Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Над Севастополем сбили пять ракет ВСУ
Развожаев: В Севастополе уничтожено пять воздушных целей ВСУ
Над акваторией Севастополя уничтожены пять воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Как указал Развожаев в своем Telegram-канале, сбили пять воздушных целей, однако осколки упали в прибрежной зоне. По его словам, пострадали 14 человек: 12 – в районе Учкуевки (из них двое детей), двое – в Любимовке. Все получили осколочные ранения, уточнил глава города.
Кроме того, он подчеркнул, что в результате падения осколков ракеты загорелся жилой дом на территории одного из ТСН на Северной стороне. Площадь пожара в лесу в районе пансионата «Лазурь» составляет 150 кв. м, отметил Развожаев.
Ранее Развожаев заявил, что в Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности.