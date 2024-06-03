Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Боевые истребители F-35А совершили экстренную посадку в японском аэропорту
Два истребителя F-35A воздушных сил Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори, сообщил телеканал TBS.
По данным телевизионщиков, первый истребитель приземлился в 8.46 по местному времени. Второй – спустя 10 минут.
Официальные лица пока не дали комментариев. Причина экстренного посадки истребителей уточняется. В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, в Турции провели эвакуацию пассажиров после экстренной посадки самолета с лопнувшим колесом.