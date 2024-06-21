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    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

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    21 июня 2024, 14:29 • Новости дня

    Кремль: Запад воспринимает внешнюю политику России в штыки

    Представитель Кремля Песков: Запад воспринимает внешнюю политику России в штыки

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Запада в штыки воспринимают внешнеполитическую активность России, поскольку пытаются подавить Москву, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, воспринимается в штыки и воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам главы МИД Сергея Лаврова, противостояние России и Запада находится в острой фазе, но Москва остается открытой к диалогу по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности.

    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    21 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»
    @ Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Россию нужно включить в американский список «стран – спонсоров терроризма».

    Как утверждает Блюменталь, Россия «заслуживает» включения в «эту небольшую избранную группу совершающих жестокости убийц». Его коллега полагает, что такой шаг даст «моральное ускорение» Киеву, и призывает Сенат внести на рассмотрение соответствующий проект закона, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций.

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    21 июня 2024, 02:58 • Новости дня
    «Лаборатория Касперского» раскритиковала США за «теоретические опасения»

    «Лаборатория Касперского» сообщила о предложении Вашингтону устроить проверку ее продуктов третьей стороной

    «Лаборатория Касперского» раскритиковала США за «теоретические опасения»
    @ Kaspersky Russia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    «Лаборатория Касперского» предлагала США провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, сообщила компания.

    «Лаборатория Касперского» отметила, что сможет продавать в США лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности, при этом в других государствах ее деятельность «остается стабильной», передает РИА «Новости».

    Решение минторга США компания связывает с «геополитической ситуацией и теоретическими опасениями», оно не обусловлено «технической оценкой продуктов». Компания заявила, что власти США «игнорируют заслуги компании», их шаги «будет способствовать развитию киберпреступности».

    «Лаборатория Касперского» подчеркнула необходимость «международного сотрудничества экспертов по кибербезопасности». Указывается, что сейчас «оно ограничено». Кроме того, со ссылкой на независимые тесты компания отметила, что «пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями», клиентам «Лаборатории Касперского» придется пережить «серьезные сложности» из-за необходимости «срочно искать замену» проверенным технологиям.

    «Лаборатория Касперского» намерена задействовать «доступные юридические меры» для сохранения «текущей деятельности и отношений с партнерами и клиентами». В «Лаборатории Касперского» заверили, что будут защищать мир от киберугроз, а свой бизнес – «от действий, которые направлены на несправедливый ущерб репутации и коммерческим интересам компании».

    Напомним, минторг США сообщил, что против «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения, с 20 июля американцам запрещены новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября вступит в силу полный запрет на использование продукции компании.

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    21 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой

    Песков: Американские чиновники не следят за заявлениями Путина

    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал условия Вашингтона по ядерным переговорам с Москвой, он заявил, что американские чиновники не следят за заявлениями Владимира Путина.

    По словам Пескова, Путин говорил о перспективах диалога, о готовности России к диалогу с США, передает РИА «Новости».

    Между тем в пятницу представитель Белого дома США Пранай Вадди заявил, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    21 июня 2024, 09:38 • Новости дня
    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Спикер Госдумы Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом и Евросоюз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в связи с тем, что вклад Запада в киевское правительство не оправдал вложений, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что одной из причин желания Запада убрать Зеленского является низкий уровень поддержки среди украинцев, ожидания США и ЕС не оправдались.

    Также Володин добавил, что рейтинг Зеленского в мае опустился до 17%, что произошло из-за планов снизить возраст мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте. Третьей причиной является его официальная нелегитимность – срок его полномочий истек.

    Спикер Госдумы отметил, что еще одним фактором в избавлении от Зеленского являются неудачи киевского режима на поле боя, а поставки западного оружия не помогают.

    Кроме того, Володин заметил, что страна является банкротом – по итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80% ВВП. На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что Запад планирует повесить на Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его. По мнению российского лидера, это может произойти в следующем году.

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    21 июня 2024, 00:29 • Новости дня
    Минторг США объявил о санкциях против «Лаборатории Касперского»
    Минторг США объявил о санкциях против «Лаборатории Касперского»
    @ Kaspersky Russia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Против «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения, с 20 июля американцам запрещены новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября вступит в силу полный запрет на использование продукции компании, сообщил минторг США.

    Министерство внесло в санкционный список АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited. США заявили, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с российскими военными и разведкой, передает РИА «Новости».

    С 20 июля «Лаборатории Касперского», а также «любому ее правопреемнику» нельзя будет заключать «новые соглашения с лицами в США», с 29 сентября вводится полный запрет на использование ее продукции, которое в США считают «неоправданным и неприемлемым риском для национальной безопасности» и «безопасности граждан». Запрет касается «лиц в США, включая третьи стороны, которые интегрируют программное обеспечение в коммерческие аппараты или ПО».

    Напомним, Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США с 29 сентября. В декабре 2017 года в США вступил в силу запрет на использование «Касперского» госструктурами.

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    21 июня 2024, 08:27 • Новости дня
    США начали модернизацию ядерного оружия в пяти странах Европы

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты приступили к модернизации ядерного арсенала, размещенного в пяти странах Европы, сообщил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

    По его словам, старые ядерные боеголовки заменяются на более новые, передает РИА «Новости».

    Известно, что американское ядерное оружие размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

    ICAN также сообщает, что подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании продолжается.

    Он добавил, что с 2021 года Великобритания перестала раскрывать информацию о количестве и состоянии своего ядерного арсенала.

    Ранее американский журнал National Interest сообщил, что Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников Североатлантического альянса (НАТО).

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    20 июня 2024, 23:19 • Новости дня
    США заверили в сохранении запрета на удары ВСУ вглубь России ракетами ATACMS

    Представитель Пентагона Райдер сообщил о сохранении запрета на украинские удары вглубь России ракетами ATACMS

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины не могут использовать американское оружие дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь России, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Комментируя сообщения о том, что США разрешили ВСУ удары вглубь России вдоль границы с Харьковской областью, Райдер сказал, что «не было никаких изменений в политике», передает ТАСС.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях, находящихся рядом с Харьковской областью Украины. При этом в Вашингтоне выражали готовность рассмотреть возможность расширения географии украинских ударов по России.

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    21 июня 2024, 10:05 • Новости дня
    Медведев резко отреагировал на планы США договариваться с Россией по ДСНВ

    Зампред Совбеза Медведев резко отреагировал на планы США договариваться с Россией по ДСНВ

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты на полном серьезе предлагают договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, продолжая накачивать Украину оружием, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что США ведут себя как «оборзевшие циничные твари», предлагая России договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), продолжая поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты.

    «Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», – подчеркнул Медведев.

    Также политик отметил, что в противном случае все должно развиваться так, чтобы как в 50–60-е годы XX века в США наступил «тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории».

    Ранее в США заявили, что «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия.

    Напомним, Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения. Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов. Путин сказал: «Я все-таки исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости».

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    21 июня 2024, 12:30 • Новости дня
    Сенатор: США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО

    Сенатор Долгов: США игнорируют мнение Европы по вопросу членства Украины в НАТО

    Сенатор: США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО
    @ Sebastian Gollnow/DPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обещая Украине членство в НАТО, США демонстрируют запредельное двуличие. Вступление этой страны в альянс не соответствует интересам Вашингтона, однако Белый дом пытается дать офису Зеленского ложную надежду, чтобы усилить его решимость в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе США заявили, что Украина станет членом НАТО.

    «США в очередной раз подтвердили наличие у них полного чувства вседозволенности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг четко сказал, что принятие Украины в альянс невозможно до тех пор, пока ВСУ якобы не одержат победу над Россией. Европейские лидеры занимают по этому вопросу относительно умеренную позицию», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Они понимают, что в случае полномасштабной войны с Россией, к которой может привести вовлечение Украины в западную систему безопасности, пострадают именно страны ЕС. Однако Штаты, чувствуя полную безнаказанность, не собираются считаться с мнением союзников. Они привыкли, что в НАТО может быть лишь один решающий голос – американский», – считает собеседник.

    «При этом Вашингтон демонстрирует запредельное двуличие. Членство Киева в альянсе невыгодно и самому Белому дому. Поэтому США ставят перед собой задачей дать руководству и населению Украины ложную надежду. Они как бы подбадривают офис Зеленского для продолжения ведения боевых действий. Говорят, что людям надо еще немного потерпеть ради якобы лучшего будущего», – добавляет он.

    «А сами в это же время потирают руки, понимая, что вступаться за мнимого партнера собственными силами не придется, поскольку пятая статья НАТО не может быть задействована в отношении Украины до тех пор, пока та не станет полноценным членом блока. На этом фоне мы можем лишь продолжать усилия по достижению целей СВО, наглядно доказывая ложность и несбыточность слов представителей США», – заключил Долгов.

    Ранее в Штатах заявили, что Украина станет членом НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер. Он отметил, что будущее этой страны будет связано с альянсом. «Мы дали это ясно понять», – заверил дипломат. Однако срок, который может потребоваться на вступление в блок, он не назвал.

    Любопытно, что до этого глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что НАТО не намерена идти на дальнейшее расширение «в ближайшем будущем». При этом он уточнил, что в мире всегда будут страны, желающие присоединиться к альянсу. Однако, по его мнению, члены объединения хотели бы увидеть «стабилизацию» внутренних процессов блока, связанных с интеграцией Финляндии и Швеции.

    В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно обозначил минимальное требование для вступления в блок Украины. Он подчеркнул, что стране необходимо «одержать победу» в конфликте с Россией. Без этого вопрос о членстве не может быть рассмотрен.

    Столтенберг также отметил, что члены объединения уже предоставили Украине 99% военной помощи. Тем не менее, по его словам, ВСУ все еще необходимы снаряды, поскольку «каждый день задержки отразится на поле боя».

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    21 июня 2024, 13:21 • Новости дня
    Reuters признал фотографию Путина и Ким Чен Ына главным кадром недели

    Tекст: Александра Юдина

    Фотография президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стала главным кадром недели, пишет Reuters.

    В Telegram-канале Ura.ru указано, что фотография двух лидеров стала главным кадром недели по версии журнала Reuters.

    На другой популярной фотографии принцесса Уэльская на дне рождения британского короля Карла III в Лондоне. Еще одно интересное фото – французский футболист Килиан Мбаппе, лежащий среди поля с разбитым носом на Евро-2024.

    Накануне было опубликовано совместное фото президента России и лидера КНДР вместе в салоне Aurus. При этом Путин находится за рулем.

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    21 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти

    Американист Дробницкий: Британская охрана Зеленского давно превратилась в конвой

    Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Белому дому необходимо назначить ответственных за проблемы в своей политике на Украине. Обвинение Владимира Зеленского и его последующая замена могли бы стать для Вашингтона хорошим выходом из сложившейся ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует поменять Зеленского в следующем году.

    «У Зеленского нет шансов оставаться на своей должности продолжительное время и переубедить американцев в обратном. Более того, сразу встанет вопрос о том, кто виновен в провале политики США на Украине. Сделать виновным Байдена демократам сложно, так как это отразится на рейтинге их партии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В таком случае крайним окажется Зеленский, который, как внезапно выяснится, сделал много ошибок – и якобы именно из-за него Вашингтон не смог правильно оценить обстановку и помочь ВСУ», – считает аналитик.

    «Но подобного развития событий следует ожидать только после президентских выборов в США. Если на второй срок переизберут Байдена, то ему придется что-то менять во внешней политике. В случае же победы Трампа Зеленский тем более лишится своей должности. Экс-лидер Штатов вряд ли забыл, что из-за Зеленского ему чуть не объявили импичмент», – подчеркивает он.

    Таким образом, по словам спикера, обе администрации будут негативно настроены по отношению к Зеленскому. «Его судьба после отставки незавидна. Набить вертолет деньгами и улететь вряд ли получится. Тем более, что британская охрана давно превратилась в конвой», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах Запада заменить Владимира Зеленского. На последнего будут повешены все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста. Произойти это, по словам главы государства, может уже в следующем году.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал пять причин, которые могли, по его мнению, подвигнуть Вашингтон и Брюссель поменять Зеленского. В число поводов вошли низкий уровень поддержки последнего среди граждан Украины, отсутствие легитимности, утрата доверия ЕС и США, неудачи ВСУ на поле боя, а также высокий государственный долг.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки России на официальном сайте ведомства сообщило, что США больше не устраивает ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки. Исчерпав его «полезность» и осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России», Белый дом, не задумываясь, выбросит этого человека на свалку истории.

    В ведомстве отмечают, что в таком случае американцы заменят Зеленского на одного из украинских политиков, который, по их мнению, будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Наиболее подходящим кандидатом в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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    21 июня 2024, 14:00 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для диалога с США о безопасности

    Песков: Россия будет вести диалог с США о безопасности только вместе с украинским вопросом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только вместе с обсуждением украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя заявления Вашингтона о готовности США для разговора с Москвой по ядерным рискам в отрыве от украинского конфликта, отметил, что Россия открыта к широкому и комплексному диалогу, которое включает в том числе ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента России, США будут давить на всех партнеров России, и Москва это понимает, но все сотрудничества России отвечают интересам партнеров и носят взаимовыгодный характер, лишенный какой-либо конфронтационности по отношению к третьим странам.

    Ранее в США заявили, что «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия.

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    21 июня 2024, 14:32 • Новости дня
    Песков оценил реакцию Запада на поездку Путина в КНДР и Вьетнам

    Песков: Сотрудничество России с партнерами никогда не направлено против третьих стран

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция стран Запада на поездку президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам вызывает недоумение, сотрудничество Москвы с другими странами никогда не было направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, взаимодействие России с другими странами «направлено исключительно на рост благосостояния народов тех стран», передает ТАСС.

    СМИ писали, что визит Путина во Вьетнам вызвал раздражение в Вашингтоне.

    Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга. При этом Москва и Ханой также не намерены выступать против других государств.

    В ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

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    21 июня 2024, 14:57 • Новости дня
    Черногорские власти задержали россиянина по запросу США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Черногории задержали российского гражданина по запросу Соединенных Штатов, сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

    О задержании россиянина стало известно из сообщений СМИ, никакой дополнительной информации пока нет, говорится в обращении Мельникова к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу, передает ТАСС.

    Мельников указал, что при задержании гражданина консульскому должностному лицу в течение трех дней должны направить уведомление о его аресте или содержании под стражей. Российское консульство и посольство не оповещали.

    Ситуация наверняка обеспокоила членов семьи задержанного из-за нарушения его прав на оказание консульской помощи. Ситуация создает предпосылки для предположения о давлении на него со стороны сотрудников правоохранительных органов.

    Мельников попросил Бьековича восстановить нарушенные права россиянина и предоставить информацию о его местонахождении, обвинениях со стороны США, и обеспечить доступ к нему российских дипломатов.

    В январе на Кипре суд не разрешил экстрадировать в США россиянина Артура Петрова, арестованного по запросу Вашингтона.

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике

    Националисты стран Прибалтики возмущены: влияние и распространение русского языка в регионе растет. Это происходит несмотря на все усилия местных властей по уничтожению русской культуры. Парадокс в том, что ее проводниками вольно или невольно стали те, кого Прибалтика сама с радостью принимала – беженцы с Украины и российские эмигранты. Как такое произошло? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

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    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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