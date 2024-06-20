Стали известны причины смерти сына модельера Вячеслава Зайцева

Mash: Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался от осложнения на фоне онкологии

Tекст: Вера Басилая

Егора Зайцева госпитализировали в начале июня в реанимацию в тяжелом состоянии, у него отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости. Все эти дни он находился в палате интенсивной терапии, а за три дня до смерти его подключили к ИВЛ, он скончался в больнице, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет.

Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.