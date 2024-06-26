Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе

Развожаев: Пострадавшие при атаке ВСУ 12 человек находятся в стабильно тяжелом состоянии

Tекст: Вера Басилая

Один взрослый пациент, который находился в тяжелом состоянии, стал лучше себя чувствовать, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, следует из сообщения в Telegram-канале Развожаева.

Он отметил, на лечение в московские клиники отправлены 22 человека, среди которых 12 детей и 10 взрослых. Из них 12 пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии, двое детей были «крайне тяжелые».

Развожаев также рассказал, что 47 пострадавших при атаке ВСУ остаются в больницах Севастополя, среди них нет ни одного в тяжелом состоянии.

Напомним, ВСУ в воскресенье совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей.