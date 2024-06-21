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    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    5 комментариев
    21 июня 2024, 18:48 • Новости дня

    Москва побила рекорд 1942 года

    Вильфанд: В Москве установлен рекорд по осадкам за июнь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице обновился рекорд по дождливости июня за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    В четверг в Москве был установлен рекорд по количеству осадков в июне за месяц, за 20 дней в городе выпало чуть более 185 мм, сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».

    Предыдущий рекорд был установлен в июне 1942 года, тогда выпало 173 мм осадков.

    Этот месяц в Москве выдался жарким и влажным, воздушные массы поступали со Средиземного моря, южных вод Атлантики и были «по своему генезису тропическими».

    19 июня 2024, 20:23 • Новости дня
    В Москве изъяли 60 тонн потенциально зараженных ботулизмом продуктов

    Роспотребнадзор в Москве изъял 60 тонн потенциально зараженных ботулизмом продуктов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице изъято более 60 тонн продукции, которая может вызывать ботулизм, заявили в московском управлении Роспотребнадзора.

    В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию, указало ведомство на своем сайте.

    Изъято более 60 тонн пищевой продукции и продуктов, используемых для ее приготовления.

    Ранее ведомство отмечало, что причиной массового отравления ботулизмом в столице, Подмосковье, Нижегородской областях и Татарстане стала фасоль, используемая в салатах «Лобио».

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    19 июня 2024, 18:59 • Новости дня
    Суд арестовал потушившего свечи в храме и напавшего на прихожанку мигранта
    Суд арестовал потушившего свечи в храме и напавшего на прихожанку мигранта
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под стражу заключен гражданин Таджикистана, демонстративно потушивший свечи в храме Феодора Ушакова в Москве, а также напавший на прихожанку, заявили в ГСУ СК по городу.

    Подозреваемому 20 лет, Зюзинский суд отправил его под арест до 18 августа, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее в ГСУ СК поясняли, что нападавший 18 июня потушил свечи в помещении церкви и применил насилие в отношении прихожанки храма, он сделал это «с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих».

    Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал поступок молодого человека кощунством.

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    20 июня 2024, 18:33 • Новости дня
    Названо число поврежденных штормом в Москве автомобилей

    В Москве ветер обрушил более 700 деревьев, которые повредили 300 машин

    Названо число поврежденных штормом в Москве автомобилей
    @ Денис Воронин/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве в четверг из-за штормового ветра упали свыше 700 деревьев, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    Свыше 700 деревьев упали, повреждено более 300 машин, заявил Бирюков РИА «Новости».

    Для ликвидации последствий непогоды задействовали необходимое число техники, поваленные деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции снимают. Системы жизнеобеспечения Москвы работают в обычном режиме, отключений электричества не было. Он добавил, что непогода сохранится в городе до конца суток.

    Напомним, в четверг сильный ветер в Москве уронил дерево на прохожего, он погиб. Также ветер обрушил строительные леса на стройплощадке, где также погиб человек.

    Сообщалось, что из-за сильного ветра в столице пострадали 10 человек.

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    20 июня 2024, 09:26 • Новости дня
    Ливневые «заряды» начались в Москве и Подмосковье

    ТАСС: Ливневые «заряды» начались в Москве и Подмосковье

    Ливневые «заряды» начались в Москве и Подмосковье
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Интенсивные дожди начались в разных районах Москвы и городах Московской области, осадки носят локальный характер.

    Ливень обрушился на Чертаново и Раменки, сильный дождь идет в районе улицы Мосфильмовская, станций метро «Тургеневская», «Третьяковская» и «Теплый стан», железнодорожной платформы «Серп и Молот» и у стадиона «Лужники», в Химках и Жуковском, передает ТАСС.

    Отмечается, что осадки носят локальный характер, речи о стихии пока нет.

    Так, в районе Казанского вокзала мегаполиса на смену дождю приходит прояснение, в Солнцево – небольшие осадки, морось.

    Ранее синоптики Гидрометцентра повысили уровень погодной опасности в Москве со среднего желтого до предпоследнего оранжевого.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве с 03.00 до 22.00 местами по городу ожидаются грозы, сильный ливень, град и шквалистый ветер.

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    20 июня 2024, 18:52 • Новости дня
    Опубликовано видео смерча в Подмосковье
    Опубликовано видео смерча в Подмосковье
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилось видео смерча, снятое, как утверждается, в районе города Наро-Фоминска в Московской области.

    Атмосферный вихрь также был запечатлен в районе подмосковного Лосино-Петровского, передает RT.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг в Москве бушевал 10-балльный шторм из 12 возможных по шкале Бофорта. В результате непогоды в столице пострадали 10 человек, два человека погибли.

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    20 июня 2024, 16:39 • Новости дня
    Синоптик классифицировал обрушившийся на Москву шторм

    Синоптик Тишковец: По Москве прошел 10-балльный шторм

    Синоптик классифицировал обрушившийся на Москву шторм
    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг в Москве бушевал 10-балльный шторм из 12 возможных по шкале Бофорта, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, что соответствует 90 км в час, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Синоптик отметил, что давление воздушного потока составляло 45-50 килограммов на квадратный метр, передает РИА «Новости».

    «При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море – высокие волны с максимальной высотой 7-10 метров», – добавил Тишковец.

    Ранее сообщалось, что в столице в четверг из-за сильного ветра пострадали 10 человек. Также в ходе непогоды на прохожего упало дерево, он погиб.

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    19 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Собянин предупредил москвичей о смерчах в четверг

    Собянин предупредил о формировании смерчей в московском регионе

    Собянин предупредил москвичей о смерчах в четверг
    @ Peter Kirschner/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В четверг, 20 июня, в Москве с 03.00 до 22.00 местами по городу ожидаются грозы, сильный ливень, град и шквалистый ветер, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Порывы ветра достигнут 18–23 метров в секунду, а с 12.00 до 17.00 «есть вероятность формирования смерчей», говорится в Telegram-канале мэра.

    Он попросил горожан быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице.

    Ранее в нескольких столичных районах прошли сильные дожди.

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    21 июня 2024, 09:00 • Новости дня
    Во время урагана в Москве погибли два человека, 35 пострадали
    Во время урагана в Москве погибли два человека, 35 пострадали
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По уточненным данным, во время урагана в Москве 35 человек пострадали, еще двое погибли, рассказал представитель экстренных служб.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли. Он уточнил, что в числе пострадавших шестеро детей.

    Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что в столице после урагана в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние.

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    20 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Поваленное ветром дерево в Москве убило прохожего
    Поваленное ветром дерево в Москве убило прохожего
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице мужчина погиб после того, как на него от сильного ветра упало дерево, сообщил источник в оперативных службах в четверг днем.

    Происшествие случилось на Ивановской улице, у дома №3, сообщил собеседник ТАСС. Сильный ветер повалил дерево, оно упало на прохожего, тот погиб.

    Ранее в четверг в Москве и Подмосковье начались интенсивные дожди. Ветром в городе сорвало металлический лист, который ударился о трамвай, пострадали два человека.

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    20 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    В Москве назвали количество госпитализированных из-за шторма

    В Москве госпитализировали 18 пострадавших из-за урагана человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице после урагана в больницу попали 18 горожан, из них четверо – несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.

    В городские стационары госпитализировали 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет, указали в департаменте ТАСС.

    У четверых госпитализированных детей состояние оценивается как удовлетворительное.

    Напомним, в четверг сильный ветер в Москве обрушил дерево на человека, он умер от полученных травм. Также в городе снесло строительные леса, там также погиб человек.

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    20 июня 2024, 16:53 • Новости дня
    Число жертв шторма в Москве выросло до двух человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице из-за буйства стихии в четверг погибли уже два человека, сообщил источник в оперативных службах во второй половине дня.

