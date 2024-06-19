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    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

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    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

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    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    5 комментариев
    19 июня 2024, 17:52 • Новости дня

    На горящей нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар

    Губернатор Голубев: На нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На загоревшейся после удара украинского дрона нефтебазе в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил глава региона Василий Голубев.

    Ликвидировать возгорание пока не удалось, в 16.40 мск произошла разгерметизация второго резервуара, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    Напомним, пожар начался после атаки дрона на нефтебазе в городе Азов Ростовской области.

    17 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине

    Замглавы офиса Зеленского Жовква попытался оправдать отказ стран поддержать итоговый документ конференции по Украине

    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква попытался объяснить, почему целый ряд стран отказались поддерживать итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии.

    Жовква сказал, что у разных стран были разные причины для такого решения. Он заявил, что у некоторых из представителей участвующих в конференции государств не было полномочий «принимать такие решения», сообщают украинские СМИ.

    Напомним, подписывать итоговый документ не стали Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. В частности, Индия прямо заявила, что не хочет ассоциироваться с ним.

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    18 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине заговорили о возможной скорой отставке главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского и военного командования.

    Слухи возникли из-за того, что Сырского критикует депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Прежде она также критиковала бывшего главкома Валерия Залужного. Ходили подозрения, что она делает это по указке офиса Зеленского, передает «Московский комсомолец». В похожем ключе Безуглая говорит о Сырском.

    В числе кандидатов на замену главкому называют спецуполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.

    Сырский ранее отмечал сложность ситуации на Кураховском и Покровском направлениях, а также на Купянском и Харьковском направлениях.

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    17 июня 2024, 00:59 • Новости дня
    Индия объяснила отказ поддержать итоговый документ конференции по Украине

    Замглавы МИД Индии Капур заявил о необходимости найти приемлемый для России и Украины вариант урегулирования конфликта

    Индия объяснила отказ поддержать итоговый документ конференции по Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Только приемлемые для обеих сторон конфликта на Украине варианты урегулирования могут привести к прочному миру, поэтому Индия решила избегать ассоциации с любыми итоговыми документами конференции в Швейцарии, сообщил замглавы МИД Индии по вопросам взаимодействия со странами Запада Паван Капур.

    Капур сказал, что Индия стремится понять «различные точки зрения», поэтому решила участвовать в конференции. Он выразил уверенность, что прочный мир должен быть достигнут на основе диалога и дипломатии при «объединении всех заинтересованных сторон» и «практическом взаимодействии между двумя сторонами конфликта», передает ТАСС.

    Напомним, Индия вошла в число стран, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии, но не поддержали итоговый документ саммита.

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    17 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина

    Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче

    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе от инициативы президента России Владимира Путина условия заключения мира для Киева будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.

    Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

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    17 июня 2024, 00:40 • Новости дня
    Языковой омбудсмен Украины пригрозил «жесткой реакцией» на скандал в Одессе

    Украинский языковой омбудсмен Креминь пообещал «жесткую реакцию» на скандал из-за русского языка в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с инцидентом, который произошел на бизнес-мероприятии в Одессе из-за использования одним из участников русского языка, последует «жесткая реакция», заявил уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь.

    Как заявил Креминь, «одесский языковой скандал» является «классической историей о граблях, на которые наступили организаторы». По его словам, они «нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса», за что «будут наказаны». Креминь подчеркнул, что на ситуацию должно отреагировать и местное руководство, передает РИА «Новости».

    Напомним, участниц мероприятия, которые требовали от спикера, выступавшего на русском языке, перейти на украинский, вывели из зала.

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    18 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя

    Рогов: Днепрогэс полностью вывели из строя, она не производит электроэнергию

    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Днепрогэс полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Днепрогэс полностью выведена из строя, станция не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский и использовали для своих военных нужд ВСУ, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что машинные залы и распределительные станции Днепрогэс вышли из строя, а сама плотина ГЭС не пострадала.

    Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении», она получила серьезные повреждения оборудования и сооружений.

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    18 июня 2024, 06:58 • Новости дня
    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине, свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня.

    Ранее из списка поддержавших заявление стран исчезли Ирак и Иордания, отмечает РИА «Новости».

    Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций. Россию на саммит не приглашали.

    Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, обмену и освобождению всех военнопленных.

    Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира.

    Коментарии (23)
    17 июня 2024, 02:27 • Новости дня
    США отказались считать воровством использование доходов от активов России

    Министр финансов США Йеллен отказалась признавать воровством использование доходов от замороженных активов России

    США отказались считать воровством использование доходов от активов России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине «нет никакого смысла называть воровством», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    Йеллен отметила, что «активы остаются» в Euroclear, при этом «инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока». По версии США, замороженные активы «лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», передает ТАСС.

    В связи с поддержкой Украины Йеллен не видит «никаких юридических проблем». Она заявила, что G7 «предоставит Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить «за счет этих средств».

    Как подчеркнула Йеллен, G7 не собирается разблокировать «активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине». По мнению министра, между Западом и Россией происходит «битва характеров», Москва ожидает, что западная «коалиция распадется» и «не будет продолжать предоставлять Украине ресурсы». «И это способ показать, что у нас есть возможности и характер сделать это», – сказала Йеллен.

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Лидеры стран G7 требуют от России компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и выплатить за это 486 млрд долларов.

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    18 июня 2024, 08:11 • Новости дня
    СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»

    Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы Турции предотвратили теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам, сообщает проправительственная газета Hurriyet.

    По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.

    Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).

    Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.

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    18 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира

    Медведев: Россия продолжит наступать в зоне СВО, если Киев не захочет принять предложения Путина

    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия России в зоне специальной военной операции продолжатся, если Киев не попытается установить мир, дальше будет только хуже для киевских властей, потому что граница санитарного пояса может установиться не в их пользу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, у Киева еще есть время для принятия предложения президента России Владимира Путина, но если они этого не сделают, что, скорее всего, события будут развиваться не в пользу киевского режима, где закончится санитарная зона, пока сказать трудно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», которые способны поддержать предложения России, потому что «там все развивается по утвержденному Вашингтоном сценарию», передает ТАСС.

    Ранее Медведев предрек катастрофическое развитие событий для киевского режима.

    Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

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    17 июня 2024, 19:10 • Новости дня
    Сборная Румынии разгромила команду Украины в матче ЧЕ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская футбольная сборная проиграла в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с разгромным счетом румынской команде.

    Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Румынии, голы забили Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (57), передает РИА «Новости».

    Следующий матч сборной Украины пройдет 21 июня, команда сыграет против Словакии.

    ЧЕ проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

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    17 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    В Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

    В МИД Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иордания были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за «проблемы координации», заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива.

    Клива пояснил, что каждая делегация заранее получила коммюнике, в случае возражения против его подписания, должна сообщить принимающей стране, но Ирак и Иордания не заявляли конкретно о своем несогласии заранее, поэтому были включены в список подписавшихся, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти страны попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации коммюнике.

    Ранее Иордания и Ирак отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии.

    Документ отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ.

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    17 июня 2024, 06:24 • Новости дня
    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака

    France 24 назвал Ермака ответственным за саммит по Украине в Швейцарии

    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским властям не удалось убедить в успехе конференции по Украине в Швейцарии даже самих украинцев, заявил журналист Гулливер Крегг.

    Корреспондент France 24 заявил, что на Украине, по его мнению, многие «критично относятся» как к лидеру страны Владимиру Зеленскому, так и к главе его офиса Андрею Ермаку, «который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», передает РИА «Новости».

    Крегг заявил, что вместо «мирного саммита» конференция выглядела как саммит по поддержке Украины. При этом не удалось получить поддержку Китая и стран Глобального Юга. По словам журналиста, «в этом смысле это неуспех».

    Он подчеркнул, что «на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу» Ермака. Указывается, что глава офиса Зеленского «взял на себя роль министра иностранных дел» вместо того, чтобы «оставить это профессиональным дипломатам».

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

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    18 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5

    Valeurs Actuelles: Франция может передать Украине лишь шесть Mirage 2000-5 вместо 26

    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5
    @ REUTERS/I-Hwa Cheng

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Париж может отправить Киеву только шесть истребителей Mirage 2000-5 из 26 имеющихся, утверждает издание Valeurs Actuelles.

    Передача киевскому режиму всех 26 самолетов может повредить военно-воздушным силам Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.

    Корпусный генерал авиации страны Брюно Клермон заявил, что если Украине передадут 26 французских истребителей, то ВВС Франции окажутся «на коленях».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что представляют собой эти французские военные самолеты и что Россия может противопоставить им.

    Коментарии (10)
    17 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    На Украине «поменяли» статус Крымского моста

    ВМС Украины: Крымский мост перестал быть военным объектом

    На Украине «поменяли» статус Крымского моста
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крымский мост сейчас не имеет значения с точки зрения военной логистики, заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

    По его словам, Крымский мост несет меньше четверти общей нагрузки с военной точки зрения и почти не используется для военной логистики, передает РИА «Новости».

    При этом Россия неоднократно напоминала, что мост является гражданским объектом.

    Ранее представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано не исключил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту в рамках «самообороны».

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