университета Сингапура Раджа Мохана, Азия не верит риторике Запада.

    Ранее в Казахстане сочли сомнительной идею с интервью Зеленского СМИ Центральной Азии.

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    3 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    В Киеве решили не спрашивать КС Украины о легитимности Зеленского
    В Киеве решили не спрашивать КС Украины о легитимности Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский не станет обращаться в украинский Конституционный суд (КС) по вопросу своей легитимности на посту главы государства, сообщила замглавы его офиса Ирина Мудрая.

    У Зеленского нет оснований обращаться в Конституционный суд с учетом норм конституции, законодательства и договоренностей парламентских фракций, заявила Мудрая в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

    Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что у Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью.

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    3 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    Мэр Харькова Терехов признал, что в городе все говорят на русском языке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харькове и Харьковской области местные жители не перестают говорить между собой на русском языке, заявил мэр города Игорь Терехов.

    В Харьковской области жители разговаривают на так называемом слобожанском языке, который очень похож на русский, но в нем есть украинские слова и выражения, сказал Терехов в интервью эстонскому гостелерадио ERR, передает ТАСС.

    По его словам, у харьковчан остались тесные связи с Россией, у почти трети жителей есть там друзья или родственники. В самом городе также было много российских граждан, они приезжали туда на выходные.

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    3 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    Десант ВСУ сбросили в Днепр в Херсонской области

    Сальдо рассказал, как десант ВСУ сбросили в Днепр в Херсонской области

    Десант ВСУ сбросили в Днепр в Херсонской области
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения украинской армии попытались высадиться на левом берегу Днепра у поселка Днепряны, но десант успешно сбросили в воду, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВС России открыли массированный огонь из всех средств поражения по десанту, основную его часть уничтожили на воде и на берегу, остатки были сброшены в воду, указал глава региона в своем Telegram-канале.

    По мнению Сальдо, ВСУ предпринимают «самоубийственные рейды» через Днепр, из-за этого российские бойцы прозвали их «лемминги».

    Ранее командир батальона специального минирования «Феникс» с позывным «Фокс» сообщал, что его бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили свыше 70 единиц плавсредств и порядка 250 бойцов десанта ВСУ.

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    3 июня 2024, 13:31 • Новости дня
    Группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Днепр» ВС России поразила живую силу и технику формирований 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, сообщило российское Минобороны.

    Эти формирования поражены в районах Работино и Вербового в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 60 человек, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-20.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 118 районах.

    Средства ПВО уничтожили за сутки 67 дронов, противокорабельную ракету «Нептун», четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, зенитную ракету комплекса Patriot и 19 снарядов HIMARS и «Ольха».

    С начала СВО уничтожено: 609 самолетов, 274 вертолета, 25081 дрон, 526 ЗРК, 16236 танков и других бронемашин, 1328 машин РСЗО, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    3 июня 2024, 12:10 • Новости дня
    Мирошник назвал цели и задачи ВСУ при подготовке провокаций в Херсоне

    Мирошник: Провокации с инсценировкой и постановочными трюками стали обыденной практикой украинских властей

    Мирошник назвал цели и задачи ВСУ при подготовке провокаций в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Зеленского, организовывая инсценировки гибели мирных жителей, преследует две цели. Во-первых, создать из России образ якобы «нарушителя международных норм и правил», а во-вторых, выпросить очередной транш, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне готовятся провокации против России.

    «Инсценировки стали обыденной практикой украинских властей. Например, известны случаи, когда противник к приезду съемочных групп западных медиакомпаний наносил удары по гражданской инфраструктуре своими же минометами, артиллерией, а также раскладывал трупы поблизости. Последствия выдавались за действия России», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    По его мнению, офис Зеленского преследует две цели. Первая из них – создать для Москвы образ якобы «нарушителя международных норм и правил», уточнил собеседник. «Российские военные наносят удары исключительно по военным объектам противника, в том числе – по базам и складам. Украина же, устраивая при поддержке зарубежных медиакомпаний постановки, пытается создать картинку, в которой Россия якобы прибегает к запрещенным методам», – детализировал Мирошник.

