На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.0 комментариев
На горящей нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар
Губернатор Голубев: На нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар
На загоревшейся после удара украинского дрона нефтебазе в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил глава региона Василий Голубев.
Ликвидировать возгорание пока не удалось, в 16.40 мск произошла разгерметизация второго резервуара, указал губернатор в своем Telegram-канале.
Напомним, пожар начался после атаки дрона на нефтебазе в городе Азов Ростовской области.