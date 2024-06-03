Пушилин рассказал о стратегическом значении села Уманское

Пушилин: Освобождение Уманского повысит безопасность населенных пунктов Донбасса

Tекст: Вера Басилая

По словам Пушилина, Уманское находится в 11 км от запада Авдеевки, оно расположено на возвышенности, как и все села, поселки и деревни, что дает оперативную составляющую в плане выстраивания как линии атаки, так и при выстраивании обороны, а также повысит безопасность населенных пунктов Донбасса, передает РИА «Новости».

Глава ДНР отметил, что жители ждут полного освобождения территории республики, создания санитарной зоны, чтобы в полной мере приступить к восстановлению Донбасса, передает ТАСС.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Уманского откроет новые возможности для нанесения ударов по снабжению украинских войск.

Минобороны в воскресенье сообщило, что военнослужащие Центральной группировки российских войск освободили населенный пункт Уманское в Донецкой народной республике.