    Вторая цель украинских инсценировок – воздействовать на общественное мнение и парламенты западных стран, продолжил посол по особым поручениям МИД. Он пояснил: таким образом киевские власти пытаются выпросить у «партнеров» очередные транши. В этой связи спикер счел важным, что информация о готовящейся постановке в Херсоне была предана гласности. «Необходимо также, чтобы эти сообщения доходили до общественности других государств, чтобы они понимали, за кого их принимают на Украине», – подчеркнул собеседник.

    Мирошник отметил, что у российских экспертов уже есть опыт развенчания фейков. Он объяснил, как распознать украинскую постановку. «Прежде всего стоит обращать внимание на то, какая информация подается в роликах-фейках. Как правило, в них замалчивается значительная часть деталей, а именно – каким видом вооружения наносились удары, с какой стороны был прилет», – объяснил посол. При этом моментальное и бездоказательное заявление украинских властей о том, что был нанесен удар и это сделали российские силы, должно стать неким маркером, указал спикер.

    Кроме того, в подобного рода контенте упор делается на эмоциональном всплеске. «Цель фейков – всколыхнуть сознание людей и заставить их рефлексировать в заданном направлении», – уточнил Мирошник, призвав пользователей Сети смотреть на информацию, поступающую от неподтвержденных Telegram-каналов и других источников, «трезвым взглядом».

    Ранее стало известно, что украинские власти готовят в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей якобы при ударах российской армии по гражданской инфраструктуре. С этой целью в город прибыла группа режиссеров и военных корреспондентов. Все прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей местного пророссийского подполья.

    «При ракетных ударах Вооруженных сил России по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением России в гибели мирных жителей», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, группа должна снять фото и видео уже разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и смонтировать постановочные ролики. К участию в них привлекут националистически настроенных активистов, подготовленных сотрудниками херсонского СБУ. Созданные таким образом ролики планируется публиковать в интернете и в украинских и зарубежных СМИ.

    Напомним, едва ли не самой громкой провокацией киевских властей считаются события в Буче. В апреле 2022 года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город. Однако в этой истории было множество противоречий. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Западу понадобилась волна фейков о Буче.

    Коментарии (4)
    3 июня 2024, 17:10 • Новости дня
    Австралия решила отправить министра страхования на конференцию по Украине
    Австралия решила отправить министра страхования на конференцию по Украине
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Австралийскую сторону на конференции по украинскому вопросу в Швейцарии представит министр системы страхования Билл Шортен, сообщает местная пресса со ссылкой на главу МИД Пенни Вонг.

    Шортен представит Австралию, несмотря на просьбы Киева об участии австралийского премьера Энтони Альбанезе или его заместителя Ричарда Марлза, сказала Вонг, передает ТАСС со ссылкой на Canberra Times.

    Такой уровень представительства является соответствующим статусу мероприятия, считает австралийское руководство, добавила Вонг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя просьбу Владимира Зеленского к Филиппинам о психиатрах для ВСУ, посоветовала именно этой проблемой заняться на «мирной конференции» в Швейцарии.

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    Хуситы делают привлекательней Севморпуть

    Западные перевозчики рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу логистическим маршрутам в Красном море, где из-за атак йеменских хуситов количество грузовых судов сократилось на 60%. В пользу СВП играет и фактор глобального потепления, который делает навигацию по этому пути круглогодичной. Однако развитие Севморпути тормозит напряженность в отношениях между США и Россией. Когда СВП станет полноценной мировой транспортной артерией и что это даст России? Подробности

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    Дипломатия Зеленского потерпела крах в Азии

    Украина провалила попытки наладить диалог с Азией. Обвинения Владимира Зеленского в отношении позиции Пекина по вопросу текущего конфликта стали итогом разочарования от отказа Си Цзиньпина принять участие в мирной конференции в Швейцарии. Данное мероприятие окончательно теряет шансы на то, чтобы стать голосом международного большинства. Сохраняет ли Украина шансы на то, чтобы исправить ситуацию? Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    При ударах по России Запад отвел Украине роль нажимателя кнопок

    Вашингтон повысил градус эскалации в отношениях с Москвой, разрешив ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. При этом, как считают эксперты, украинским военным в этом случае отведена лишь номинальная роль. В чем заключаются технические особенности подобных ударов и кто в реальности принимает решения об их нанесении? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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