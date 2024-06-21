Москва побила рекорд 1942 года

Вильфанд: В Москве установлен рекорд по осадкам за июнь

Tекст: Алексей Дегтярев

В четверг в Москве был установлен рекорд по количеству осадков в июне за месяц, за 20 дней в городе выпало чуть более 185 мм, сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».

Предыдущий рекорд был установлен в июне 1942 года, тогда выпало 173 мм осадков.

Этот месяц в Москве выдался жарким и влажным, воздушные массы поступали со Средиземного моря, южных вод Атлантики и были «по своему генезису тропическими».