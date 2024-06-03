Суд в Москве вынес приговор виновному в трагедии в хостеле пожарному

Суд вынес приговор пожарному инспектору, виновному в трагедии в московском хостеле

Tекст: Кристина Цыцура

Он признан виновным в халатности, повлекшей за собой пожар в хостеле на Алма-Атинской улице. Тогда погибли восемь человек, передает ТАСС.

Помимо тюремного срока, суд запретил Сабельникову в течение 2,5 лет занимать любые должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти, а также с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

На протяжении всего судебного процесса подсудимый находился под домашним арестом. Сразу после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Напомним, пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в июле 2022 года, погибли трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии.





