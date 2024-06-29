  • Новость часаВ Севастополе системы ПВО уничтожили две воздушные цели
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Туман и дождь – любимая погода сапера
    Армения приняла приглашение на саммит НАТО
    Эксперты сравнили советскую защиту «Шатер» для танков с современным «мангалом»
    Польская Orlen пригрозила клиентам Газпрома изъятием их платежей за российский газ
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности
    WP опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    11 комментариев
    29 июня 2024, 09:18 • Новости дня

    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине

    Responsible Statecraft: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом из-за неудач украинской армии в зоне спецоперации принимает опасные решения, обостряя отношения с Россией, пишет журналист Блейз Малли для Responsible Statecraft.

    Корреспондент указывает, что администрация Байдена на каждом этапе развития конфликта оценивала реакцию Москвы, прежде чем принимать более опасные решения, однако теперь данный процесс ускоряется, передает РИА «Новости».

    Малли также напомнил, что в самом начале конфликта Белый дом заявил о недопустимости отправки военных США на Украину, но постепенно менял свою позицию, особенно в вопросе определенного оружия. В частности,  Штаты отправили Киеву дальнобойное оружие, танки Abrams, кассетные боеприпасы.

    Публицист отмечает, что Белый дом разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по российской территории, а сейчас вообще ведутся разговоры об отправке на Украину американских подрядчиков.

    Ранее обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс заявил, что правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники.

    28 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности

    Путин предложил производить и размещать РСМД в ответ на действия США

    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена размещением американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в различных регионах мира, эти действия требуют реакции, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

    США не только производят РСМД, но уже привозили их в европейские страны на учения и разместили на Филиппинах, указал Путин. В ответ на эти действия Россия может начать производство РСМД и, возможно, размещать их, заявил он, передает ТАСС.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше, – сказал российский лидер. – Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать».

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что США провоцируют распространение ракет средней и малой дальности по всему миру.

    Коментарии (91)
    28 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка
    ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули несколько стратегически важных позиций вблизи города Торецка на Горловском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, вблизи Торецка ВСУ под давлением российских сил пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинские силы за последние дни потеряли несколько десятков человек вблизи этого населенного пункта.

    Ранее Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.

    Коментарии (2)
    28 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США

    Американист Межуев: Демпартия США столкнулась с катастрофой

    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США
    @ John Bazemore/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Действующий президент США Джо Байден плохо показал себя на дебатах. Он постоянно путался в словах и менял темы. Тем не менее Демократическая партия, по которой сильно ударил провал выступления главы государства, вероятно, не сможет его заменить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства. Кандидаты постоянно обвиняли друг друга в тотальной некомпетентности, преступлениях, а также в предательстве. Все это выглядело несерьезно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Трамп говорил много верных слов, однако не стеснялся идти и на откровенную ложь. Думаю, как только он увидел, в каком состоянии на мероприятие пришел Байден, понял, что у него имеется карт-бланш на любые высказывания. На лице у действующего лидера США было написано, что он не способен не то что управлять страной, но и достойно отвечать на критику оппонента», – отмечает собеседник.

    «В частности, первая часть выступления Байдена выглядела как полная каша. Он постоянно путался в словах и менял темы, например, сначала рассказывал об абортах, а потом сразу перешел к миграции. Также он утопал в странных фразах о том, что один из его сыновей погиб в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака. Ситуация немного улучшилась, когда американский лидер перешел к обвинениям в сторону Трампа, который оправдывался достаточно общими словами», – подчеркивает он.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Трамп, как человек, находящийся в хорошем физическом и ментальном состоянии, победил в дебатах. Это признают в американской прессе. Ветер начал дуть в его сторону. Если раньше казалось, что звезда экс-президента закатилась, то сейчас уже вся элита США начинает выстраиваться вокруг бывшего главы государства», – акцентирует эксперт.

    «После дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии. Фракция столкнулась с настоящей катастрофой. Если раньше действующего президента можно было относительно безболезненно снять с гонки, сославшись на его плохое самочувствие, то сейчас это сделать достаточно сложно», – поясняет он.

    «Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов. Получается, что партия врала о состоянии действующего президента. Кроме того, он победил в праймериз, поэтому даже юридически убрать его очень сложно. Такое возможно только если он сам согласится отдать свои голоса, полученные на предварительном голосовании, например, Камале Харрис», – резюмировал Межуев.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей в зале. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

    Коментарии (12)
    28 июня 2024, 13:26 • Новости дня
    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем

    Военный эксперт Анпилогов перечислил «неконтактные способы» борьбы с беспилотниками США над Черным морем

    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия обладает большим спектром возможностей для предотвращения деятельности американских БПЛА над суверенными акваториями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации со стороны американских БПЛА над Черным морем.

    «Дроны США, регулярно совершающие полеты над акваторией Черного моря, выполняют несколько функций: собирают разведывательную информацию и занимаются целеуказанием для высокоточного оружия ВСУ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, существует два варианта реагирования на провокации США. Первый подразумевает создание различных помех для американских БПЛА. В этой связи собеседник напомнил об инциденте с MQ-9 Reaper, который произошел в апреле прошлого года. Тогда беспилотник, находившийся над Черным морем, упал из-за маневра российского истребителя Су-27.

    «Практику вытеснения американских дронов можно продолжить. Речь идет о сбросе истребителем керосина на подобную цель, а также о переходе самолета на сверхзвуковой режим. Последнее создаст для беспилотника зону сильной турбулентности, и БПЛА потеряет управление», – детализировал Анпилогов. Он уточнил: эти «неконтактные способы» не приведут к уничтожению дронов, но вынудят их прекратить работу в заданных районах нейтральных вод Черного моря.

    Второй же вариант реагирования на провокации предполагает обострение ситуации, продолжил эксперт. «Если будет принято решение сбивать дроны, технических проблем с исполнением задачи не возникнет. Американские беспилотники представляют заметную и достаточно легкую цель», – указал спикер. Анпилогов, впрочем, добавил, что БПЛА – собственность иностранного государства, и поражение этой цели может обернуться серьезными последствиями. «Хотя можно и заплатить за сбитый дрон», – сыронизировал он.

    Собеседник напомнил, что в апреле 2023 года после инцидента в Черном море США назвали российские ограничения полетов над акваторией незаконными. «Вашингтон не признает Конвенцию ООН по морскому праву, да и в целом очень вольно трактует положение международного права, используя соглашение в своих интересах. В тех случаях, когда, по мнению Белого дома, положения Конвенции ограничивают их действия и регламентируют обязанности, США их не выполняют», – пояснил эксперт.

    Анпилогов указал на двуличие позиции Соединенных Штатов. «Мне кажется, статус открытого экстерриториального моря может быть пересмотрен в связи с недружественными действиями со стороны Вашингтона и его союзников», – считает он. 

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства. В данной акватории американские беспилотники пытаются выведать разведданные, с помощью которых в дальнейшем осуществляется процедура целеуказания высокоточного оружия ВСУ.

    Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о все большей вовлеченности Вашингтона и НАТО в текущий конфликт. Кроме того, осуществляемые США запуски БПЛА кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с аппаратами ВКС России, что увеличивает риски прямой конфронтации альянса с Москвой.

    Напомним, Штаты еще в марте отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщало издание Politico. Боеприпасы были тайно включены в пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждение которого также прошло весной. Точное количество переданных вооружений не раскрывалось, однако газета  The New York Times сообщила о поставке более чем 100 ракет.

    Уже в июне Вашингтон одобрил удары ВСУ вглубь России. Как пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, суть данного решения заключается в том, чтобы дать Украине возможность уничтожать силы, отвечающие за атаки по территории страны, цитировало его Politico. Причем местные чиновники не считали данный шаг значительным сдвигом в проводимой политике.

    После этого, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при ударе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 граждан, а в больницы Москвы отправили 14 пациентов с полуострова.

