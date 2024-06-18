Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на Покровском направлении

В Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

В МИД Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

Tекст: Вера Басилая

Клива пояснил, что каждая делегация заранее получила коммюнике, в случае возражения против его подписания, должна сообщить принимающей стране, но Ирак и Иордания не заявляли конкретно о своем несогласии заранее, поэтому были включены в список подписавшихся, передает РИА «Новости».

По его словам, эти страны попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации коммюнике.

Ранее Иордания и Ирак отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии.

Документ отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ.