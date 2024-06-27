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    Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    13 комментариев
    27 июня 2024, 08:15 • Новости дня

    Взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой

    Марочко: Взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие пытались занять новые позиции под Белогоровкой в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, аэроразведка в районе Белогоровки выявила взвод боевиков с шевронами 3-й штурмовой бригады ВФУ, которые пытались окопаться на новом участке, заняв более выгодное положение, передает РИА «Новости».

    Марочко уточнил, что артиллеристы ВС России при содействии групп БПЛА нанесли удар по противнику, и украинские военные с потерями вернулись на ранее занимаемые рубежи.

    Ранее на одном из тел в захваченном силами ВС России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции.

    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    26 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Суд в Ростове приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

    Суд в Ростове заочно приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы воевавших на стороне ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии, сообщили в Генпрокуратуре России.

    Как говорится в сообщении, гражданин Швеции Матиас Густавссон, британец Джон Хардинг и гражданин Хорватии Векослав Пребег признаны виновными в прохождении обучения в целях насильственного захвата власти, насильственном захвате власти, насильственном изменении конституционного строя России и участии в вооруженном конфликте, передает РИА «Новости».

    Еще два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили, осуждены по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте и пособничестве в вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте соответственно.

    В Генпрокуратуре добавили, что суд, согласившись с позицией обвинения, заочно приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, Хили и Хиллу назначены наказания в виде четырех лет и трех лет шести месяцев лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    Ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Украины за шпионаж в пользу СБУ, ее приговорили к десяти годам колонии.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

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    25 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ около Волчанска, Терновой и Тихого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ под Петропавловкой, Синьковкой Харьковской области, Платоновкой Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР).

    ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, американскую 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    25 июня 2024, 08:34 • Новости дня
    Стало известно об успехах российских сил под Купянском

    Марочко: Российская армия развивает успех под Купянском

    Стало известно об успехах российских сил под Купянском
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные на Купянском направлении продолжают наступление, они выбили украинские силы с позиций в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    «Это позволило сократить межпозиционное пространство и занять более выгодные рубежи и позиции», – приводит его слова РИА «Новости».

    После недавнего продвижения, как отметил Марочко, «серых зон» на этом направлении практически не осталось.

    Подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что успехи российских войск достигнуты благодаря слаженной работе различных родов войск и подразделений.

    «В ходе боев противник понес значительные потери», – добавил он.

    Ранее Марочко рассказывал, что российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении.

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    25 июня 2024, 07:21 • Новости дня
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

    По данным пресс-службы госкорпорации, «Мальва» обладает высокой маневренностью по сравнению с гусеничными аналогами, имеет больший ресурс работы и более экономична в эксплуатации, передает ТАСС.

    При этом гаубица, созданная на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8 х 8, способна поражать командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные батареи, системы ПВО, колонны бронетехники и живую силу противника. Боекомплект установки составляет не менее 30 выстрелов.

    Кроме того, по дорогам общего пользования «Мальва» может пройти без дозаправки до 1 тыс. км, а полный привод и мощный дизельный двигатель обеспечивают ей высокую проходимость по бездорожью.

    Ранее начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко заявлял, что САО «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне спецоперации и успешно показало себя.

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    25 июня 2024, 00:55 • Новости дня
    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Постпред России Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Реакция Секретариата ООН на теракт в Севастополе, совершенный киевским режимом, демонстрирует двойные стандарты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Нас не удивляет, что западные СМИ предпочитают замалчивать эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют», – передает слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Небензи, еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен выступать против таких очевидных преступлений и нарушений международного права.

    До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил преступление, совершенное киевским режимом в Севастополе, а лишь ограничился констатацией факта.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения.


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    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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    26 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева

    Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России

    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.

    Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода

    Подполье: В Харькове в районе авиазавода произошли два взрыва

    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары в район Харьковского авиазавода, произошли два сильных взрыва, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал со ссылкой на источники, что ВСУ расставили в черте Харькова тяжелую артиллерию, на севере города не работают коммерческие фирмы, закрыты банки, из которых вывезены все наличные деньги, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове.

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    24 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии около Волчанска, Бочково и Липцов в Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкая 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» за последние сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с Невским, Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), Синьковкой Харьковской области и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР).

    ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, немецкую 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и боевую машину 122-мм РСЗО «Град». Также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (9)
    24 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Герой России рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета

    Штурман Ка-52 рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета

    Герой России рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в составе командира Ивана Болдырева и штурмана Романа Кобца первыми в истории катапультировались из летящего вертолета, сообщили в Министерстве обороны России.

    На вертолете Ка-52 Роман Кобец и Иван Болдырев участвовали в высадке десанта на Гостомельский аэродром. Спустя месяц они впервые катапультировались из вертолета, который разваливался в воздухе после попадания ПЗРК, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кобец рассказал, что пришлось катапультироваться, когда по вертолету «прилетело», он стал заваливаться назад, сделался неуправляем.

    По словам командира, решение было принято за считаные секунды, и одновременно дернули за рычаг на высоте 100 метров. Когда оказались в воздухе, Болдырев успел подумать: «Блин, она работает!» – и тут же оказался на земле, пишет «Российская газета».

    Заметные купола пыталась сбить украинская артиллерия, летчиков успела забрать группа эвакуации. Подполковник Кобец отметил, что до последнего не верил, что между двумя братскими народами будет конфликт, но Украину к этому готовили,  начиная с развала Советского Союза.

    Коментарии (2)
    25 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Мобилизованный ВСУ осознал, что воюет с братьями

    Мобилизованный ВСУ осознал, что воюет с братьями, и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Сдавшийся в плен российским войскам мобилизованный житель Хмельницкой области Виктор Кэрэкеша рассказал, что украинские СМИ лгут о происходящем в зоне конфликта, в чем он «воочию убедился».

    По его словам, на поле боя боец осознал, что «русские и украинские солдаты, воюющие друг с другом, – «братья», передает РИА «Новости».

    Также боец назвал «брехней» все то, что описывают украинские СМИ.

    «Меня взяли (в плен, – прим. ВЗГЛЯД) русские солдаты, ко мне нормально относились… накормили, сигарету дали, спрашивали, не замерз ли», – отметил Кэрэкеша.

    Также боец рассказал, что в Хмельницкой области война практически не ощущается, и напомнил слова своего покойного отца о том, что русские и украинцы – один народ.

    Ранее украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен Российской армии.

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    25 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Дроны ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду

    В результате массированного удара по Белгороду пострадала мирная жительница

    Tекст: Максим Попов

    Белгород подвергся массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По предварительной информации, пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом  руки доставили в городскую больницу №2, говорится в Telegram-канале главы региона.

    В Белгороде оказались выбиты окна в четыре квартирах многоквартирных домов. Кроме того в частном доме повреждены кровля и фасад, также повреждены фасады двух коммерческих объектов. Повреждена линия газоснабжения и четыре автомобиля.

    В поселке Северный Белгородского района в трех квартирах выбиты окна.

    Накануне стало известно, что в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель .


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