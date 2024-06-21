И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Москва побила рекорд 1942 года
Вильфанд: В Москве установлен рекорд по осадкам за июнь
В российской столице обновился рекорд по дождливости июня за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В четверг в Москве был установлен рекорд по количеству осадков в июне за месяц, за 20 дней в городе выпало чуть более 185 мм, сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».
Предыдущий рекорд был установлен в июне 1942 года, тогда выпало 173 мм осадков.
Этот месяц в Москве выдался жарким и влажным, воздушные массы поступали со Средиземного моря, южных вод Атлантики и были «по своему генезису тропическими».