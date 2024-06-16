Фотовыставка «Успехи и достижения России» открылась в странах Латинской Америки

Tекст: Дарья Григоренко

Экспозиция, подготовленная при поддержке Общественной палаты России и команды мобильного приложения «Хорошие новости», познакомит жителей этих стран с достижениями России в области науки, промышленности, социальной сферы, спорта и культуры за 2023 год, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Выставка была переведена на испанский язык и демонстрировалась в посольствах РФ, российских центрах науки и культуры, а также в университетах и на выставочных площадках.

В Аргентине фотовыставка экспонировалась в посольстве России. Как отметила руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова, продвижение позитивного образа России, а также донесение до аргентинцев объективной информации о нашей стране являются одними из ключевых направлений работы Русского дома в Буэнос-Айресе.



«Мне очень понравилась выставка Общественной палаты. Я был рад увидеть на выставке ту Россию, которую мне довелось посетить много раз, и, как я всегда говорю, это очень современная, развитая и инновационная страна», – отметил вице-президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL), политолог, глава Национального подготовительного комитета Аргентины на ВФМ-2024 Лукас Адриан Гарсия.

Также выставка «Успехи и достижения России» при поддержке представительства Россотрудничества в Мексике была открыта в Национальном автономном университете Чапинго, одном из крупнейших учебных заведений штата Мехико.

«Около 11 тыс. студентов посетили эту экспозицию, которая служит не только противоядием к преобладающей в местных СМИ русофобии, но и важным образовательным мероприятием. Эта выставка не просто рассказывает о достижениях России – она вдохновляет студентов, стимулируя их к достижению собственных целей и амбиций. Понимание развития другой страны позволяет молодым людям мыслить критически и глобально, находя решения для местных проблем с учетом международного опыта. Технологический и научный прогресс, представленный на выставке, может мотивировать студентов продолжить свое обучение в России, открывая для них новые горизонты и возможности», – отметила представитель Россотрудничества в Мексике Татьяна Богданова.

Фотовыставка также была представлена в Посольстве России в Никарагуа. В торжественном мероприятии по случаю Дня России приняли участие более 200 гостей. Фотовыставка Общественной палаты России также была презентована в Республике Сальвадор в рамках торжественного приема, организованного в честь годовщины установления дипломатических отношений между Сальвадором и Россией для представителей власти, а также культурной, творческой и экономической элиты.

В Панаме фотовыставка была презентована в Посольстве России и вызвала теплые отклики местной публики. Гостья приема Маргарита Чоу отметила, что панамцев очень заинтересовали компетенции России в высоких технологиях и медицине. «Здесь представлены и самолеты, и достижения в космосе, и высокотехнологичная медицина, нам очень интересно видеть России с такого технологического ракурса», – заявила она.

В Перу фотовыставка была презентована в Русском доме на празднике в честь Дня России, а также представлена на неделе России в Университете им. Рикардо Пальмы в Лиме. Как отметил автор проекта, член Общественной Палаты России Никита Анисимов, фотовыставка демонстрирует образ настоящей России, отличный от формируемого в некоторых западных СМИ.

В ближайшее время при поддержке Россотрудничества фотовыставку «Успехи и достижения России» планируется показать в учебных заведениях и на выставочных площадках других стран региона, в частности в Венесуэле, Парагвае и Гватемале.