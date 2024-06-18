Певицу Адель обвинили в поддержке спецоперации из-за платья от Юдашкина

Эксперт: Новые замминистры обороны показали себя в сложнейшие периоды для страны

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Кадровую политику президента всегда отличал дифференцированный и продуманный подход. Целью главы государства было привести на руководящие посты людей из нового поколения управленцев – профессионалов, которые уже доказали свою эффективность на деле. Именно это мы видим в назначении новых заместителей министра обороны», – пояснил Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

«Леонид Горнин, Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков показали себя грамотными руководителями в сложнейшие периоды для страны: это и пандемия коронавируса, и беспрецедентные санкции, и специальная военная операция. Они доказали свою эффективность и результативность», – детализировал собеседник.

«Нужно напомнить, что президент РФ Владимир Путин поставил перед Андреем Белоусовым задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны. Поэтому укрепление министерства новыми кадрами, в частности, бывшим первым замглавы Минфина Леонидом Горниным, который будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ – это продолжение курса президента», – продолжил он.

«Еще одна важная задача, поставленная президентом перед Министерством обороны, – социальное и жилищное обеспечение военных. Для того чтобы вывести это на новый качественный уровень, нужны новые перспективные кадры, которые максимально вовлечены в этот процесс», – указал спикер.

«В этой связи нужно сказать об Анне Цивилевой, назначенной замминистра обороны. Она являлась руководителем фонда «Защитники Отечества» и как никто другой в курсе реальных потребностей солдат и офицеров, ведь в ее работу входило ежедневное общение с военными и участниками СВО, а также их семьями. Это назначение – показатель внимания государства к нуждам участников и ветеранов СВО», – добавил эксперт. – «Назначение Цивилевой – это шаг к тому, чтобы сделать Минобороны человекоориентированным. Ведомство должно не только защищать, но и заботиться о защитниках».

«Также мы видим, что сейчас проводится очень серьезная программа наведения порядка в армейской экономике. Я сам, давая этот комментарий, нахожусь среди бойцов СВО. Я обсуждаю с ними новые назначения, и они возлагают большие надежды на решение всех социальных вопросов. Это будет максимально весомый вклад в приближение нашей победы на поле боя», – резюмировал Малькевич.

В понедельник Леонид Горнин был назначен на должность первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Также новыми замглавы Минобороны стали Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков.

До назначения на пост замглавы Минобороны Горнин занимал должность первого замглавы Минфина, он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. Цивилева в апреле прошлого года была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Фрадков с января 2021 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента РФ, а Савельев с 2019 года был аудитором Счетной палаты РФ.