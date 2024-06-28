Солдаты ВСУ массово сдались в плен на Донецком направлении

Tекст: Валерия Городецкая

В ночное время группа украинских солдат вышла на позиции российских войск и, подняв руки, сдалась в плен, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

Военнослужащие заявили, что их мобилизовали насильно. Одного из них отправили воевать, несмотря на хроническую язву. По словам пленных, командиры их «бросили на убой», не обеспечив всем необходимым.

Ранее украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен.