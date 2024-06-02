FT: Украина не в восторге от плана НАТО выделить ей 100 млрд долларов

Tекст: Алексей Дегтярев

Эти средства – не вновь выделяемые деньги, они дублируют уже имеющуюся помощь от НАТО, они не представляют собой отдельный транш, сказал собеседник Financial Times, передает РБК.

При этом в альянсе пытаются объяснить киевскому режиму, что таким образом улучшится эффективность координации и поставок.

При этом сторонники идеи считают план гарантией того, что все страны вложатся в помощь Украине с учетом их ВВП и других показателей.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил предложение членам военного блока собрать 100 млрд долларов для военной помощи Украине за пять лет.