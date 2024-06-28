Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
Солдаты ВСУ массово сдались в плен на Донецком направлении
На Донецком направлении пятеро военнослужащих 3-го батальона 110-й бригады ВСУ сдались в плен.
В ночное время группа украинских солдат вышла на позиции российских войск и, подняв руки, сдалась в плен, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
Военнослужащие заявили, что их мобилизовали насильно. Одного из них отправили воевать, несмотря на хроническую язву. По словам пленных, командиры их «бросили на убой», не обеспечив всем необходимым.
Ранее украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен.