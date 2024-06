Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве

Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом

Tекст: Александра Юдина

По его словам, атмосфера доверия между Россией и Западом разрушена, передает ТАСС.

При этом Песков отметил, что кроме подобных робких заявлений нет никаких предпосылок для нормализации диалога.

Представитель Кремля добавил, что Россию обманули во время заключения Минских соглашений, а это, в свою очередь, имеет «свои последствия».

Напомним, Макрон в подкасте Generation Do It Yourself заявил, что продолжил бы контакты с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что не говорил с президентом России в последние месяцы, однако не исключает возможность разговора на ту или иную тему.