    Коментарии (15)
    28 июня 2024, 22:06 • Новости дня
    Эксперт: Российские РСМД могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве

    Эксперт Анпилогов: Москва в ответ на действия Вашингтона может создать ракетную угрозу Японии и базам США

    Эксперт: Российские РСМД могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве
    @ Ситников Николай/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее. Так Москва сможет создать угрозу для корневой территории Европы, а также для военных баз США на Окинаве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно начать производство и размещение ракет средней и малой дальности.

    «Вероятно, заявление Путина – это ответ на приближение НАТО к нашим границам, а триггером могло стать размещение американцами комплексов Typhon на Филиппинах. С этого местоположения США могут накрыть, например, Тайваньский пролив или даже провинцию Фуцзянь. И тогда становится понятным, почему США выходили из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Они могут выдать своим «прокси-силам» на Филиппинах, в Южной Корее и в Японии такого рода ракеты и использовать их для шантажа Китая и других стран», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С другой стороны, до недавнего времени между Москвой и Вашингтоном существовал консенсус, который заключался в нашем решении не размещать РСМД в Европе. И это – несмотря на выход США из договора. Но сейчас Путин был вынужден сделать такое заявление, ведь где гарантии, что завтра США не разместят те же комплексы Typhon в Прибалтике?» – добавил эксперт.

    «При этом с нашей стороны принято оптимальное решение, которое оставляет окно возможностей для возобновления диалога с США. Потому что производство РСМД не означает их развертывание, снабжение специальными боевыми частями и тем более постановку на боевое дежурство. Но новый диалог, конечно, не пойдет по старым сценариям. Москва будет учитывать размещение и ракет США в Юго-Восточной Азии, и наличие у них таких комплексов, как Typhon, которые должны быть учтены в структуре будущего договора», – заметил аналитик.

    «Возврат к структуре взаимного доверия в рамках новой итерации ДРСМД будет крайне нетривиальным. США перебросили на Филиппины Typhon в течение суток. И Россия будет принимать это во внимание в контексте европейских стран. Для симметричного ответа нам теоретически можно использовать позиционные районы, например, в Белоруссии. Но для этого нужно будет принимать отдельное соглашение между сторонами», – добавил собеседник.

    «Возможно, нам придется размещать РСМД и в Европейской части России, чтобы создать угрозу для корневой территории Европы – для Берлина, Парижа и Лондона. Нужно вернуть элиты этих стран к адекватному пониманию структуры безопасности. Напомнить им, что Европа – это вообще-то небольшой полуостров Евразии, который может простреливаться просто на раз-два», – констатировал спикер.

    «Что касается собственно производства РСМД, то Россия никогда не признавала у себя их наличие. Но есть одно но. Для создания РСМД из ныне существующих ракет нужно просто изменить весовой баланс, увеличив топливный бак – цилиндрическую конструкцию внутри ракеты. Затем уменьшить головную часть, заменив ее на специальную. Это мы можем сделать в течение месяца-двух», – рассказал специалист.

    «А в случае эскалации мы можем теперь по новому договору о сотрудничестве и взаимовыручке использовать для размещения РСМД территорию КНДР. В этом случае мы возьмем на прицел не только северные острова Японии, но даже военные базы США на Окинаве. В КНДР горная местность, что создает гораздо большую возможность маскировки для наших ракет, их будет труднее поразить. Кроме того, тут нельзя не учитывать и мощнейший фактор Китая, который никогда не являлся участником ДРСМД. Поэтому Пекин может очень быстро получить РСМД, очень похожие на российские, скажем так», – резюмировал Анпилогов.

    В пятницу президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос о дальнейших шагах Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщает Кремль. Он напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявили о том, что они будут производить такие ракетные системы.

    «Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока США не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», – отметил политик.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать», – подчеркнул Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины армейские системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Тогда же говорилось о намерении США разместить РСМД на Гуаме. В этой связи замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: такие действия США могут иметь необратимый характер, поскольку американцы хотят «обзавестись потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания».

    Тогда же Рябков допустил пересмотр Россией объявленного ранее моратория на размещение РСМД. Однако замминистра выразил пожелание, чтобы все «обошлось без дальнейшего наращивания потенциала», который, по его словам, США упорно создавали в последние годы. В противном случае Москва ответит «двойным противодействием».

    ДРСМД, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещал двух странам производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

    Весной 1991-го договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859. В феврале 2019 года США объявили о приостановке действия договора, а в августе того же года официально вышли из него.

    Коментарии (19)
    29 июня 2024, 07:59 • Новости дня
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами атаки украинского БПЛА стали пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Атаке подвергся жилой дом в деревне Городище. В результате «сброса» еще два человека пострадали, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава региона в Telegram.

    Накануне сообщалось, что в Курской области сбили девять украинских дронов.

    Коментарии (17)
    28 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться

    Американист Дудаков: Замена Байдена может вызвать грандиозный раскол внутри Демпартии

    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Дебаты продемонстрировали полный упадок сил действующего президента США. Байден постоянно оговаривался, путался в своих высказываниях и не мог достойно отвечать на критику оппонента. Победа Трампа оказалась безусловной, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «На мой взгляд, очевидным победителем дебатов стал Дональд Трамп, даже несмотря на то, что в его выступлении практически не было ярких моментов. Основной целью экс-президента было не проронить радикальных высказываний, и он ее достиг. В свою очередь, от Байдена требовалось лишь не выставлять напоказ старческих проблем, чего ему сделать не удалось», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В частности, кандидат от Демократической партии постоянно оговаривался, например, он перепутал эпидемию COVID-19 и систему медицинского страхования США, заявив, что сумел победить именно последнюю. Также президент постоянно терял нить разговора и шепелявил что-то непонятное», – отмечает собеседник.

    «Касательно России на дебатах обсуждались только общие моменты. Трамп снова обещал за короткие сроки остановить конфликт на Украине. Байден в то же время говорил о необходимости противостоять Москве. Тем не менее конкретики от обоих кандидатов мы не услышали. Это неудивительно, так как они не желают, чтобы их уличили в слабости из-за неосторожных слов», – подчеркивает он.

    «Вероятно, у этих дебатов была значительная аудитория, поэтому мероприятие даст Трампу политические очки и усилит падение рейтинга его оппонента. Однако я сильно сомневаюсь, что Демократическая партия будет менять кандидата. Хотя, учитывая состояние Байдена, от участия во вторых дебатах он может и отказаться», – резюмировал Дудаков.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

    Коментарии (3)
    29 июня 2024, 05:34 • Новости дня
    Боец с позывным «Монтана» рассказал о заминированном ВСУ зайце

    Tекст: Максим Попов

    Во время отступления на одном из участков фронта в зоне спецоперации украинские войска заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а после должен был взорваться, рассказал боец ВС России с позывным «Монтана».

    Как отметил «Монтана», российские саперы быстро поняли замысел противника и обезвредили смертоносную игрушку.  «Противник не брезгует вообще ничем», - приводит ТАСС слова российского бойца.

    По данным Минобороны, ВСУ при отходе минируют окопы, блиндажи, радиостанции, магазины от оружия, а также личные вещи. Такие мины, а также неразорвавшиеся снаряды, российские саперы стараются обезвреживать на месте, говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, 23 мая в Авдеевке нашли заминированные тела мирных граждан.


    Коментарии (3)
    28 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    ВСУ за неделю потеряли 1560 военнослужащих под Харьковом

    В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника, потери противника составили до 1560 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц иностранного производства, а также три станции радиоэлектронной борьбы «Нота», «Буковель-AD» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных и двух танковых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.

    ВСУ потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 40 автомобилей, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть американского производства.

    Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, а также 11 полевых складов боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие Южной группировки ВС России взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи.

    Коментарии (2)
    28 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ
    Российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО ВС России за неделю сбили два самолета МиГ-29 ВСУ и 589 беспилотников.

    Также были сбиты шесть ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, а также 61 реактивный снаряд HIMARS и «Vampire» чешского производства и «Ольха», передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    В плен за неделю сдались 56 украинских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка.

