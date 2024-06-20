Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.4 комментария
Стали известны причины смерти сына модельера Вячеслава Зайцева
Mash: Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался от осложнения на фоне онкологии
Сын модельера, народного художника России Вячеслава Зайцева Егор скончался от осложнения на фоне онкологического заболевания, сообщили СМИ.
Егора Зайцева госпитализировали в начале июня в реанимацию в тяжелом состоянии, у него отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости. Все эти дни он находился в палате интенсивной терапии, а за три дня до смерти его подключили к ИВЛ, он скончался в больнице, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет.
Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.