На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?0 комментариев
В России прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби
В крупных городах России 22 июня добровольцы ВСКС приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.
Студенты-спасатели из Белгородского объединенного гуманитарного штаба ВСКС и Народного фронта почтили минутой молчания память погибших в годы ВОВ 1941-1945 годов. Была зажжена «Свеча памяти» и возложены цветы к памятнику «Звонница».
Добровольцы Приморского регионального отделения ВСКС возложили цветы и зажгли свечи памяти у стеллы «Владивосток – город воинской славы» на центральной площади.
Волонтеры местного Старооскольского и Белгородского отделений ВСКС также приняли участие в международной акции «Огненные картины войны». Добровольцы вместе с неравнодушными горожанами 22 июня создали символическое изображение «Ордена Отечественной войны».
В Ленинградской области акция «Свеча памяти» начиналась 10 июня и продлится вплоть до 22 июня. В городе Воинской Славы Выборг к акции присоединились добровольцы Ленинградского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей студенты ГАПОУ ЛО ВТАЛК. Более 50 человек приняли участие в акции.
В Йошкар-Оле добровольцы ВСКС зажгли 2 тыс. свечей в память о погибших во время ВОВ у Монумента воинской славы.
Добровольцы Забайкальского регионального отделение ВСКС 22 июня в 04.00 почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к вечному огню на Мемориале Боевой и Трудовой Славы Забайкальцев.
Спасатели Самарского регионального отделения «ВСКС» отдали дань памяти павшим воинам, возложив цветы, зажгли свечи и почтили память погибших в ВОВ минутой молчания у памятников и мемориалов.
В этот же день аттестованные студенты-спасатели СПСО «Феникс» Института УР и КБ ОГАУ, активисты Оренбургского РО ВСКС почтили память погибших в ВОВ. Студенты-спасатели из свечей выложили слово «Помним».
Добровольцы Карачаево-Черкесского РО возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память погибших в годы ВОВ.
В Орле у подножия стелы «Орел – город воинской славы» на Бульваре Победы зажгли свечи в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. В акции принял участие губернатор региона Андрей Клычков. У подножия стелы из зажженных лампадок были выложены слова «22 июня. Мы помним. Орел».
Также в акции приняли участие представители «Единой России». Из 10 тыс. свечей выложили образ женщины-защитницы Отечества у Музея Победы в Москве. На территории выставки «Россия» на ВДНХ появились образы людей, работавших в тылу во время ВОВ.