На горящей нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар

Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине

Замглавы офиса Зеленского Жовква попытался оправдать отказ стран поддержать итоговый документ конференции по Украине

Tекст: Антон Антонов

Жовква сказал, что у разных стран были разные причины для такого решения. Он заявил, что у некоторых из представителей участвующих в конференции государств не было полномочий «принимать такие решения», сообщают украинские СМИ.

Напомним, подписывать итоговый документ не стали Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. В частности, Индия прямо заявила, что не хочет ассоциироваться с ним.