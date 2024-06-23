Над Севастополем сбили пять ракет ВСУ

Развожаев: В Севастополе уничтожено пять воздушных целей ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Развожаев в своем Telegram-канале, сбили пять воздушных целей, однако осколки упали в прибрежной зоне. По его словам, пострадали 14 человек: 12 – в районе Учкуевки (из них двое детей), двое – в Любимовке. Все получили осколочные ранения, уточнил глава города.

Кроме того, он подчеркнул, что в результате падения осколков ракеты загорелся жилой дом на территории одного из ТСН на Северной стороне. Площадь пожара в лесу в районе пансионата «Лазурь» составляет 150 кв. м, отметил Развожаев.

Ранее Развожаев заявил, что в Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности.