В России прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби

Tекст: Кристина Цыцура

Студенты-спасатели из Белгородского объединенного гуманитарного штаба ВСКС и Народного фронта почтили минутой молчания память погибших в годы ВОВ 1941-1945 годов. Была зажжена «Свеча памяти» и возложены цветы к памятнику «Звонница».

Добровольцы Приморского регионального отделения ВСКС возложили цветы и зажгли свечи памяти у стеллы «Владивосток – город воинской славы» на центральной площади.

Волонтеры местного Старооскольского и Белгородского отделений ВСКС также приняли участие в международной акции «Огненные картины войны». Добровольцы вместе с неравнодушными горожанами 22 июня создали символическое изображение «Ордена Отечественной войны».

В Ленинградской области акция «Свеча памяти» начиналась 10 июня и продлится вплоть до 22 июня. В городе Воинской Славы Выборг к акции присоединились добровольцы Ленинградского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей студенты ГАПОУ ЛО ВТАЛК. Более 50 человек приняли участие в акции.

В Йошкар-Оле добровольцы ВСКС зажгли 2 тыс. свечей в память о погибших во время ВОВ у Монумента воинской славы.

Добровольцы Забайкальского регионального отделение ВСКС 22 июня в 04.00 почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к вечному огню на Мемориале Боевой и Трудовой Славы Забайкальцев.

Спасатели Самарского регионального отделения «ВСКС» отдали дань памяти павшим воинам, возложив цветы, зажгли свечи и почтили память погибших в ВОВ минутой молчания у памятников и мемориалов.

В этот же день аттестованные студенты-спасатели СПСО «Феникс» Института УР и КБ ОГАУ, активисты Оренбургского РО ВСКС почтили память погибших в ВОВ. Студенты-спасатели из свечей выложили слово «Помним».

Добровольцы Карачаево-Черкесского РО возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память погибших в годы ВОВ.

В Орле у подножия стелы «Орел – город воинской славы» на Бульваре Победы зажгли свечи в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. В акции принял участие губернатор региона Андрей Клычков. У подножия стелы из зажженных лампадок были выложены слова «22 июня. Мы помним. Орел».

Также в акции приняли участие представители «Единой России». Из 10 тыс. свечей выложили образ женщины-защитницы Отечества у Музея Победы в Москве. На территории выставки «Россия» на ВДНХ появились образы людей, работавших в тылу во время ВОВ.



