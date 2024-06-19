Украинские подразделения поражены у Волчанска, Глубокого, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также группировка отразила контратаку украинских штурмовиков 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности за сутки потеряли до 300 человек, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, машину РСЗО БМ-21 «Град».
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Шийковки, Синьковки, Песков-Радьковских, Дружелюбовки (Харьковская область) и Невского (ЛНР).
В зоне ее ответственности украинские военные потеряли до 405 человек, три боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Катериновки, Александро-Шультино и Горняка в ДНР.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 535 человек, два БТРа, две американские гаубицы М777, две гаубицы Д-20 и орудие Д-30.