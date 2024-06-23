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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    23 июня 2024, 18:10 • Новости дня

    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю

    Сенатор Джабаров: В связи с атакой ВСУ по Севастополю нужно созывать чрезвычайное заседание Совбеза ООН

    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо привлечь к ответственности всех причастных к ракетной атаке ВСУ по Севастополю. Для этого должно быть созвано чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    «Единственное название произошедшего – это терроризм в классическом понимании. Во-первых, использовались кассетные заряды, во-вторых, там, куда они били, не было никакого военного объекта. Атаки были направлены именно на скопление людей на пляже. Цель была убить как можно больше россиян. И так много пострадавших оказалось именно потому, что ракета разорвалась над пляжем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Этот вопрос нужно поднимать на международных площадках, созывать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Что касается военного ответа, то висящие над Черным морем дроны-разведчики – это, по сути, тоже убийцы, как и ракетные комплексы. Их нужно уничтожать без разговоров и сразу, как только их замечают в небе», – добавил парламентарий.

    В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    В результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, пять человек погибли, в том числе – трое детей. Среди погибших – 9-летняя София, дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже.

    Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают следователи и криминалисты.

    «Только неуклонное продвижение нашей армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям СВО позволит пресечь террористические выпады неонацистского режима», – отметил в своем Telegram-канале Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт ритуальным, потому что Киев выбрал для атаки день праздника Святой Троицы. Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, пообещала она.

    22 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные атакам беспилотников на Энергодар, киевский режим под руководством Владимира Зеленского оказался недоговороспособен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.

    Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

    Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».

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    22 июня 2024, 20:42 • Новости дня
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Политолог Бондаренко: Киев намеренно обострит конфликт для начала переговоров с Россией

    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины попытаются летом инициировать новое контрнаступление, чтобы укрепить свои переговорные позиции с Россией, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в России).

    По словам политолога, такая агрессивная мобилизация на Украине нужна для серьезного запроса в обществе на мирное урегулирование конфликта, чтобы население в панике просило отдать «хоть все Левобережье Украины, лишь бы закончить войну», передает РИА «Новости».

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    23 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате ударов группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» потери украинской стороны составили более 1,7 тыс. человек. Отмечается, что уничтожены десятки единиц техники, включая танки, гаубицы, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты.

    Как указали в пресс-службе, на севере Харьковской области поражены места подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, уничтожены все назначенные объекты.

    В Минобороны уточнили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны. Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, три 152-мм орудия Д-20, шесть 122-мм гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    В сообщении говорится, что на Славянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В Минобороны подчеркнули, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

    В ведомстве пояснили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе одну БМП Bradley, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

    В пресс-службе заявили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 48-го штурмового батальона теробороны. Потери противника составили до 135 военнослужащих.

    Отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.

    Кроме того, за сутки уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, «Ольха», пусковая установка ЗРК IRIS-T, две РЛС П-18, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

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    23 июня 2024, 15:32 • Новости дня
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев неслучайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, «внутри сущности киевского режима… глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой», поэтому для атаки был выбран такой день, передает РИА «Новости».

    «Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», – заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

    Она добавила, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.

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    23 июня 2024, 14:42 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    Российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны России.

    В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО были сбиты четыре американские ракеты ATACMS, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. Пострадало более 20 мирных жителей, среди которых дети.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, по предварительным данным, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

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    23 июня 2024, 13:56 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб двухлетний ребенок

    Развожаев: Двое мирных жителей, в том числе ребенок, погибли при атаке на Севастополь

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб двухлетний ребенок
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок, по предварительным данным, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его словам, от атаки ВСУ на Севастополь в воскресенье погибло два мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье Развожаев сообщал, что над акваторией Севастополя уничтожены пять воздушных целей.

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    22 июня 2024, 21:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами шесть населенных пунктов Белгородской области

    Ряд населенных пунктов Белгородской области подвергся атакам ВСУ, совершенным с использованием беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Во всех случаях обошлось без пострадавших, отмечается в Telegram-канале Гладкова.

    Перечисляя атаки ВСУ, совершенные за вечер субботы, он сообщил, что в хуторе Климовое Борисовского района дроном-камикадзе поврежден  частный дом: в нем выбиты окна, посечены кровля и фасад.

    В четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа также выявлены повреждения после атак дронов. Так, в селе Пороз повреждено частное домовладение, а также поврежден легковой автомобиль. В селе Безымено повреждена крыша административного здания. В селе Новостроевка-Вторая сгорело частное домовладение, в Головчино поврежден легковой автомобиль.

