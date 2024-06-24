Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.5 комментариев
Пескова спросили о возможном закрытии курортного сезона после атаки ВСУ
Песков заявил, что решения о закрытии курортного сезона после атаки ВСУ не принимались
Российские власти не принимали никаких решений насчет закрытия курортного сезона после ракетной атаки ВСУ на Севастополь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, никаких решений о закрытии курортного сезона пока не принималось. Песков добавил, что Путин продолжает следить за тем, как оказывается помощь пострадавшим при атаке на Крым, и тем, кто был ранен или потерял своих близких во время нападения боевиков в Дагестане, передает ТАСС.
Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обстановка для туристов на полуострове достаточно безопасная, все пляжи региона открыты.