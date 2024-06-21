Украинская энергокомпания оценила способность ЗРК Patriot защитить ТЭЦ и ГЭС

Гендиректор украинской энергокомпании Коваленко заявил о неспособности ЗРК Patriot защитить ТЭЦ и ГЭС «на 100%»

Tекст: Антон Антонов

Коваленко пояснил, что обеспечить защиту «на 100% что-либо от «прилетов» нельзя, даже если возле каждой ТЭЦ разместить по четыре Patriot. Он указал, что у ТЭЦ имеется защита от обломков, но она не поможет, если «прилетает шесть ракет в один блок», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Напомним, США сообщили, что собираются передать Киеву все производимые в настоящее время системы Patriot и NASAMS, в том числе речь идет о поставках, запланированных на ближайшее время в другие страны.