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    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    2 комментария
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    2 комментария
    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    5 комментариев
    19 июня 2024, 21:53 • Новости дня

    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии

    ВСУ после атаки на Энергодар дронами начали интенсивный обстрел из артиллерии

    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Он уточнил, что обстрел ведется с применением артиллерии натовского калибра, передает ТАСС.

    Напомним, в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию.

    18 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине заговорили о возможной скорой отставке главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского и военного командования.

    Слухи возникли из-за того, что Сырского критикует депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Прежде она также критиковала бывшего главкома Валерия Залужного. Ходили подозрения, что она делает это по указке офиса Зеленского, передает «Московский комсомолец». В похожем ключе Безуглая говорит о Сырском.

    В числе кандидатов на замену главкому называют спецуполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.

    Сырский ранее отмечал сложность ситуации на Кураховском и Покровском направлениях, а также на Купянском и Харьковском направлениях.

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    17 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина

    Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче

    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе от инициативы президента России Владимира Путина условия заключения мира для Киева будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.

    Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

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    18 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя

    Рогов: Днепрогэс полностью вывели из строя, она не производит электроэнергию

    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Днепрогэс полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Днепрогэс полностью выведена из строя, станция не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский и использовали для своих военных нужд ВСУ, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что машинные залы и распределительные станции Днепрогэс вышли из строя, а сама плотина ГЭС не пострадала.

    Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении», она получила серьезные повреждения оборудования и сооружений.

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    18 июня 2024, 06:58 • Новости дня
    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня.

    Ранее из списка поддержавших заявление стран исчезли Ирак и Иордания, отмечает РИА «Новости».

    Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций. Россию на саммит не приглашали.

    Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, обмену и освобождению всех военнопленных.

    Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира.

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    18 июня 2024, 08:11 • Новости дня
    СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»

    Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы Турции предотвратили теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам, сообщает проправительственная газета Hurriyet.

    По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.

    Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).

    Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.

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    18 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира

    Медведев: Россия продолжит наступать в зоне СВО, если Киев не захочет принять предложения Путина

    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия России в зоне специальной военной операции продолжатся, если Киев не попытается установить мир, дальше будет только хуже для киевских властей, потому что граница санитарного пояса может установиться не в их пользу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, у Киева еще есть время для принятия предложения президента России Владимира Путина, но если они этого не сделают, что, скорее всего, события будут развиваться не в пользу киевского режима, где закончится санитарная зона, пока сказать трудно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», которые способны поддержать предложения России, потому что «там все развивается по утвержденному Вашингтоном сценарию», передает ТАСС.

    Ранее Медведев предрек катастрофическое развитие событий для киевского режима.

    Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

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    17 июня 2024, 19:10 • Новости дня
    Сборная Румынии разгромила команду Украины в матче ЧЕ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская футбольная сборная проиграла в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с разгромным счетом румынской команде.

    Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Румынии, голы забили Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (57), передает РИА «Новости».

    Следующий матч сборной Украины пройдет 21 июня, команда сыграет против Словакии.

    ЧЕ проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

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    17 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    В Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

    В МИД Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иордания были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за «проблемы координации», заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива.

    Клива пояснил, что каждая делегация заранее получила коммюнике, в случае возражения против его подписания, должна сообщить принимающей стране, но Ирак и Иордания не заявляли конкретно о своем несогласии заранее, поэтому были включены в список подписавшихся, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти страны попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации коммюнике.

    Ранее Иордания и Ирак отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии.

    Документ отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ.

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    17 июня 2024, 06:24 • Новости дня
    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака

    France 24 назвал Ермака ответственным за саммит по Украине в Швейцарии

    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским властям не удалось убедить в успехе конференции по Украине в Швейцарии даже самих украинцев, заявил журналист Гулливер Крегг.

    Корреспондент France 24 заявил, что на Украине, по его мнению, многие «критично относятся» как к лидеру страны Владимиру Зеленскому, так и к главе его офиса Андрею Ермаку, «который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», передает РИА «Новости».

    Крегг заявил, что вместо «мирного саммита» конференция выглядела как саммит по поддержке Украины. При этом не удалось получить поддержку Китая и стран Глобального Юга. По словам журналиста, «в этом смысле это неуспех».

    Он подчеркнул, что «на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу» Ермака. Указывается, что глава офиса Зеленского «взял на себя роль министра иностранных дел» вместо того, чтобы «оставить это профессиональным дипломатам».

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

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    18 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5

    Valeurs Actuelles: Франция может передать Украине лишь шесть Mirage 2000-5 вместо 26

    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5
    @ REUTERS/I-Hwa Cheng

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Париж может отправить Киеву только шесть истребителей Mirage 2000-5 из 26 имеющихся, утверждает издание Valeurs Actuelles.

    Передача киевскому режиму всех 26 самолетов может повредить военно-воздушным силам Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.

    Корпусный генерал авиации страны Брюно Клермон заявил, что если Украине передадут 26 французских истребителей, то ВВС Франции окажутся «на коленях».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что представляют собой эти французские военные самолеты и что Россия может противопоставить им.

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    17 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    На Украине «поменяли» статус Крымского моста

    ВМС Украины: Крымский мост перестал быть военным объектом

    На Украине «поменяли» статус Крымского моста
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крымский мост сейчас не имеет значения с точки зрения военной логистики, заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

    По его словам, Крымский мост несет меньше четверти общей нагрузки с военной точки зрения и почти не используется для военной логистики, передает РИА «Новости».

    При этом Россия неоднократно напоминала, что мост является гражданским объектом.

    Ранее представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано не исключил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту в рамках «самообороны».

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    17 июня 2024, 20:27 • Новости дня
    Немецкий Rheinmetall решил производить на Украине гибрид танка и ПВО

    Rheinmetall захотел производить гибриды танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на Украине

    Немецкий Rheinmetall решил производить на Украине гибрид танка и ПВО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен начать производство гибридов танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на территории Украины, пишет газета Bild am Sonntag.

    По словам представителя Rheinmetall, концерн располагает большим количеством танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой, пишет Bild am Sonntag, предает РИА «Новости».

    Сейчас завод, расположенный в западной части Украины, преимущественно занимается починкой поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. В ближайшее время он займется ремонтом танков Leopard 2 и других бронемашин, переданных Киеву.

    На прошлой неделе «Укроборонпром» и Rheinmetall заявили о запуске цеха по ремонту бронетехники.

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    18 июня 2024, 07:38 • Новости дня
    Подполье сообщило о прибытии в порт Одессы 60 французских наемников

    Tекст: Александра Юдина

    В порт Одессы на трех катерах прибыли около 60 вооруженных наемников, говорящих на французском языке, сообщили в российском подполье.

    Отмечается, что прибывшие вооружены, экипированы, они общались между собой на французском языке, передает РИА «Новости».

    Известно, что после прибытия наемники рассредоточились по городу, они стремятся не выходить из мест проживания и всячески избегать контактов с местным населением.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России.

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    18 июня 2024, 16:38 • Новости дня
    Комбат ВСУ пожаловался на возраст подчиненных
    Комбат ВСУ пожаловался на возраст подчиненных
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средний возраст военнослужащих 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет более 50 лет, им всем уже трудно воевать, сообщил командир батальона украинской армии Александр Юрин.

    «У одного варикоз, у другого почки, у третьего проблемы с позвоночником, у четвертого с сердцем», – передает ТАСС слова Юрина.

    Отмечается, что такая же ситуация с комплектацией ВСУ возрастными военнослужащими недавно была отмечена на северном направлении, под Харьковом, где средний возраст бойца составляет 45 лет.

    Ранее в Раде заявили о катастрофической нехватке работников в аграрном секторе из-за мобилизации.

    Коментарии (7)
    17 июня 2024, 13:32 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки группировка «Север» в Харьковской области поразила живую силу и технику 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны, сообщило Минобороны.

    Украинские подразделения поражены у Волчанска, Глубокого, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку украинских штурмовиков 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности за сутки потеряли до 300 человек, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, машину РСЗО БМ-21 «Град».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Шийковки, Синьковки, Песков-Радьковских, Дружелюбовки (Харьковская область) и Невского (ЛНР).

    В зоне ее ответственности украинские военные потеряли до 405 человек, три боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Катериновки, Александро-Шультино и Горняка в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 535 человек, два БТРа, две американские гаубицы М777, две гаубицы Д-20 и орудие Д-30.

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