Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Украинская энергокомпания оценила способность ЗРК Patriot защитить ТЭЦ и ГЭС
Гендиректор украинской энергокомпании Коваленко заявил о неспособности ЗРК Patriot защитить ТЭЦ и ГЭС «на 100%»
ТЭЦ и ГЭС нельзя «накрыть физической защитой» от «прилетов», а ЗРК Patriot не смогут обеспечить полную защиту объектов, заявил гендиректор энергокомпании YASNO (входит в украинский энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
Коваленко пояснил, что обеспечить защиту «на 100% что-либо от «прилетов» нельзя, даже если возле каждой ТЭЦ разместить по четыре Patriot. Он указал, что у ТЭЦ имеется защита от обломков, но она не поможет, если «прилетает шесть ракет в один блок», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, США сообщили, что собираются передать Киеву все производимые в настоящее время системы Patriot и NASAMS, в том числе речь идет о поставках, запланированных на ближайшее время в другие страны.