Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
В секторе Газа четыре человека погибли при ударе израильской авиации
По меньшей мере четыре человека погибли в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа.
Израильские военные самолеты нанесли серию ударов по жилым домам в лагере беженцев Нусейрат, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
Отмечается, что среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.
Ранее сообщалось, что израильская армия утром в воскресенье нанесла серию ударов по объектам в секторе Газа.
Под массированный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попали восточные и южные кварталы Рафаха, Дейр-эль-Балах, южная часть города Газа и город Аль-Буридж.