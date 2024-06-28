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Россиянам дали советы по выбору репеллентов
Биолог Удавлиев: репелленты на основе химических соединений более действенны
Репелленты – химические вещества, отпугивающие насекомых и клещей, – выпускаются в разных формах (аэрозоли, гели, спреи, мази, дусты и другие) и в их основе лежат различные действующие соединения, рассказал доктор биологических наук Дамир Удавлиев.
Удавлиев в комментарии «Газете.Ru», отметил, что самым распространенным действующим веществом в репеллентах является диэтилтолуамид (ДЭТА). Оно действует на обонятельные рецепторы насекомых, дезориентируя насекомых в пространстве.
Другое распространенное соединение – IR3535 (этилбутилацетиламинопропионат). Оно менее токсично, чем ДЭТА, и разрешено к применению у детей от одного года, рассказал специалист.
Также в репеллентах используются диметилфталат (обладает нейро- и нефротоксическим действием), гексамид (менее эффективен, чем ДЭТА и IR3535, но более безопасен), икаридин (новое вещество, по эффективности сравнимое с ДЭТА, но менее токсичное), перечислил доктор биологических наук.
Кроме того, для отпугивания насекомых можно использовать эфирные масла гвоздики, герани, эвкалипта, цитронеллы, ванили, лаванды, розмарина, базилика.
Препараты на основе химических соединений более действенны, но могут быть токсичными, предупредил Удавлиев. Репелленты естественного происхождения менее эффективны, но безопаснее, уточнил он.
Ранее кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко рассказал, что комары вырабатывают устойчивость к репеллентам, если из года в год травить их одним и тем же составом.