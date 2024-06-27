Эксперты: Россияне назвали справедливой прогрессивную налоговую шкалу

Глава ВЦИОМ Федоров: Введение прогрессивной налоговой шкалы поддержали 78% опрошенных

Tекст: Олег Исайченко

В начале июля Госдума продолжит рассмотрение законопроектов, касающихся налоговых нововведений. «Ключевой вопрос, который есть у людей применительно к налогам – вопрос о справедливости. В обществе доминирует точка зрения, что в результате налоговых изменений справедливости станет больше», – пояснил Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ.

По его словам, самое резонансное изменение – введение прогрессивной шкалы. Такую меру поддерживает 78% опрошенных. Также в обществе популярное мнение о том, что доход от 200 тыс. рублей – это справедливая линия отсечения для повышения налогов.

«Вообще, большинство предложений правительства получили широкую поддержку. Спорных предложений, которые бы вызывали недовольство у крупных групп населения, нет», – добавил он.

Эти выводы подтвердил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «Компетентность людей по теме налогов достаточно высока, люди прекрасно понимают, что такое налоги, зачем они нужны, как это все устроено. В обществе наблюдается спокойное отношение к этой теме – это показали результаты фокус-групп», – детализировал он.

«Приведу реальную и очень показательную цитату с наших фокус-групп: «Налоги – это кислород для любого государства. Из налогов финансируются наука, социальные программы, космос – все, что не приносит доход, как от бизнеса, это идет от государства». Ожидания людей от налоговых изменений касаются развития производства, инфраструктур, благоустройства, социальной поддержки населения», – указал эксперт.

«Запрос на справедливость есть не только у простых граждан, но и у элиты», – добавил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Элиты понимают, что делиться своими доходами надо. Я думаю, если и есть какие-то шероховатости, то только в срезе раздельных отраслей», – указал аналитик.

«Очень важный итог налоговых изменений заключается и в том, что по большей части и управленческий класс, и бизнес, и пенсионеры, и рабочие думают схоже. В этот раз такое значимое изменение государственной политики проходило мягко и интеллигентно. Поэтому мы и видим мягкое принятие изменений, которые стали консенсусной позицией нашего общества», – резюмировал эксперт.

«В целом, общество понимает изменения, понимает их цели и задачи, и готово соучаствовать. Справедливость – одна из традиционных духовно-нравственных ценностей России, она является частью нашего мировоззрения», – напомнил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

По его словам, важно и то, что в обсуждении налоговых изменений принимали практически все органы власти и общественные организации, включая проведение «нулевых чтений» в ОП РФ, бизнес-сообществе и Торгово-промышленной палате. «Мы меняем систему по солидарному общественному запросу, исходя из справедливости. Это долгосрочные изменения. Решения взвешенные, и они будут действовать длительное время», – подчеркнул спикер.

При этом еще одними бенефициарами налоговых изменений становятся регионы, заметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ. Она напомнила, что во время послания Федеральному собранию президент озвучил «колоссальную меру поддержки регионов – предложение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам». «Высвобожденные средства пойдут на реализацию социальных задач. Субъекты также получили новые полномочия в сфере налогообложения, право вводить налоги на дорогостоящие объекты», – напомнила политолог.

«При этом на регионы не ложится бремя трат на выполнение национальных целей, на это пойдут средства из федерального бюджета. Нам нужны больницы, детские сады, социальная инфраструктура. Президент ставит инфраструктурную задачу в качестве краеугольной, ну и, конечно же, важны технологический суверенитет, развитие наукоемких производств», – добавила спикер.

Примеры налоговых сборов, направленных в социальную сферу, привел и Павел Данилин, директор Центра политического анализа. «Несколько лет назад на 2% была повышена ставка налога для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Эти налоги идут на лечение больных детей в Фонд «Круг добра». В прошлом году в Фонд поступило около 160 млрд рублей от прогрессии. 25 тыс. детей с тяжелыми и редкими заболеваниями получили поддержку за счет этих налогов, которые обеспеченные граждане платят по повышенной ставке. Я тоже плачу повышенные налоги, и мне приятно, что есть и мое участие в том, что эти налоги идут в фонд», – заметил он.

«Есть множество историй спасения детей благодаря работе фонда. Например, история Евграфа – 14-летнего мальчика с нейрофиброматозом первого типа. Фонд «Круг добра» одобрил заявку семьи и начал закупать для мальчика передовой лекарственный препарат «Селуметиниб». Сейчас мальчик живет нормальной жизнью. Ресурсы, которые будут направлены на социальную сферу – абсолютно правильное вложение денег, которое делает наше государство», – подчеркнул эксперт.