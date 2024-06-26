  • Новость часаСамолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
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    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    4 комментария
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Битва дронов подстегивает современную военную мысль

    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    13 комментариев
    26 июня 2024, 07:56 • Новости дня

    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет Ил-76 с российскими военнослужащими, которых освободили из плена на Украине в рамках обмена, приземлился в Москве.

    Военных доставили в Москву для лечения и реабилитации. Им также окажут необходимую психологическую помощь, передает РБК.

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих.

    25 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал горящий Кремль целью Киева в конфликте, об этом он сказал в интервью изданию Time.

    Интервью проходило в кабинете Ермака. Журналист спросил у него о целях Киева в противостоянии с Россией. Тогда Ермак показал керамический череп, на котором был изображен горящий Кремль, передает РИА «Новости».

    «Это цель», – ответил Ермак.

    Напомним, после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

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    25 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Лавров сформулировал требования к Западу для начала переговоров по Украине

    Лавров: Россия готова разговаривать по Украине, но не на ультимативной основе

    Tекст: Ольга Никитина

    Разговор по Украине следует начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались Киеву со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с белорусскими студентами.

    Россия, по его словам, признательна тем странам, что отстаивают линию о бессмысленности «посиделок», если Москва не участвует в такого рода встречах, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров заявил, что разговор по Украине следует начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались со стороны Запада. Либо Запад должен предоставить России реалистичную картину своего видения того, как можно достичь урегулирования конфликта на Украине, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой. В Кремле заявляли ранее, что предложения президента Владимира Путина открывают возможность сразу положить конец конфликту на Украине.

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    25 июня 2024, 14:23 • Новости дня
    На Украине пересчитали мобилизационный резерв

    МО Украины: К призыву годны 1,1 млн военнообязанных

    На Украине пересчитали мобилизационный резерв
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизационный людской ресурс Украины составляет 1,1 млн военнообязанных, сообщил спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин в эфире канала «Армия ТV».

    По его словам, информация получена на основе обновления военнообязанными своих военно-учетных данных в приложении «Резерв+».

    По его словам, это важная информация, потому что много тех, кто имеет право на отсрочку, то есть 1,1 млн могут быть мобилизованными и встать в ряды сил обороны, передает ТАСС.

    Он отметил, что свои данные после 18 мая обновили около 2,3 млн украинцев, при этом речь идет не о возможности мобилизовать этот резерв в ближайшие дни, а об улучшении военного учета и планах на перспективу.

    Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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    25 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ около Волчанска, Терновой и Тихого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ под Петропавловкой, Синьковкой Харьковской области, Платоновкой Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР).

    ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, американскую 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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    25 июня 2024, 13:49 • Новости дня
    СК подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot

    Следственный комитет подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Собраны доказательства, указывающие на то, что перевозивший украинских пленных самолет Ил-76, упавший под Белгородом в январе 2024 года, был уничтожен по вине ВСУ, сообщили в Следственном комитете России.

    24 января 2024 года по результатам договоренностей с Украиной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей.

    «Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины», – сообщается в официальном Telegram-канале СК.

    Самолет был технически исправен, это подтверждают данные бортового самописца. На месте авиакатастрофы были найдены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой PATRIOT. Поражающий элемент ракеты также обнаружили в теле одного из погибших.

    Экспертизы подтвердили, что фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot. По данным анализа записей с видеокамер наружного наблюдения, Ил-76 был поражен первой ракетой на высоте около 4 тыс. метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

    Следствие завершило поэлементную выкладку фрагментов самолета, было установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Также экспертиза установила множественные сквозные элементы, характерные для поражающих элементов зенитной управляемой ракеты.

    Установлено, что ракеты, запущенные одним комплексом с территории Харьковской области Украины, зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки.

    У СК есть информация о том, какие именно подразделения ВСУ имеют на вооружении комплексы Patriot. Совместно с Минобороны России устанавливаются конкретные должностные лица, причастные к организации теракта для последующего привлечения их к ответственности.

    Напомним, данные о расследовании крушения Ил-76 призвал обнародовать президент России Владимир Путин.

    На борту сбитого самолета Ил-76 ВКС России находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    25 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, но найти посредника для доверительного диалога достаточно непросто. Однако Россия, благодаря долгой истории сотрудничества с еврейским государством и нейтральному отношению к текущему конфликту, может стать подходящим кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в ХАМАС призвали сделать РФ гарантом прекращения огня в Газе.

    «Сегодня Израиль стал еще одной ареной борьбы между Россией и США. Стороны занимают взаимоисключающие позиции. Американцы поддержали еврейское государство, в то время как Москва придерживается нейтралитета, который, по мнению Тель-Авива, все же немного склоняется в пользу ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «При этом у движения нет другого выхода, кроме как использовать в качестве посредника Россию. Ранее эту роль исполнял Катар, однако за все время конфликта в Газе значимых успехов ему достигнуть не удалось. Осталось не так много государств, готовых помочь сторонам в вопросе достижения мира. Тем не менее в поисках договоренностей заинтересованы все участники противостояния. Поэтому необходимость в медиаторе присутствует», – отмечает он.

    «Другие арабские страны, которые поддерживают ХАМАС, вряд ли смогут заменить Катар. Долгое время в качестве посредника рассматривалась Турция, но между ней и Израилем существует достаточно тяжелая история взаимоотношений, поэтому вряд ли переговоры с ее участием закончились бы успешно», – подчеркивает собеседник.

    «Однако у России имеются огромные шансы на то, чтобы уладить конфликт в Газе. Между Москвой и еврейским государством существует долгая история сотрудничества, что может помочь в переговорах. Тем не менее Вашингтону не понравится назначение ее посредником. Хотя, скорее всего, США будут вынуждены согласиться с данным фактом, так как последнее слово в этом вопросе принадлежит противоборствующим сторонам», – резюмировал Ципис.

    Ранее в ХАМАС заявили, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна стать Россия. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. По его словам, Москва заняла справедливую позицию, которая приемлема для всех сторон. При этом Штаты, очевидно, полностью находятся на стороне Израиля.

    «Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос», – сказал он. Представитель ХАМАС также отметил, что Россия планирует организовать новую встречу региональных фракций в Москве по вопросам формирования единого правительства. Марзук уточнил, что ясность по срокам проведения съезда может появиться после визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ.

    Напомним, в феврале представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства, чтобы противостоять внешним силам, в первую очередь США. Кроме того, собравшиеся выступили с осуждением атаки израильских сил на окраины города Газы. Также участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Фракции выразили благодарность России за поддержку дела Палестины, сообщает ТАСС. В заявлении они также отметили «позитивную и конструктивную» атмосферу, царившую на встрече в Москве, и выразили готовность продолжать диалог.

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    25 июня 2024, 21:12 • Новости дня
    Расширение ЕС назвали невозможным в течение пяти лет

    Еврокомиссар спрогнозировал, что следующие пять лет не будет вступлений новых стран в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Высока вероятность того, что новые страны не смогут вступить в ЕС в период работы следующего состава Еврокомиссии – до конца 2029 года, поскольку он не уполномочен осуществлять прием новых членов, заявил в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи.

    Он отметил, что следующий состав ЕК «должен лишь подготовить расширение Евросоюза, он завершит свои полномочия в октябре 2029 года», передает ТАСС.

    Ранее Украина и Молдавия начали процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, в Люксембурге стартовало первое заседание межправительственной конференции ЕС – Украина и ЕС – Молдавия.

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    25 июня 2024, 20:55 • Новости дня
    США собрались отправить специалистов по ремонту оружия на Украину

    CNN: США могут отправить на Украину военных подрядчиков для ремонта оружия

    США собрались отправить специалистов по ремонту оружия на Украину
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон рассматривает возможность отправки военных подрядчиков на Украину для обслуживания американского оружия, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

    Администрация американского лидера Джо Байдена изучает возможность снятия фактического запрета на размещение военных подрядчиков на Украине, сообщил телеканал, передает ТАСС. Данная мера, по словам источников CNN, позволит обеспечить ремонт вооружения, предоставленного Киеву Вашингтоном.

    Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, план находится на стадии разработки. Отмечается, что снятие запрета станет «еще одним значительным изменением» политики Байдена в отношении Украины.

    Ранее журнал Foreign Policy сообщил о запрете украинским компаниям со стороны законодательства США чинить стволы гаубиц M777.

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    25 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва пока не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом, несмотря на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, атмосфера доверия между Россией и Западом разрушена, передает ТАСС.

    При этом Песков отметил, что кроме подобных робких заявлений нет никаких предпосылок для нормализации диалога.

    Представитель Кремля добавил, что Россию обманули во время заключения Минских соглашений, а это, в свою очередь, имеет «свои последствия».

    Напомним, Макрон в подкасте Generation Do It Yourself заявил, что продолжил бы контакты с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что не говорил с президентом России в последние месяцы, однако не исключает возможность разговора на ту или иную тему.

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    25 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Киев начал принудительную эвакуацию жителей Торецка

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил глава «администрации» данного региона Вадим Филашкин.

    По его словам, из города уже вывезено 500 из 6 тыс. человек, идет эвакуация из других мест на линии фронта, передает ТАСС.

    Решение о принудительной эвакуации было принято из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в районе Торецка.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что отступление ВСУ становится признаком подготовки нового «контрнаступа».

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    25 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    В МИД прокомментировали слова Подоляка об «отсутствии» в Крыму пляжей

    Спикер МИД Захарова прокомментировала слова Подоляка об «отсутствии» в Крыму пляжей

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что в Крыму «нет и не может быть пляжей».

    «Стопроцентная калька с немецко-нацистской концепции зачистки Крыма времен Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного  международного терроризма, а начинка осталась прежняя – нацизм», – указала она в своем Telegram-канале.

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты». Он также отметил, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек, а в больницы Москвы из Севастополя отправили 14 пациентов.

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    25 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС

    Украина начала длительный процесс переговоров о приеме в ЕС

    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и Молдавия начали процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, в Люксембурге стартовало первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина и ЕС – Молдавия.

    О предстоящем долгом и трудном процессе заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, при этом он отметил, что стороны сделали значительный шаг вперед, сообщает ТАСС.

    «Мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ», – сказал он.

    Мишель отметил, что Украине и Молдавии необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС.

    Напомним, Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в сообщество.

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    25 июня 2024, 16:20 • Новости дня
    Назван причастный к оружию массового поражения на Украине чиновник США

    В Минобороны заявили о причастности США к деятельности с оружием массового поражения на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший и. о. директора управления по вопросам противодействия оружию массового поражения США Дэниел Герстин, а также несколько украинских должностных лиц причастны к незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, связанных с военно-биологической деятельностью США, отметил, что Герстин с 2013 года активно сотрудничал с государственными структурами Украины для продвижения военно-биологических программ США и перевода украинских лабораторий на американские стандарты, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата.

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    25 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    Лавров: Россия не прекратит СВО на период переговоров по Украине

    Лавров: Россия не прекратит СВО на период переговоров по урегулированию на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия всегда готова к мирным переговорам по Украине, но на этот период специальную военную операцию прекращать не станет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.

    Лавров напомнил, что Россию подобным образом уже обманывали в апреле 2022 года, передает ТАСС.

    В Кремле заявили ранее, что предложения президента Владимира Путина открывают возможность сразу положить конец конфликту на Украине.

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      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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