    На 2-й Бауманской улице на стройплощадке МГТУ ветер обрушил строительные леса, погиб человек, сообщил собеседник ТАСС.

    До этого в ходе непогоды в городе в четверг на прохожего упало дерево, он погиб. Также сообщалось, что из-за сильного ветра в Москве пострадали 10 человек.

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    20 июня 2024, 14:33 • Новости дня
    В Москве лист металла сорвался и ударил по трамваю, есть раненые

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице ветер сорвал металлический лист, который ударился о трамвай, пострадали два человека, сообщили в департаменте транспорта города.

    Сильный порыв ветра сорвал металлический лист, который врезался в вагон трамвая на Енисейской улице, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

    Легкие травмы получили два пассажира, им оказали помощь на месте. Сейчас все пассажиры в безопасности.

    Напомним, власти Москвы порекомендовали горожанам не выходить на улицу в непогоду. Из-за плохой погоды стоимость поездки на такси в столице увеличилась в два – два с половиной раза.

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    20 июня 2024, 12:19 • Новости дня
    Арестованы подозреваемые в убийстве бизнесмена из Москвы в Калужской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В лесном массиве Калужской области обнаружено тело исчезнувшего столичного предпринимателя, на его теле есть огнестрельная рана, задержаны подозреваемые, сообщили в следственном управлении СК по региону.

    Жительница Москвы сообщила о пропаже бывшего супруга в конце мая, следователи установили, что мужчина вел бизнес в финансовой сфере. Он уехал из города 28 мая на встречу со знакомыми в Калужскую область, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Через некоторое время он перестал выходить на связь. Тело пропавшего нашли в лесу, в Жиздринском районе Калужской области на съезде с трассы М-3, на теле было огнестрельное ранение.

    Подозреваемых смогли вычислить совместными усилиями правоохранителей Калужской, Ярославской областей и Москвы. Двух фигурантов задержали в Москве и в Ярославле.

    Суд арестовал обоих подозреваемых. Мотив убийства не сообщается.

    Отмечается, что убитый и подозреваемые имеют судимости.

    Отмечается, что судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СУ СК не уточняют мотив убийства.

    Ранее в Москве осудили бывшего члена Коптевской ОПГ Сергея Замараева, известного как Мэлс. Суд установил, что он совершил убийство по приказу Сергея Зимина.

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    20 июня 2024, 13:57 • Новости дня
    В Москве из-за опасности ботулизма сожгли 20 тонн продуктов

    Роспотребнадзор: В Москве из-за опасности ботулизма сожгли 20 тонн продуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Около 20 тонн продукции, которая может вызывать ботулизм, уничтожено на мусоросжигательном заводе в Москве, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что продукты, которые могут вызвать ботулизм, были изъяты из оборота и оперативно обезврежены на мусоросжигательном заводе.

    Уточняется, что сотрудники Роспотребнадзора осуществляют контроль загрузки опасной продукции в спецтранспорт в логистических центрах и на складах до места ее обезвреживания.

    Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в Москве изъял 60 тонн потенциально зараженных ботулизмом продуктов.

    В Москве более 120 человек обратились за медпомощью с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Также следователи задержали трех человек из числа руководства коммерческих структур по делу о массовом отравлении людей.

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    20 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    В Москве назвали количество пострадавших от шторма

    В Москве 10 человек пострадали от шторма

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице в четверг из-за сильного ветра пострадали 10 человек, сообщил источник в экстренных службах во второй половине дня.

    В результате ураганного ветра в городе пострадали 10 человек, сообщил собеседник ТАСС.

    Между тем департамент торговли и услуг Москвы попросил рестораны и кафе предоставить горожанам, оказавшимся в непогоду на улице, возможность переждать дождь в заведениях.

    Также в ходе непогоды в Москве в четверг на прохожего упало дерево, он погиб.

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