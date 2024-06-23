«Народный фронт» передал комплекты бронезащиты в приграничные районы

Tекст: Ольга Иванова

Всего было передано 40 комплектов бронезащиты и касок, а также 400 тактических аптечек медикам и социальным работникам.

Аптечки и бронежилеты фонд «Народный фронт. Все для Победы!» закупил, чтобы разместить в маршрутных транспортных средствах, укрытиях, на социальных объектах в шести приграничных районах Курской области.

Тактические аптечки помогут оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации, а комплекты бронезащиты – обезопасить самих медиков. Аналогичную закупку аптечек «Народный фронт» организовал вместе с правительством Белгородской области.

Бронежилеты и бронешлемы высокого класса защиты будут распределены между специалистами подстанций скорой медицинской помощи в Рыльском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Беловском, Хомутовском районах Курской области. Бронезащиту получат также социальные работники поселков Теткино, Попово-Лежачи и Коровяковка Глушковского района.