    Кроме того, в очередной раз атакам дронов подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Из-за атак двух беспилотников обрушилась крыша и оказалсь повреждена внутренняя отделка частного дома.

    В данный момент на местах инцидентов работают оперативные службы. Губернатор отметил, что в светлое время суток будет совершен подомовой обход.

    Напомнрим, днем в субботу ракетную опасность объявили над всей Белгородской областью.

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    23 июня 2024, 15:11 • Новости дня
    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех
    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Среди погибших двое детей и один взрослый, количество раненых выросло почти до 100 человек, сообщил он в Telegram-канале.

    Губернатор подчеркнул, что вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.

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    22 июня 2024, 20:55 • Новости дня
    СМИ: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета

    The Intercept: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация, предположительно, оказывала поддержку украинскому националистическому полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) еще до снятия запрета, сообщил портал The Intercept.

    Издание изучило косвенные заявления американских властей, а также фотографии национального полка, и пришло к выводу, что США могли вооружать «Азов» (Запрещенная в России террористическая организация) до снятия запрета.

    Портал обратил внимание на фото «Азова», где люди в американской военной форме вручают сертификат от декабря 2023 года одному из членов полка о прохождении курса подготовки при участии сил США в Европе. Госдепартамент и Пентагон отказались комментировать снимок и событие, передает ТАСС.

    Также издание ссылается на комментарий одного из экс-сотрудников Госдепартамента, который предположил, что США помогали «Азову» с 2022 года.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что заставило Вашингтон изменить свою позицию и какие выводы из этого должна сделать Россия.

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    23 июня 2024, 09:27 • Новости дня
    Пленный рассказал о переброске мобилизованных ВСУ под Авдеевку

    ВСУ перебрасывают на авдеевское направление мобилизованных для разведки обстановки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Жуковский рассказал, что украинские командиры отправляют на линию фронта на авдеевском направлении необученных мобилизованных для разведки обстановки.

    По его словам, командиры проверяли ими обстановку в районе Авдеевке и игнорировали все просьбы о помощи передает ТАСС.

    Жуковский добавил, что руководство бригады отправляет мобилизованных с низким уровнем подготовки на фронт как «расходный материал», для принятия основного удара.

    Пленных добавил, что в его подразделении таким образом погибло много людей, а от его взвода почти никого в живых не осталось.

    Ранее российский военный рассказал об эвакуации раненых из Авдеевки по трубе.

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    23 июня 2024, 10:29 • Новости дня
    Один человек погиб в результате обстрела ВСУ левого берега Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по населенным пунктам левобережья 36 ударов, сообщил осведомленный источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», днем украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 16 артиллерийских ударов, еще 20 ударов было ночью, в результате артобстрела один человек погиб.

    Обстрелам ВСУ подверглись Чулаковка, Новая Каховка, Новая Збурьевка, Тополевка, Днепряны, Коханы, Каховка, Подстепное и Бабино.

    Ранее ВСУ обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области.

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    23 июня 2024, 14:09 • Новости дня
    Стало известно о серии взрывов в Харькове

    Стало известно о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов была слышна в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Как говорится в сообщении, в Харькове прогремела серия взрывов, возможно, за пределами города, передает РИА «Новости».

    С 12.48 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

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    23 июня 2024, 08:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 28 сбитых над Брянской областью беспилотниках

    МО: Средства ПВО за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над Брянской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили за ночь 33 украинских беспилотника над регионами ЦФО, из них 28 – над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 БПЛА над территорией Брянской области, два беспилотника – над территорией Смоленской области, два – над территорией Липецкой области, один БПЛА – над территорией Тульской области, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО ночью уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области.

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    23 июня 2024, 11:56 • Новости дня
    В результате обстрела ВСУ школа в Горловке получила повреждения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Школа №84 повреждена в результате ударов украинских военных по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Как говорится в сообщении, в результате украинских обстрелов в Никитовском районе Горловки была повреждена школа №84 на улице Фадеева, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский дрон влетел в квартиру многоэтажки в Горловке.

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    23 июня 2024, 12:27 • Новости дня
    Стало известно о работе ПВО в Севастополе

    Развозжаев: ПВО работает в Севастополе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Как сообщил Развозжаев в своем Telegram-канале, гражданам необходимо сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах и не находиться на открытом пространстве. Он добавил, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

    Ранее Развозжаев рассказывал, что в Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак.

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      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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