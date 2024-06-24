Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.5 комментариев
Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
Журналисты должны спрашивать представителей официальных лиц США и Европы, зачем их правительства поддерживают убийство российских детей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков предложил журналистам задать вопрос пресс-секретарям глав правительств стран Европы и США, зачем их страны помогают убивать российских детей, передает ТАСС.
По его словам, вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, не может не иметь последствий, и время покажет, каких именно.
Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о возможных действиях России в случае поставок дальнобойного западного оружия Западом Украине.
Напомним, Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.
Между тем, американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.