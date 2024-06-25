В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.10 комментариев
Всех заключенных в ростовском СИЗО после ЧП с захватом заложников побрили наголо
Всех заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону после событий 16 июня, когда террористы захватили заложников из числа сотрудников следственного изолятора, побрили наголо, пишут СМИ.
Наголо побрили всех заключенных независимо от их вероисповедания, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Уточняется, что у всех заключенных сбрили бороды.
Напомним, 16 июня заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора. Все захватчики проходили по террористическим статьям. Заложники были освобождены в тот же день. Всех террористов, кроме одного, ликвидировали.