Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.5 комментариев
Суд в Москве вынес приговор виновному в трагедии в хостеле пожарному
Суд вынес приговор пожарному инспектору, виновному в трагедии в московском хостеле
Московский Нагатинский суд осудил Романа Сабельникова, инспектора МЧС, на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Он признан виновным в халатности, повлекшей за собой пожар в хостеле на Алма-Атинской улице. Тогда погибли восемь человек, передает ТАСС.
Помимо тюремного срока, суд запретил Сабельникову в течение 2,5 лет занимать любые должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функций представителя власти, а также с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.
На протяжении всего судебного процесса подсудимый находился под домашним арестом. Сразу после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.
Напомним, пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в июле 2022 года, погибли трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии.