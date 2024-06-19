Энергодар остался без света из-за атаки украинских БПЛА

На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.2 комментария
На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.2 комментария
Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.2 комментария
В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.5 комментариев
На Украине решили требовать военный билет для подачи заявления в ЗАГС
По словам министра, военный билет может потребоваться при получении целого ряда государственных услуг – от брака до регистрации прав на недвижимость и бизнес, передает «Sputnik Беларусь».
Предъявить военный билет также могут потребовать при получении нотариальных услуг и международной правовой помощи, добавил он.
Ранее Киев запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам за границей.
Потери ВСУ составили порядка 300 военнослужащих, два пикапа, 122-мм гаубица Д-30, британская 105-мм гаубица L-119, два 152-мм орудия Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии поблизости от Синьковки, Петропавловки Харьковской области, Червоной Дибровы и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
За последние сутки были отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.
Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк и две бронемашины.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артустановка 2С1 «Гвоздика», британская 105-мм гаубица L-119. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.
По его словам, план состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. Салливан добавил, что в двустороннем соглашении по безопасности подчеркивается этот момент: США хотят помочь Украине получить эти истребители, и они должны быть размещены на Украине, передает ТАСС.
Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, то российская ПВО может сбить истребители ВСУ практически в любой точке страны.
Уточняется, что Лихачев подал документы на получение российского паспорта, документ будет готов уже через несколько недель, передает ТАСС.
В конце мая бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ перешел на сторону России вместе с танком. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.
По словам посла, решение об отправке военных будет приниматься в рамках НАТО и Евросоюза. Она также добавила, что Эстония уже оказывает Украине военную помощь в виде вооружения и подготовки военных, передает РИА «Новости».
Ранее эстонский МИД заявил, что обещание Таллина каждый год оказывать военную помощь Киеву на 100 млн евро юридически не обосновано.
Лебедев: ВС России ночью нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове
По его словам, в 3.20 в пригороде Львова со стороны северной окраины прозвучал первый взрыв, через 10 минут прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов, был уничтожен трехэтажный дом, где дислоцировались ВСУ и размещался небольшой склад снарядов, передает РИА «Новости».
Лебедев добавил, что третий взрыв прогремел примерно в 5.20 со стороны Львовской ТЭЦ-2, на которой были повреждены опоры ЛЭП. После этого во Львове начались перебои со светом
Ранее подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области.
У экс-депутата Рады Кивы во время покушения на него был при себе пистолет
На месте преступления обнаружен пистолет ТТ образца 1930 года, он лежал недалеко от самого политика, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Экспертиза установила, что это – боевое оружие, скорее всего, оно принадлежало Киве. Ведется розыск того, кто мог продать пистолет политику.
Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.
Губернатор Голубев: На нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар
Ликвидировать возгорание пока не удалось, в 16.40 мск произошла разгерметизация второго резервуара, указал губернатор в своем Telegram-канале.
Напомним, пожар начался после атаки дрона на нефтебазе в городе Азов Ростовской области.
Авиация России уничтожила укрепленный блиндаж с отделением солдат ВСУ районе Серебрянки
По его словам, в ходе авиаудара ВС России по защищенной позиции ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка унитожен блиндаж ВСУ, в котором укрывалось до отделения противника, передает ТАСС.
По его словам, характер конструкций укрытия свидетельствует о том, что при строительстве блиндажа использовались металлические капсулы компании ООО «Метинвест холдинг», «поставляемые бывшим украинским олигархом Ринатом Ахметовым и считавшимися надежным укрытием».
Ранее Марочко рассказал, что российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении.
«Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – цитирует ТАСС главу государства.
Переговоры двух лидеров начались в резиденции Кымсусан в Пхеньяне.
С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, министры Андрей Белоусов, Александр Козлов, Михаил Мурашко, Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава Роскосмоса Юрий Борисов.
С корейской стороны, помимо председателя КНДР, в переговорах принимают участие премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.
Средствами ПВО сбиты 43 украинских беспилотника, десять снарядов РСЗО HIMARS производства США и три французские управляемые авиабомбы Hammer, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 934 беспилотника, 531 ЗРК, 16 374 танка и других бронемашин, 1344 боевые машины РСЗО, 10 645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 687 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
В отношении комбригов ВСУ, которые причастны к террору против гражданских, возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», а также по статье «Геноцид», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинского полковника заочно арестовали по делу о теракте.
«Признательны руководству и народу КНДР за взвешенную позицию по ситуации на украинском направлении. Сегодня мы вместе боремся с гегемонизмом и неоколониальными практиками США и их сателлитов в противостоянии попыткам навязать чужие нам модели развития и ценности», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном.
По его словам, «корейские друзья занимают объективную и сбалансированную» позицию по тематике украинского урегулирования, понимая истинные причины кризиса, передает ТАСС.
«Такая линия корейского руководства – это еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.
ВСУ после атаки на Энергодар дронами начали интенсивный обстрел из артиллерии
Он уточнил, что обстрел ведется с применением артиллерии натовского калибра, передает ТАСС.
Напомним, в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию.