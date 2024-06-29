В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.3 комментария
В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы
Силовики ДНР: Освобождение поселка Шумы усложнит логистику ВСУ в Торецке
Освобождение поселка Шумы под Горловкой в ДНР позволит усложнить передвижение резервов ВСУ и в целом логистику оставшейся части украинской группировки в Торецке (Дзержинске), сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.
Источник ТАСС сообщил, что освобождение населенного пункта Шумы в ДНР облегчит оперативную обстановку на северной окраине Горловки, а также усложнит логистику ВСУ в Торецке.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР.