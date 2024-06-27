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    27 июня 2024, 16:38 • Новости дня

    Эксперты: Россияне назвали справедливой прогрессивную налоговую шкалу

    Глава ВЦИОМ Федоров: Введение прогрессивной налоговой шкалы поддержали 78% опрошенных

    Эксперты: Россияне назвали справедливой прогрессивную налоговую шкалу
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российское общество поддержало введение прогрессивной шкалы налогообложения, доход от 200 тыс. рублей для повышения налогов считает «справедливой линией отсечения» абсолютное большинство россиян, заявили социологи и политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Справедливая налоговая система: как на изменения реагирует российское общество?».

    В начале июля Госдума продолжит рассмотрение законопроектов, касающихся налоговых нововведений. «Ключевой вопрос, который есть у людей применительно к налогам – вопрос о справедливости. В обществе доминирует точка зрения, что в результате налоговых изменений справедливости станет больше», – пояснил Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ.

    По его словам, самое резонансное изменение – введение прогрессивной шкалы. Такую меру поддерживает 78% опрошенных. Также в обществе популярное мнение о том, что доход от 200 тыс. рублей – это справедливая линия отсечения для повышения налогов.

    «Вообще, большинство предложений правительства получили широкую поддержку. Спорных предложений, которые бы вызывали недовольство у крупных групп населения, нет», – добавил он.

    Эти выводы подтвердил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «Компетентность людей по теме налогов достаточно высока, люди прекрасно понимают, что такое налоги, зачем они нужны, как это все устроено. В обществе наблюдается спокойное отношение к этой теме – это показали результаты фокус-групп», – детализировал он.

    «Приведу реальную и очень показательную цитату с наших фокус-групп: «Налоги – это кислород для любого государства. Из налогов финансируются наука, социальные программы, космос – все, что не приносит доход, как от бизнеса, это идет от государства». Ожидания людей от налоговых изменений касаются развития производства, инфраструктур, благоустройства, социальной поддержки населения», – указал эксперт.

    «Запрос на справедливость есть не только у простых граждан, но и у элиты», – добавил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Элиты понимают, что делиться своими доходами надо. Я думаю, если и есть какие-то шероховатости, то только в срезе раздельных отраслей», – указал аналитик.

    «Очень важный итог налоговых изменений заключается и в том, что по большей части и управленческий класс, и бизнес, и пенсионеры, и рабочие думают схоже. В этот раз такое значимое изменение государственной политики проходило мягко и интеллигентно. Поэтому мы и видим мягкое принятие изменений, которые стали консенсусной позицией нашего общества», – резюмировал эксперт.

    «В целом, общество понимает изменения, понимает их цели и задачи, и готово соучаствовать. Справедливость – одна из традиционных духовно-нравственных ценностей России, она является частью нашего мировоззрения», – напомнил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, важно и то, что в обсуждении налоговых изменений принимали практически все органы власти и общественные организации, включая проведение «нулевых чтений» в ОП РФ, бизнес-сообществе и Торгово-промышленной палате. «Мы меняем систему по солидарному общественному запросу, исходя из справедливости. Это долгосрочные изменения. Решения взвешенные, и они будут действовать длительное время», – подчеркнул спикер.

    При этом еще одними бенефициарами налоговых изменений становятся регионы, заметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ. Она напомнила, что во время послания Федеральному собранию президент озвучил «колоссальную меру поддержки регионов – предложение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам». «Высвобожденные средства пойдут на реализацию социальных задач. Субъекты также получили новые полномочия в сфере налогообложения, право вводить налоги на дорогостоящие объекты», – напомнила политолог.

    «При этом на регионы не ложится бремя трат на выполнение национальных целей, на это пойдут средства из федерального бюджета. Нам нужны больницы, детские сады, социальная инфраструктура. Президент ставит инфраструктурную задачу в качестве краеугольной, ну и, конечно же, важны технологический суверенитет, развитие наукоемких производств», – добавила спикер.

    Примеры налоговых сборов, направленных в социальную сферу, привел и Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Несколько лет назад на 2% была повышена ставка налога для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Эти налоги идут на лечение больных детей в Фонд «Круг добра». В прошлом году в Фонд поступило около 160 млрд рублей от прогрессии. 25 тыс. детей с тяжелыми и редкими заболеваниями получили поддержку за счет этих налогов, которые обеспеченные граждане платят по повышенной ставке. Я тоже плачу повышенные налоги, и мне приятно, что есть и мое участие в том, что эти налоги идут в фонд», – заметил он.

    «Есть множество историй спасения детей благодаря работе фонда. Например, история Евграфа – 14-летнего мальчика с нейрофиброматозом первого типа. Фонд «Круг добра» одобрил заявку семьи и начал закупать для мальчика передовой лекарственный препарат «Селуметиниб». Сейчас мальчик живет нормальной жизнью. Ресурсы, которые будут направлены на социальную сферу – абсолютно правильное вложение денег, которое делает наше государство», – подчеркнул эксперт.

    26 июня 2024, 17:05 • Новости дня
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обвинениями в адрес России секретарь Совбеза Армении создает проблемы для своей страны и армянского народа. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану».

    «С правовой, исторической и даже морально-этической точек зрения подобное заявление не имеет смысла. Осталось понять, он действительно так думает или его об этом заявлении настоятельно попросили недруги России? Они сейчас плотно опекают Ереван», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Тут возникает вопрос: что армянские власти хотят получить? Грамоту за антироссийскую деятельность? Медаль за предательство интересов братского для нас народа? Такие высказывания приносят только минусы и проблемы самому народу Армении и армянской государственности. Это моя личная точка зрения», – добавил собеседник.

    Климов также отметил, что заявление Григоряна не вызывает удивления, равно как и другие подобные заявления, озвученные за последние четыре года. «Меня удивляет только одно: как такие люди до сих пор получают мандаты доверия в своих органах власти. Я б ему передал один совет: закусывать надо», – резюмировал сенатор.

    «Некоторые армянские официальные лица совсем стыд потеряли. Вот, например, чиновник из Еревана заявляет, что Россия ранее отобрала принадлежащей Армении Карабах и передала его Азербайджану. Интересно, каким же образом и в каких документах эта принадлежность была ранее зафиксирована? Ведь Армения же не признавала независимость Карабаха или его принадлежность к своей территории. Что-то изменилось?» – заметил в своем Telegram-канале Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану». «Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, забрала Нагорный Карабах из наших рук, вернула его Азербайджану, а затем ушла обратно, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – сказал он.

    Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин напомнил, что когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. «Что, честно говоря, для меня странно, но тем не менее такое было решение – они не признали независимость Карабаха», – приводит Кремль слова российского лидера.

    «В Праге осенью 2022 года под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались лидеры Армении и Азербайджана и там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», – указал он.

    «Это было только вопросом времени: когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции Азербайджанского государства. Что скажешь-то? Как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Сказать: нет, мы не признаем? Это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то», – отмечал Путин.

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    27 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина

    RS: Путин сделал резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине

    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны», а также учениями с тактическим ядерным оружием ответил на попытки Запада обострить ситуацию на поле боя на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Responsible Statecraft говорится, что лидеры НАТО, понимая недостаточность только денежных вливаний на Украину, стали прибегать к «более опасным путям для эскалации», передает РИА «Новости».

    Россия, как отмечается в публикации, не только выступила с предостережениями и провела «провокационные» учения, но также направила на Кубу военные корабли, включая АПЛ. Кроме того, Путин прибыл в Северную Корею, где заключил с КНДР пакт о «взаимной безопасности», который обязывает страны прийти на помощь друг другу в случае нападения, говорится в статье.

    Эти события, по оценке авторов RS, усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, 11 июня Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

    Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций.

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    25 июня 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

    Стражи порядка награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки», следует из указа, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте протоиерея Николая Котельникова «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».

    С той же формулировкой медалью «За отвагу» награжден погибший охранник церкви в Махачкале Михаил Вавилин.

    Напомним, в воскресенье в Дагестане произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.

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    27 июня 2024, 00:51 • Новости дня
    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году
    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из задач России – комплексно развивать Военно-морской флот, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана и качественно повышать боевой потенциал. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

    «На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», – сказал Путин, передает ТАСС

    По словам президента, если в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, то в 2023 году – уже 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.

