ЕС собрался разработать новый режим санкций против России

Страны ЕС договорились о разработке нового режима санкций в связи с «подрывной деятельностью» России

Tекст: Максим Попов

В частности, главы стран Европейского союза осудили все виды гибридных действий, предпринимаемых третьими странами с целью оказать влияние на ЕС. К таким действиям относятся запугивание, саботаж, подрывная деятельность, иностранное манипулирование и вмешательство, распространение дезинформации и кибератаки, а также использование мигрантов в качестве инструмента давления, передает ТАСС.

Саммит утверждает, что Россия, по мнению участников, «активизировала свои операции» в странах ЕС, и в ответ на это ЕС поручил Совету ЕС разработать новый санкционный режим. Кроме того, участники саммита договорились усилить сотрудничество с партнерами для борьбы с пророссийскими взглядами в СМИ и дезинформацией.

До этого, главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет.







