Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на Покровском направлении

Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.3 комментария
Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.7 комментариев
Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Румынии, голы забили Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (57), передает РИА «Новости».
Следующий матч сборной Украины пройдет 21 июня, команда сыграет против Словакии.
ЧЕ проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.
В МИД Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине
Клива пояснил, что каждая делегация заранее получила коммюнике, в случае возражения против его подписания, должна сообщить принимающей стране, но Ирак и Иордания не заявляли конкретно о своем несогласии заранее, поэтому были включены в список подписавшихся, передает РИА «Новости».
По его словам, эти страны попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации коммюнике.
Ранее Иордания и Ирак отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии.
Документ отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ.
ВМС Украины: Крымский мост перестал быть военным объектом
По его словам, Крымский мост несет меньше четверти общей нагрузки с военной точки зрения и почти не используется для военной логистики, передает РИА «Новости».
При этом Россия неоднократно напоминала, что мост является гражданским объектом.
Ранее представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано не исключил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту в рамках «самообороны».
Ранее из списка поддержавших заявление стран исчезли Ирак и Иордания, отмечает РИА «Новости».
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций. Россию на саммит не приглашали.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, обмену и освобождению всех военнопленных.
Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира.
Rheinmetall захотел производить гибриды танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на Украине
По словам представителя Rheinmetall, концерн располагает большим количеством танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой, пишет Bild am Sonntag, предает РИА «Новости».
Сейчас завод, расположенный в западной части Украины, преимущественно занимается починкой поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. В ближайшее время он займется ремонтом танков Leopard 2 и других бронемашин, переданных Киеву.
На прошлой неделе «Укроборонпром» и Rheinmetall заявили о запуске цеха по ремонту бронетехники.
Украинские подразделения поражены у Волчанска, Глубокого, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также группировка отразила контратаку украинских штурмовиков 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности за сутки потеряли до 300 человек, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, машину РСЗО БМ-21 «Град».
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Шийковки, Синьковки, Песков-Радьковских, Дружелюбовки (Харьковская область) и Невского (ЛНР).
В зоне ее ответственности украинские военные потеряли до 405 человек, три боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Катериновки, Александро-Шультино и Горняка в ДНР.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 535 человек, два БТРа, две американские гаубицы М777, две гаубицы Д-20 и орудие Д-30.
Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»
По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.
Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).
Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.
Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.
Отмечается, что прибывшие вооружены, экипированы, они общались между собой на французском языке, передает РИА «Новости».
Известно, что после прибытия наемники рассредоточились по городу, они стремятся не выходить из мест проживания и всячески избегать контактов с местным населением.
Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России.
Экс-офицер США Беннетт счел блефом заявления о передаче F-16 Украине
В комментарии RT Беннетт заявил, что у Украины нет пилотов для F-16, потому что даже «у шимпанзе лучше получается», чем у украинских летчиков справляться с такими самолетами.
В случае передачи F-16 Украине, что Беннет считает блефом, пилотами будут британцы, немцы, французы или американцы, но это означало бы войну с НАТО.
Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.
Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».
Подозреваемый на улице вырвал у женщины кошелек с деньгами, документами, наушниками и смартфоном, он заявил, что выбросил украденное, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Он заявил правоохранителям, что ему не нужны были вещи, а судимость за уголовное преступление, с помощью которой он может избежать мобилизации. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее украинские пограничники обстреляли четверых уклонистов от армии, пытавшихся бежать в Венгрию.
По его словам, необходимо, чтобы ВСУ бросили свои основные силы против российских – без разницы, на каком направлении. Тогда ВС России смогут разбить ВСУ.
«У них же есть Сырский. Вот пусть подумает, что здесь есть бесплатный сыр в мышеловке. И дернется. А там, как говорится, я думаю, что свое решение мы уже ему покажем», – передает слова Алаудинова ТАСС.
Обстановка на Харьковском направлении «абсолютно контролируемая», добавил командир спецназа «Ахмат». Российские войска заняли самые опасные участки направления.
Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения группировок войск «Север» и «Запад» продвинулись вглубь обороны ВСУ на Харьковском направлении.
Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США
По его словам, НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов, поскольку Трамп подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского, передает РИА «Новости».
К своему посту Филиппо прикрепил видео выступления Трампа перед сторонниками, в котором он назвал Владимира Зеленского «величайшим торговцем», пообещав разобраться с выплатами Украине в случае победы на предстоящих выборах.
Филиппо заявил, что согласен с Трампом, и предложил «прекратить этот цирк» и перестать давать деньги Украине.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще.
Стюарт надел желто-синий костюм, выкрикивал оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и показывал на экране флаг Украины. Песню «Rhythm of my heart» певец посвятил Украине и Зеленскому, фото которого публика встретила топотом и неодобрительным свистом, передает RT.
Ранее во Франции заявили, что Зеленский вызывает раздражение у европейских государств тем, что слишком много требует помощи от своих союзников.
РБК-Украина: В Полтаве прогремели взрывы
Как сообщает издание, в Полтаве слышны взрывы, передает РИА «Новости».
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, в воскресенье взрывы прогремели в районе Полтавы.
Хакеры опубликовали данные всего штата 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который по версии СК России причастен к атакам на аэродромы в Калужской, Рязанской и Саратовской областях, передает РИА «Новости».
Кроме того, хакеры установили, что некоторые украинские операторы беспилотников судимы за педофилию, есть также среди них любители БДСМ и обмена женами, а также кришнаиты-националисты.
Ранее СК объявил в международный розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка. По версии следствия, он является организатором налетов украинских БПЛА на военные аэродромы России.