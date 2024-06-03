Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Зеленский попросил у Филиппин психиатров для украинских солдат
GMA: Зеленский попросил президента Филиппин прислать в Киев психиатров для солдат ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера Филиппин Фердинанда Маркоса прислать больше специалистов в области психического здоровья для солдат, находящихся на передовой конфликта, сообщило агентство GMA.
Зеленский пояснил, что украинские солдаты нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания их психического здоровья.
Маркос ответил, что Манила направит работников своей психиатрической службы в Киев, поскольку филиппинские специалисты в области медицины не только известны во всем мире, но это часть их обязательств перед ООН в рамках миротворческого процесса, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что во время поездок Зеленского по регионам страны «сильно чувствуется», что «люди поникли» от затянувшегося конфликта.