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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    23 июня 2024, 13:04 • Новости дня

    Над Севастополем сбили пять ракет ВСУ

    Развожаев: В Севастополе уничтожено пять воздушных целей ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Над акваторией Севастополя уничтожены пять воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Как указал Развожаев в своем Telegram-канале, сбили пять воздушных целей, однако осколки упали в прибрежной зоне. По его словам, пострадали 14 человек: 12 – в районе Учкуевки (из них двое детей), двое – в Любимовке. Все получили осколочные ранения, уточнил глава города.

    Кроме того, он подчеркнул, что в результате падения осколков ракеты загорелся жилой дом на территории одного из ТСН на Северной стороне. Площадь пожара в лесу в районе пансионата «Лазурь» составляет 150 кв. м, отметил Развожаев.

    Ранее Развожаев заявил, что в Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности.

    22 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные атакам беспилотников на Энергодар, киевский режим под руководством Владимира Зеленского оказался недоговороспособен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.

    Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

    Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».

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    22 июня 2024, 20:42 • Новости дня
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Политолог Бондаренко: Киев намеренно обострит конфликт для начала переговоров с Россией

    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины попытаются летом инициировать новое контрнаступление, чтобы укрепить свои переговорные позиции с Россией, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в России).

    По словам политолога, такая агрессивная мобилизация на Украине нужна для серьезного запроса в обществе на мирное урегулирование конфликта, чтобы население в панике просило отдать «хоть все Левобережье Украины, лишь бы закончить войну», передает РИА «Новости».

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    22 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/GLobal Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина не сможет избежать отключений электроэнергии в зимний период, к такому выводу пришли официальные лица и руководители энергетических компаний, поэтому основная задача заключается в минимизации их числа, сообщает CNN.

    Также отмечается, что Россия оказывает значительное давление на энергосистему Украины, а российская армия использует более совершенное оружие для атак на украинские энергетические объекты, передает РИА «Новости».

    В начале июня «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины, и при их превышении будут проводиться почасовые отключения света.

    Компания предупреждает, что уровень повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно высок, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, поэтому украинцев просят экономить электроэнергию.


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    22 июня 2024, 20:09 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
    Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
    @ Дом актера. Воронежское отделение СТД РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в воронежском отделении Союза театральных деятелей (СТД).

    Артист-кукольник Михаил Мальцев прослужил более сорока лет в  Воронежском театре кукол «Шут» им. В. Вольховского, где сыграл множество ролей в спектаклях «детского» и «взрослого» репертуара, следует из сообщения на сайте СТД.

    В 2003 году Мальцеву присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Последней роль артиста была Король Лир в спектакле по пьесе Шекспира.

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    22 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Концерт бардов Никитиных в Петербурге отменили

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Петербурге отменили в целях безопасности артистов и зрителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, который должен был состояться 28 июня в Санкт-Петербурге, отменен по соображениям безопасности.

    Выступление было отменено в целях безопасности артистов и зрителей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

    Ранее информация об отмене появилась в группе во «ВКонтакте», посвященной творчеству музыкантов, передает Regnum.

    По данным агентства, барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

    Концерт Никитиных также был отменен в Москве.

    В конце апреля ряд СМИ и телеграм-каналов обвинили бардов в причастности к финансированию ВСУ. Артисты опровергли эту информацию.

    Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой. Они заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать.

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    22 июня 2024, 23:34 • Новости дня
    Подсчитано среднесуточное число пытающихся покинуть Украину уклонистов

    Число пытающихся покинуть Украину уклонистов достигло ста человек в сутки

    Подсчитано среднесуточное число пытающихся покинуть Украину уклонистов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.

    «Ежедневно более ста человек пытаются уехать из Украины… Это те, кто пытается нелегально покинуть страну через пункты пропуска, а также через необорудованные участки границы», – приводит слова Матвийчука РИА «Новости»

    Он отметил, что речь идет о тех, кого удалось задержать, либо о ком стало известно из сообщений пограничных служб соседних стран. По его словам, Венгрия, в отличие от Польши и Словакии, не предоставляет такую информацию украинской стороне.

    Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией. С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны.

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    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    22 июня 2024, 14:20 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек

    Глава СК Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек

    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько и его соратники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.

    По его словам, преступления были совершены в 1944 году в населенном пункте Гута Пеняцкая, где Гунько и другие представители «Галичины» совершили убийства не менее 500 граждан СССР, передает РИА «Новости».

    Бастрыкин рассказал, что люди были расстреляны, сожжены в жилых домах, а также в костеле.

    Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

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    22 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов и две гаубицы, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

    Были отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника. Потери ВСУ составили до 370 солдат, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Был уничтожен и склад боеприпасов ВСУ.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих.

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    22 июня 2024, 21:20 • Новости дня
    В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    В Швейцарии назвали ошибкой не приглашать Россию на конференцию по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой, отправить приглашение в Москву было необходимо, заявила бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.

    По ее словам, даже, если бы российские представители не приехали бы на конференцию по Украине, следовало бы отправить приглашение в Москву, чтобы отмести обвинения в отношении Швейцарии, что она пляшет под дудку Украины и ее союзников, передает РИА «Новости».

    Кальми-Рей призвала Швейцарию пытаться активно способствовать разрешению украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    22 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Авиация ВС России уничтожила склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА ВСУ, а также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

    Помимо этого, средства ПВО ВС России сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Telegram-канале российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что войска ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.


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    22 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Японский политолог заявил, что в договоре России и КНДР есть «непонятные детали»
    Японский политолог заявил, что в договоре России и КНДР есть «непонятные детали»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Японский политолог Итие Исикава, в прошлом руководитель московского бюро телерадиокорпорации NHK, выразил обеспокоенность на японском телеканале BS Fuji «непонятными деталями» в недавно подписанном договоре о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

    По его словам, отношения между двумя странами переходят в плоскость «союзнических отношений, отношений боевого товарищества», передает радио Sputnik.

    Исикава также предположил, что в соглашении может содержаться пункт о взаимной военной помощи в случае нападения на одну из стран.

    Эксперта насторожили «непонятные тонкие детали» в документе. Так, он обратил внимание на слова президента Владимира Путина о том, что Северная Корея обладает собственным ядерным потенциалом, что, по мнению Исикавы, означает отсутствие необходимости в помощи со стороны России в этой сфере.

    Эксперт отметил, что Путин специально подчеркнул в своих выступлениях тот момент, что, по его мнению, Северная Корея обладает собственными силами ядерного сдерживания.

    Напомним, в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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    22 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
    FT: Украина могла через третьи руки получить сербское оружие на 800 млн евро
    @ Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Объем экспорта сербских боеприпасов, возможно попавших на Украину через США и другие страны, составил около 800 млн евро. Президент Сербии Александер Вучич назвал делом покупателей, что они будут делать с купленными боеприпасами, сообщила The Financial Times.

    По словам Вучича, для Сербии торговля боеприпасами представляет возможности для бизнеса, помогает «возрождать» экономику страны, но он подчекркнул, что Сербия не принимает ни украинскую, ни российскую сторону в конфликте, передает канал «360».

    Президент Сербии также пояснил, что страна не может экспортировать напрямую боеприпасы на Украину или в Россию, но за последние два года было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими государствами на сумму около 800 млн евро. По мнению Вучича, что покупатели делают с купленным вооружением в конечном итоге – это «их работа».

    Тут же президент уточнил, что у Сербии есть друзья и в России, и на Украине.

    Ранее в 2023 году Вучич заявлял, что Сербия может полностью остановить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения своей безопасности.

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    22 июня 2024, 17:07 • Новости дня
    В Киеве обвинили Сырского в «сдаче украинских городов»

    Бывший советник Кучмы Соскин: Сырский «сдал украинские города», несмотря на новое оружие Запада

    В Киеве обвинили Сырского в «сдаче украинских городов»
    @ Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины под предводительством главнокомандующего армией Александра Сырского терпят провалы на фронте, сдают города и населенные пункты, несмотря на новые поставки вооружения западным союзниками, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.

    По словам Соскина, Сырский не смог ничего добиться на поле боя: даже отбить харьковский плацдарм, несмотря на огромные объемы поставок «оружия ото всех», передает РИА «Новости».

    Политик также указал, что ВСУ под руководством Сырского несут масштабные потери, а также сдают города и населенные пункты.

    Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвались в сторону города Торецка в ДНР из-за ошибок украинского военного руководства.

    Безуглая также критиковала и самого Сырского, из-за чего в Киеве заговорили о скорой отставке главкома ВСУ.

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    22 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000

    Зампред Совбеза Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000

    Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев начал вести Telegram-канал и на английском языке и сравнил его с применением мощной авиабомбы.

    По его словам, это стало ответом на ограничение свободы слова, передает ТАСС.

    «Придется ответить на их манипуляции применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000!» – отметил Медведев.

    В первую очередь зампред опубликовал стилизованное изображение полуразложившегося, полуистлевшего американского президента Джо Байдена, подписав картинку словам: «Привет всем англоязычным!»

    Далее Медведев опубликовал перевод своей публикации о подходе США к обсуждению ДСНВ.

    Отмечается, что в первые минуты после сообщения о начале работы нового канала на него подписались 5 тыс. человек, первый пост уже набрал более 50 тыс. просмотров.

    Ранее Медведев резко отреагировал на планы США договариваться с Россией по ДСНВ. В США заявили, что «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия.

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