    Владимир Путин также потребовал от Министерства обороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота. «Конечно, наша концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению Военно-морского флота, исходя из этого нужно и концепцию выстраивать долгосрочную», – подчеркнул он.

    Ранее Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда, в том числе повысить заработные платы сотрудникам. Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

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    26 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер российской компартии Геннадий Зюганов, которому исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Высшее после Героя России звание присвоено Зюганову «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», передает ТАСС.

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    24 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    МИД Турции: Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Турции Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Астане, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Он отметил, что в ближайшее время может состояться встреча двух лидеров в Астане, передает ТАСС.

    Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.

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    25 июня 2024, 20:13 • Новости дня
    Эксперт: Херсонщина развивает сельское хозяйство даже при дефиците воды из-за разрушения Каховской ГЭС

    Малькевич: В Херсонской области идет самая масштабная стройка нашего времени

    Эксперт: Херсонщина развивает сельское хозяйство даже при дефиците воды из-за разрушения Каховской ГЭС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В Херсонской области сейчас активно восстанавливается сельское хозяйство, делаются дороги. Региону нужна газификация, и Россия сейчас уже решает все проблемы, которые мешают области жить и развиваться, сказал газете ВЗГЛЯД общественный деятель Александр Малькевич. Во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

    «Сразу скажу о главном: жители Херсонской области благодарны президенту России за возможность мирной жизни. Это показали результаты выборов. Знаю, что говорю, так как с июня 2022 года значительную часть времени жил и работал в регионе, а в июле стал внештатным советником Сальдо – тогда еще главы военно-гражданской администрации области», – рассказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    «Херсонщина всегда славилась своим сельским хозяйством и неформально называлась арбузной столицей. Это было подчеркнуто на встрече Путина и Сальдо. Но до 2022 года украинские власти выкачивали все деньги из региона, это вредило хозяйству, равно как варварский удар ВСУ по Каховской ГЭС, который нанес серьезный урон», – отметил эксперт.

    По его словам, cейчас в регионе начали заново развивать сельское хозяйство: «Все делается с учетом проблем с водой. Также региону для развития нужна газификация. Россия сейчас, скажем так, развязывает узлы, которые мешали области жить и развиваться. Дороги уже в значительной степени сделаны, но предстоит еще большая работа по многим другим направлениям».

    «В целом сейчас жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстанавливается: сегодня это самая масштабная стройка нашего времени, день за днем создается фактически с нуля вся необходимая жителям региона инфраструктура», – указал он.

    Во вторник на встрече президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава государства отметил, что первоочередными задачами для региона являются  восстановление газоснабжения и энергоснабжения, а также строительство жилья. «Жилищное строительство нужно, восстановление инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, ЖКХ», – заявил президент.

    В ходе встречи Путин и Сальдо также обсудили ход сельскохозяйственных работ. Глава региона рассказал президенту, что посевы дадут в общую корзину России большой урожай, потому что весенние морозы не затронули Херсонскую область. При этом он отметил существующие сложности, связанные с дефицитом воды для ирригации и нехваткой хранилищ для урожая. 

    «Запланировано строительство логистических центров по вашему поручению, ведется проектирование. Когда они будут готовы, значительно больше можно будет сохранить фруктов, овощей, бахчи. У нас много очень винограда, груш, яблок, херсонская черешня уже в Москве продается, томаты», – рассказал Сальдо.

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    25 июня 2024, 09:32 • Новости дня
    Кремль: Путин пока не планирует контакты с Вучичем

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин не планирует контактов с главой Сербии Александром Вучичем, сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Ушакова на полях международного форума «Примаковские чтения» спросили о возможных контактах между Путиным и Вучичем на фоне сообщений о попадании на Украину сербского оружия, проданного странам Запада.

    Пока такие контакты не планируются, уточнил помощник президента, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков подтвердил, что Путин 27 июня в Москве проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Ранее Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

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    25 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин: Мирная инициатива России способна остановить конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. Это подчеркнул в своем приветствии участникам X Примаковских чтений президент Владимир Путин, его обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Путин выразил уверенность в том, что во время чтений должное внимание будет уделено российскому «предложению по мирному разрешению украинского кризиса».

    «Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», – передает ТАСС обращения президента.

    Напомним, ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    МИД России назвал это предложение самой реалистичной основой для мирного урегулирования.

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    26 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Названы темы переговоров Путина с президентом Конго

    Кремль назвал темы переговоров Путина с президентом Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с прилетевшим в Москву президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудит двусторонние и международные темы.

    Лидеры затронут вопросы развития отношений России и Конго в различных областях, а также региональной и международной повестки дня, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Напомним, накануне президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что 27 июня в Москве Путин проведет переговоры с лидером Конго.

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    26 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда. В том числе – повысить заработные платы сотрудникам. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития кораблестроения.

    «Нужно создать в судостроении действительно привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

    По словам Путина, важно повышать квалификацию сотрудников, вести их переподготовку. Необходимо запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей. Глава государства подчеркнул, что это общая задача государства, предприятий отрасли и всей системы образования.

    Президент также отметил важность решения вопроса с дефицитом кадров в отрасли.

    «Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране», – сказал он.

    Путин подчеркнул, что речь идет не только о непосредственных исполнителях государственного заказа. Это также их поставщики и смежники – металлурги, машино– и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов.

    Чтобы избежать дефицита поставок и переноса сроков сдачи кораблей, необходимо форсировать модернизацию предприятий. Нужно увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих, считает Путин.

    Он посетовал, что многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – сейчас загружены «на полную».

    Ранее сообщалось, что экс-секретарь Совбеза России Николай Патрушев назначен помощником президента по вопросам кораблестроения.

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    25 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Кремль: Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ШОС 3-4 июля в Астане, в рамках мероприятия глава государства намерен провести ряд двусторонних переговоров, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков, выступая на форуме «Примаковские чтения», назвал ШОС влиятельной и важной организацией, передает ТАСС.

    Также Ушаков сообщил, что Путин не планирует контактов с главой Сербии Александром Вучичем.

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    26 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.

    Фотографию Путина вместе с патриархом Кириллом в Троице-Сергиевой лавре опубликовали в Telegram-канале Кремля.

    Ранее стало известно, что 23 июня икона «Троица» Андрея Рублева была установлена в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

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    25 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин и Эрдоган договорились о контактах на саммите ШОС в Астане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились лично пообщаться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане. О содержании телефонного разговора двух лидеров сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении, условлено о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, передает ТАСС.

    Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.

    Коментарии (0)
    26 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин в Троице-Сергиевой лавре приложился к иконе «Троица» Рублева

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде и приложился к иконе «Святая Троица» Андрея Рублева.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру.

    Напомним, 23 июня икона «Троица» Андрея Рублева была установлена в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

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    Россия неожиданно купила у Индии алюминий. Этого не происходило по меньшей мере с 2009 года, а может и раньше – данных за предыдущие периоды просто нет. Россия сама является крупнейшим в мире производителем и экспортером алюминия. А учитывая апрельские санкции, закрывшие рынок США и Британии для российского алюминия, нехватки его внутри России точно нет. Зачем же Россия купила индийский металл? Подробности

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    БРИКС столкнулся с проблемой роста

    БРИКС приостанавливает процесс принятия новых участников в организацию. Причина подобного решения – необходимость проработки критериев членства. Эксперты отмечают, что объединению предстоит выработать особую модель интеграции, качественно отличающуюся от аналогичных процедур в других международных блоках. Каким же условиям должны соответствовать будущие государства БРИКС? Подробности

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    Атаками на ЗАЭС Зеленский готовит подарок Байдену

    ВСУ продолжают атаковать инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. Новой мишенью оказался пост радиационного контроля. Он полностью уничтожен. В экспертной среде называют несколько версий того, почему киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе. Эти действия могут быть связаны не только с предстоящим саммитом НАТО, но и с дебатами между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Подробности

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    Европейцев готовят к возвращению всеобщего призыва в армию

    Вопрос боеспособности НАТО продолжает вызывать серьезную озабоченность на Западе. По мнению британской газеты Financial Times, реальный потенциал европейских армий в разы меньше, чем декларируется на бумаге. В случае прямого конфликта с Россией члены НАТО смогут задействовать около 300 тыс. человек, а не почти 2 млн солдат, на что рассчитывают военачальники. Насколько адекватны эти цифры, каково реальное положение дел в европейских армиях и чем обусловлено снижение их боеготовности? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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