    Коментарии (7)
    28 июня 2024, 14:19 • Новости дня
    На Западе предупредили об опасном ходе США в зоне СВО

    Spectator: Отправка подрядчиков из США на Украину стала бы открытой провокацией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники, пишет обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс.

    По его словам, Москва сочтет прибытие американских подрядчиков на Украину умышленной провокацией, что поставит жизнь американцев под угрозу, передает РИА «Новости».

    Эванс отметил, что союзники Киева постепенно стирают все красные линии, поэтому Запад передает Киеву все более дальнобойное оружие.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки военных подрядчиков на Украину для обслуживания американского оружия.

    Коментарии (0)
    28 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Российские войска освободили Раздоловку в ДНР
    Российские войска освободили Раздоловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Южной группировки ВС России взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны.

    Кроме того, в течение недели российские бойцы поразили живую силу и технику трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Потери противника составили до 4410 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Уничтожено семь станций РЭБ «Анклав», «Буковель» и 25 складов, в которых украинская армия хранила боеприпасы.

    Центральная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила формирования четырех механизированных, двух пехотных соединений ВСУ и двух бригад теробороны, а также отразила 39 украинских контратак.

    ВСУ потеряли до 2950 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе две Bradley, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц M777.

    Ранее российские войска освободили Загорное в Запорожской области.

    Коментарии (0)
    28 июня 2024, 22:49 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300 в Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил позиции ЗРК С-300 ВСУ в Великодолинском Одесской области, сообщило Минобороны России.

    Отмечается, что ОТРК «Искандер» нанес ракетный удар по вскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300ПС. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели. В результате удара были уничтожены радиолокационная станция, радиолокатор, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления, передает ТАСС.

    Напомним, накануне российские военные сбили девять украинских дронов в Курской области.


    Коментарии (0)
    29 июня 2024, 06:00 • Новости дня
    Группировка «Юг» уничтожила украинскую установку HIMARS

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили украинскую ракетную систему залпового огня HIMARS в ходе контрбатарейной атаки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

    По словам Астафьева, противник также потерял еще несколько артиллерийских орудий, передает «Интерфакс».

    Напомним, накануне комплекс «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300 в Одесской области.


    Коментарии (0)
    29 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM

    Tекст: Александра Юдина

    Российские расчеты ПВО в зоне спецоперации изучают новейшую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить в одном из пакетов помощи, рассказал офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

    Известно, что Пентагон провел испытания новой ракеты, запустив ее с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. При том официально PrSM были приняты на вооружение сухопутных войск США в прошлом году, они со временем должны заменить ATACMS, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что PrSM – это баллистическая ракета, дальность ее полета составляет от 60 до 500 км.

    Также военный отметил, что ВС России умеют бороться с такими вызовами. По его словам, данных о новых ракетах пока немного, однако их давно изучают, в том числе в англоязычных источниках.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские ракеты могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    Lockheed Martin заключила миллиардный контракт на производство ЗРК Patriot
    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему
    Боец с позывным «Монтана» рассказал о заминированном ВСУ зайце
    МВФ не стал рассматривать возможность реструктуризации долга Украины
    Украину встревожили дебаты Байдена с Трампом

    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

    Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    Туман и дождь – любимая погода сапера

    «Без хорошего окопа боец на передке – не боец. Малая пехотная лопата – лучший друг любого пехотинца. Нынче она важнее любого автомата». Командир инженерно-технического батальона Николай Клобуков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, какую роль в спецоперации играют рвы, капониры и «зубы дракона». Подробности

    Перейти в раздел

    Как и зачем ЮАР помогает России

    Южно-Африканская Республика намерена прислать в Россию, на предстоящий осенью саммит БРИКС в Казани, крупную делегацию во главе с президентом страны. Интерес ЮАР к развитию отношений имеет и политическую, и экономическую, и даже эмоциональную подоплеку. «ЮАР очень помогает России», – говорят эксперты и объясняют, с чем это связано. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............