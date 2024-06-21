И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Кремль анонсировал участие Путина в мероприятиях ко Дню памяти и скорби
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
Кроме того, глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов – обладателей почетного звания «Город воинской славы», сообщается в Telegram-канале Кремля.
Ранее политолог Наталья Линдигрин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что отношение Путина к ветеранам и исторической памяти – это пример для всех россиян.